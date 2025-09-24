Prev
અધવચ્ચે છોડ્યો અભ્યાસ... આજે 104 અબજ ડોલરનો માલિક, જાણો કોણ છે ભારતના સૌથી અમીર ઈન્જિનિયર?

India Most Richest Engineer: ભારતના સૌથી અમીર અને સફળ એન્જિનિયરોમાંથી એક વ્યક્તિ દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ પણ છે. તેમણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. આજે તેઓ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન છે અને માત્ર દેશમાં જ નહીં, પરંતુ દુનિયાભરમાં જાણીતા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:20 PM IST

અધવચ્ચે છોડ્યો અભ્યાસ... આજે 104 અબજ ડોલરનો માલિક, જાણો કોણ છે ભારતના સૌથી અમીર ઈન્જિનિયર?

India Most Richest Engineer: મુકેશ અંબાણી માત્ર ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિ જ નથી, પરંતુ એક સફળ એન્જિનિયર પણ છે. તેમની સંપત્તિ આશરે 104 અબજ ડોલર હોવાનો અંદાજ છે. તેમનો બિઝનેસ તેલ, ગેસ, રિટેલ, ટેલિકોમ અને મીડિયા સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલા છે. એક એન્જિનિયર તરીકે તેમણે શરૂઆત કરી હતી અને હવે તેઓ ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિ બન્યા છે. તેમની પાસે માત્ર સંપત્તિ જ નથી, પરંતુ ભવિષ્ય વિશે વિચારવાની અને સારી યોજના બનાવવાની ક્ષમતા પણ છે.

કોણ છે મુકેશ અંબાણી?
મુકેશ અંબાણી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન છે. સાથે જ તેઓ કેમિકલ એન્જિનિયર પણ છે. તેમણે મુંબઈની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેમિકલ ટેકનોલોજી (ICT)માંથી પોતાનો એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. ત્યારબાદ તેમણે સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી MBA કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તેમણે તે પૂર્ણ ન કર્યું અને તેમના પિતા ધીરુભાઈ અંબાણી સાથે તેમના બિઝનેસમાં જોડાયા.

મુકેશ અંબાણીની આજની સંપત્તિ
સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં મુકેશ અંબાણીની કુલ સંપત્તિ આશરે 104 અબજ ડોલર છે, એટલે કે આશરે 9.17 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. તેઓ દુનિયાના 18મા સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે. તેમનો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો બિઝનેસ ખૂબ જ મોટો છે અને તેમાં અલગ-અલગ પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ, તેલ અને ગેસ, ટેલિકોમ, રિટેલ અને મીડિયા સહિત વિવિધ બિઝનેસ સામેલ છે. કંપનીની આવક અબજો ડોલરમાં છે, અને તેમનો બિઝનેસ દુનિયાભરમાં ફેલાયેલો છે.

ભવિષ્યનું શું છે પ્લાનિંગ?
રિપોર્ટનું માનીએ તો અબજોપતિ એન્જિનિયર મુકેશ અંબાણી ભવિષ્યમાં સંપૂર્ણપણે ગ્રીન એનર્જી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને સસ્તું અને સુલભ ઉર્જા પૂરું પાડવાનો છે, જ્યારે પર્યાવરણને ઓછામાં ઓછું અથવા કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડવાનો પણ છે. આ જ કારણ છે કે, રિલાયન્સ જેવા મોટા ઉદ્યોગો 2030 સુધીમાં ગ્રીન એનર્જી તરફ સ્થળાંતર કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

