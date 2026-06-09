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શું તમે સોશિયલ મીડિયા પર તમારા બાળકોના ફોટા પોસ્ટ કરો છો? થઈ જાઓ સાવધાન, નહીંતર ભોગવવા પડી શકે છે ગંભીર પરિણામ

Social Media Safety Tips: બાળકોના ફોટા અને વ્યક્તિગત માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવાથી તેમની સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો ઉભો થઈ શકે છે, જેના સંદર્ભમાં આસામ પોલીસે એક મેસેજ જાહેર કર્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:53 PM IST
શું તમે સોશિયલ મીડિયા પર તમારા બાળકોના ફોટા પોસ્ટ કરો છો? થઈ જાઓ સાવધાન, નહીંતર ભોગવવા પડી શકે છે ગંભીર પરિણામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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