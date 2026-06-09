/શું તમે સોશિયલ મીડિયા પર તમારા બાળકોના ફોટા પોસ્ટ કરો છો? થઈ જાઓ સાવધાન, નહીંતર ભોગવવા પડી શકે છે ગંભીર પરિણામ

Social Media Safety Tips: તમે ઘણા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના બાળકોના ફોટા શેર કરતા જોયા હશે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નાની પોસ્ટ બાળકોની સલામતી માટે કેટલી ખતરનાક બની શકે છે? આસામ પોલીસે આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ સલાહ જાહેર કરી છે. પોલીસે શાળાઓ, વાલીઓ અને સંસ્થાઓને બાળકોના ફોટા, નામ, વર્ગ, સ્થાન અને વ્યક્તિગત માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવાની અપીલ કરી છે.
પોલીસે નોંધ્યું છે કે જો આ ફોટા સાયબર ગુનેગારોના હાથમાં આવે છે, તો તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. તેથી, સોશિયલ મીડિયા પર બાળકો સંબંધિત કોઈપણ માહિતી પોસ્ટ કરવાનું ટાળવું મહત્વપૂર્ણ છે.
આ સલાહ શા માટે જાહેર કરવામાં આવી?
આસામ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ નાના બાળકોના ફોટા અને વ્યક્તિગત માહિતી ખોટા લોકો સુધી પહોંચી શકે છે. સાયબર ગુનેગારો સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ માહિતીનો ઉપયોગ પોતાના ફાયદા માટે કરે છે, અને આ બાળકો માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ ઓળખ ચોરી, ઓનલાઈન ઉત્પીડન અને અન્ય સાયબર પ્રવૃત્તિઓનું જોખમ વધારે છે. તેથી, ઓનલાઈન સલામતીને ક્યારેય હળવાશથી લેવી જોઈએ નહીં.
Posting children’s photos online and sharing too much information can increase cyber risks.
Assam Police has issued an advisory highlighting the importance of child cyber safety and encouraging schools, parents & institutions to be mindful about information shared online. pic.twitter.com/yyXYqDulVg
— CyberDost I4C (@Cyberdost) June 6, 2026
તમારે કઈ માહિતી શેર કરવાનું ટાળવું જોઈએ?
પોલીસે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે બાળકો સંબંધિત માહિતી સોશિયલ મીડિયા પર શેર ન કરવી જોઈએ જેનાથી તેમને સરળતાથી ઓળખી શકાય. જેમ કે બાળકનું નામ, શાળા, વર્ગ અને સ્થાન, આ બધી નાની વિગતો સાયબર ગુનેગારોને મદદરૂપ થઈ શકે છે.
સલાહકારમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે AI ટેકનોલોજીની મદદથી, ફોટા સરળતાથી બદલી શકાય છે. તેથી, જો તમે સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા પોસ્ટ કરો છો, તો તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. આ કારણોસર, પોલીસ લોકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી રહી છે.