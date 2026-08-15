/ભારતને 15 ઓગસ્ટે મધરાતે જ કેમ મળી આઝાદી? જાણો ક્યાં ગૂચવાયું હતું કોકડું, કઈ રીતે નીકળ્યો હતો રસ્તો!

ભારતને લાંબા સંઘર્ષ, અનેક બલિદાનો બાદ અતિમૂલ્ય આઝાદી મળી પરંતુ આઝાદી મેળવવા માટેના યોગ્ય સમય માટે પણ તે વખતે ભારે જદ્દોજહેમત કરવી પડી હતી. જેના કારણે આઝાદીની કહાનીમાં 15 ઓગસ્ટ 1947નો દિવસ જેટલો ખાસ છે એટલો જ રસપ્રદ છે. કારણ કે અડધી રાતે ભારતમાં સત્તા બદલાઈ હતી. અંગ્રેજોએ સત્તા મધરાતે જ ભારતીય નેતૃત્વને કેમ સોંપી હતી? કારણ છે માઉન્ટબેટનનો એક અચાનક લેવાયેલો નિર્ણય, જ્યોતિષીઓની આપત્તિ અને શુભ મુહૂર્તની શોધ....
માઉન્ટબેટને પસંદ કરી હતી તારીખ
4 જૂન 1947ના દિવસે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો (AIR) પર ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનના અંતિમ વાઈસરોય લોર્ડ માઉન્ટબેટને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી જેમાં માઉન્ટબેટને જાહેરાત કરી હતી કે અંગ્રેજો 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ ભારતીયોને સત્તા સોંપશે. આઝાદી માટે લાંબા સંઘર્ષ બાદ જ્યારે અંગ્રેજો વિદાય લઈ રહ્યા હતા અને તેની તારીખ પણ નક્કી થઈ ગઈ ત્યાં એક મુદ્દે કોકડું ગૂંચવાઈ ગયું. અને એ હતી તારીખ. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ તારીખ અશુભ લાગી, ગ્રહો આ તારીખના પક્ષમાં જણાતા નહતા.
જ્યોતિષીઓને વાંધો
માઉન્ટબેટન અને ભારતીય નેતાઓએ આઝાદીની તારીખ, ભાગલા અને સત્તાનું હસ્તાંતરણ અંગે જે તારીખ નક્કી કરી હતી તેના પર જ્યોતિષીઓને વાંધો પડ્યો હતો. આઝાદી અને પાવર ટ્રાન્સફર માટે જે દિવસ નક્કી કરાયો હતો, જેને જ્યોતિષ ભારતના જન્મનો સમય ગણીને તેની કુંડળી કાઢતા હતા તેને જોતા તે અશુભ લાગી રહ્યો હતો. જ્યારે દેશના વિદ્વાન જ્યોતિષી ભારતના જન્મ માટે શુભ સમય ઈચ્છતા હતા. મુદ્દો એ પણ હતો કે ભારતની આઝાદીની તારીખ બદલી શકાય તેમ નહતી પરંતુ સમય બદલી શકાય તેમ હતો. તો પછી સત્તા હસ્તાંતરણ માટે યોગ્ય સમય કયો હોય, તેના માટે માઉન્ટબેટનને કેવી રીતે રાજી કરવા એ મોટો સવાલ હતો.
જ્યોતિષીઓ પંચાંગ ફંફોળવા લાગ્યા
જેવા ભારતની આઝાદી અંગે સમાચાર ફેલાયા કે કોલકાતા, બનારસથી લઈને દક્ષિણ ભારતના જ્યોતિષીઓએ 15 ઓગસ્ટ 1947ના ગ્રહ અને નક્ષત્રનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો હતો. તે વર્ષે 15 ઓગસ્ટના રોજ શુક્રવાર હતો જે આઝાદી મળવા જેવા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે અશુભ ગણાઈ રહ્યો હતો. આ ઉપરાંત અમાસની તિથિ પડતી હતી. શુક્રવાર વિશે કેટલીક જગ્યાએ એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે આ દિવસે કરેલા કામો સફળ થતા નથી, આ ઉપરાંત આ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે પ્રસ્તાવિત દિવસમાં કોઈ શુભ મુહૂર્ત પણ મળતું નહતું.
પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ
ફ્રીડમ એટ મિડનાઈટ પુસ્તકમાં લેપિયર અને કોલિન્સે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે એમ પણ લખ્યું છે કે 'તેમણે (માઉન્ટબેટન) ભારતના સૌથી શક્તિશાળી રહસ્યવાદી સમૂહ એટલે કે જ્યોતિષીઓના પ્રતિનિધિઓની સલાહ વગર જ પોતાની મનગમતી તારીખની જાહેરાત કરીને એક અક્ષમ્ય ભૂલ કરી હતી.' હવે તારીખ તો બદલી શકાય નહીં આથી જ્યોતિષીઓ એ શોધવામાં લાગી ગયા હતા કે એ જ 24 કલાકમાં સૌથી શુભ મુહૂર્ત કર્યું નીકળી શકે.
આ મુદ્દે જ્યારે જ્યોતિષીઓને વાંધો પડ્યો અને આપત્તિ જતાવી તો વાત તત્કાલિન પ્રધાનમંત્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સુધી પહોંચી. તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે ઉજ્જૈનના પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષાચાર્ય પંડિત સૂર્યનારાયણ વ્યાસ અને સોલન (હિમાચલ પ્રદેશ)ના પ્રખ્યાત જ્યોતિષી પંડિત હરદેવ શર્મા ત્રિવેદી સાથે વાત કરી અને આ બંને વિદ્વાનોએ ભારતની આઝાદીનું શુભ મુહૂર્ત કાઢ્યું હતું.
મધરાતનો સમય કરાયો નક્કી
આ મુદ્દે દેશના જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય ડો. અજય ભામ્બીએ વિસ્તૃત રીતે ઘટનાક્રમ જણાવ્યો. જેમનું અતિચારી બૃહસ્પતિ ઔર દુનિયામે આમૂલચૂલ પરિવર્તન 2050 તક નામનું એક પુસ્તક જલદી આવી રહ્યું છે. જેમાં તેમણે એક આખું ચેપ્ટર દેશને અડધી રાતે મળેલી આઝાદી પર જ લખ્યું છે. આ પુસ્તક લખવા માટે તેમણે ઊંડાણપૂર્વક તે સમયની બધી પરિસ્થિતિઓનો અભ્યાસ અને રિસર્ચ કર્યું.
ડો. અજય ભામ્બી જણાવે છે કે જ્યારે દેશની આઝાદીની તારીખ નક્કી થઈ તો રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને ઉજ્જૈનના પદ્મશ્રી સૂર્યનારાયણ વ્યાસ અને હરદેવ શર્મા ત્રિવેદી વચ્ચે ચર્ચા થઈ. બંને જ્યોતિષાચાર્યોએ આ દિવસ અશુભ ગણાવ્યો હતો. આ સાતેજ તેમણે શુભ મુહૂર્ત કાઢવા માટે અનેક પુરાણ વાંચ્યા. હરિવંશ પુરાણથી 18 પુરાણોનો નીચોડ કઢાયો કે ભગવાન રામનો જન્મ બપોરે 12 વાગે અભીજિત મુહૂર્તમાં થયો હતો અને જ્યારે તેઓ રાવણનો વધ કરીને અયોધ્યા પાછા ફર્યા ત્યારે તેમનો રાજતિલક પણ બપોરે 12 વાગે અભીજિત મુહૂર્તમાં થયું હતું. એ જ રીતે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ પણ રાતે 12 વાગે અભીજિત મુહૂર્તમાં થયો હોત.
દેશને મળી સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ
ત્યારે બંને જ્યોતિષાચાર્યોએ નક્કી કર્યું કે 14 અને 15 ઓગસ્ટની રાતે 12 વાગે દેશ આઝાદ થાય તો તે શુભ રહેશે. તેની પાછળ બે કારણ હતા. એક તો રાતે 12 વાગ્યાનો સમય અભીજિત મુહૂર્ત કહેવાય અને તે સમયનું વૃષભ લગ્ન. અભીજિત મુહૂર્ત દિવસ અને રાતના 12 વાગ્યાના 24 મિનિટ પહેલાથી અને 24 મિનિટ બાદનો 48 મિનિટનો સમય હોય છે. (સ્થાન મુજબ આ સમયમાં થોડો ફેરફાર હોઈ શકે છે). જ્યારે વૃષભ લગ્નના સ્વામી શુક્ર છે જેમને જ્યોતિષમાં ધન, સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય, ભૌતિક સુખના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં આ લગ્નનમાં દેશનો જન્મ થાય તે પ્રગતિ, સમૃદ્ધઇ, વૈભવ, ઐશ્વર્ય, યશ, કળા, સાંસ્કૃતિક ઓળખ વધારનારો હતો. બન્યું પણ એવું જ કે આજે ભારત દુનિયામાં ઝડપથી આગળ વધતી અર્થવ્યસવસ્થા છે.
આ ઉપરાંત વૃષભ લગ્નને જ્યોતિષમાં સ્થિર લગ્ન ગણવામાં આવે છે. જેમાં શરૂ કરાયેલા કામો ટકાઉ અને લાંબા સમય સુધી રહેનારા ગણાય છે. એક એવો દેશ જે ભાગલા, હિંસા અને વિસ્થાપન વચ્ચે જન્મ લઈ રહ્યો હતો તેના માટે સ્થિર લગ્નથી સારો વિકલ્પ તે સીમિત સમયમાં કદાચ જ કોઈ બીજો હતો. આ સાથે જ 14 ઓગસ્ટની રાતના એ સમયે પુષ્ય નક્ષત્ર પણ હતું જે નવા કામની શરૂઆત માટે અત્યંત શુભ ગણાય છે.
જ્યોતિષાચાર્ય ડો. ભામ્બી કહે છે કે પાકિસ્તાનનો જન્મ અડધા કલાક પહેલા થયો અને તે સમયે મેષ લગ્ન હતું. મેષ લગ્નના સ્વામી મંગળ છે જે આક્રમકતાના કારક છે. પાકિસ્તાનમાં આજ સુધી ડેમોક્રેસી સ્ટેબલ નથી થઈ શકી અને ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી જેવા ઊંચા બંધારણીય પદો પર બેઠેલા લોકો સાથે ક્રૂરતા, બર્બરતા થઈ. પાકિસ્તાનના આર્થિક હાલાત પણ ખરાબ છે, દુનિયાભરમાં તે ભીખ માંગતું ફરે છે. જો કે તેની પાછળ અન્ય પણ ઘણા કારણો છે.
વચ્ચેનો રસ્તો કાઢ્યો
જ્યારે આ બંને જ્યોતિષાચાર્યોએ રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા પંડિત નહેરુ સુધી આ વાત પહોંચાડી તો તેનો રસ્તો કાઢવામાં આવ્યો કે રાતે જ આ કામ કરવામાં આવે. જ્યોતિષાચાર્ય શ્યામ ઠાકુર જણાવે છે કે નહેરુજીની સ્પીચ એ રીતે તૈયાર કરાઈ હતી કે તે બરાબર 12 વાગે પૂરી થાય અને દેશને આઝાદી 12 વાગે અભીજિત મુહૂર્તમાં જ મળે.
પંડિત નહેરુનું ઐતિહાસિક ભાષણ
ભારતને અડધી રાતે આઝાદી મળી તે પળને તત્કાલિન પીએમ પંડિત નહેરુએ પોતાના ભાષણમાં એ રીતે વર્ણવીને કહ્યું કે, 'અડધી રાતનો સમય, જ્યારે દુનિયા સૂતી હશે, ભારત જીવન અને આઝાદી માટે જાગશે' જે આ પળનું ઐતિહાસિક મહત્વ દર્શાવે છે.
આમ, મધરાતે આઝાદી મળવાનો આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ માત્ર નાટકીય નહીં પરંતુ તેમાં જ્યોતિષ પહેલું પણ મહત્વનો રહ્યો. આ રીતે આઝાદીની લાંબી લડાઈને એક અસાધારણ અંતિમ વળાંક મળ્યો હતો. 14 ઓગસ્ટની રાત જ્યારે જૂનો દિવસ વીતતો હતો, બંધારણ સભા જાગતી રહી. મધરાતે 15 ઓગસ્ટનું આગમન થયું અને આ સાથે જ એક આઝાદ ભારતનો જન્મ થયો.
(Disclaimer: આ લેખમાં જ્યોતિષ સંલગ્ન દાવા અને માન્યતાઓ વિવિધ જ્યોતિષાચાર્યોના મત તથા ઉપલબ્ધ સ્ત્રોત પર આધારિત છે. તેને વૈજ્ઞાનિક તથ્યો કે ઐતિહાસિક પ્રમાણ તરીકે ન લેવા.)