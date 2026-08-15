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ભારતને 15 ઓગસ્ટે મધરાતે જ કેમ મળી આઝાદી? જાણો ક્યાં ગૂચવાયું હતું કોકડું, કઈ રીતે નીકળ્યો હતો રસ્તો!

ભારતને 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ મધરાતે જ આઝાદી કેમ મળી? તેની પાછળ એક ખુબ જ રસપ્રદ કહાની છે. માઉન્ટબેટનના એ નિર્ણય, જ્યોતિષીઓની આપત્તિ અને આઝાદીના શુભ મુહૂર્ત અંગેની આ વાતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 15, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:42 AM IST
ભારતને 15 ઓગસ્ટે મધરાતે જ કેમ મળી આઝાદી? જાણો ક્યાં ગૂચવાયું હતું કોકડું, કઈ રીતે નીકળ્યો હતો રસ્તો!
Image Credit: તસવીર- AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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