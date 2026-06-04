/હદ થઈ ગઈ...પહેલાં માસૂમનો હાથ-પગ સાજો કર્યો, પછી ડૉક્ટરે મરોડીને ફરી તોડી નાખ્યો; જાણો આખરે શું છે સમગ્ર મામલો?

Government Hospital Negligence: ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફ્ફરનગર સ્થિત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી પર એક લાચાર માતા પોતાની માનસિક રીતે અસ્વસ્થ દીકરીને લઈને ન્યાયની આશા સાથે પહોંચી હતી. આ લાચાર માતાએ જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગ પર સારવારના નામે ગેરકાયદેસર વસૂલાત અને બેદરકારીના એવા ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જે સાંભળીને સૌ કોઈ હેરાન છે. મહિલાનો આરોપ છે કે સરકારી હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે તેની દીકરીની સારવાર માટે માત્ર રૂપિયાની જ માંગણી નહોતી કરી, પરંતુ ખોટી રીતે સારવાર કરીને તેની દીકરીના પગને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
શું છે આ સમગ્ર મામલો?
પીડિત માતા રેશમાના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે દોઢ મહિના પહેલાં જિલ્લા હોસ્પિટલમાં તેની દીકરીના જમણા પગના હાડકાનું ઓપરેશન થયું હતું. આ માટે હોસ્પિટલ સ્ટાફે તેની પાસે ૨૫ હજાર રૂપિયા માંગ્યા હતા. જ્યારે તેણે પોતે વિધવા હોવાનું જણાવીને અસમર્થતા વ્યક્ત કરી, તો તેમણે સારવાર કરવાની ના પાડી દીધી. ત્યારબાદ મહિલાએ ડીએમ (કલેક્ટર) પાસે ન્યાયની ગુહાર લગાવી. જેના પગલે ડીએમએ સીએમઓને મફત સારવાર કરવાના આદેશ આપ્યા. આ આદેશ હોવા છતાં પણ હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ ૮ હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા અને કહ્યું કે બાકીના પૈસા પછીથી આપવા પડશે.
લાચાર માતાએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપો
થોડા દિવસો પછી ડૉક્ટરે લાચાર માતાને ચેકઅપ માટે આવવા કહ્યું હતું, જેથી ઘૂંટણ વાળી શકાય. પીડિત માતા રેશમાનું કહેવું છે કે જ્યારે તે દીકરીને લઈને હોસ્પિટલ પહોંચી, ત્યારે ઓપરેશન કરનાર ડૉક્ટર ચતુર્વેદીએ તેની દીકરીનો ઘૂંટણ જબરદસ્તી વાળી દીધો. માસૂમ દીકરી દર્દથી ચીસ પાડી ઉઠી અને પગમાંથી હાડકું તૂટવાનો અવાજ આવ્યો, છતાં ડૉક્ટર્સે તેને ત્યાંથી ભગાડી દીધી. બાદમાં જ્યારે પગનો એક્સ-રે કરાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમાં હાડકું તૂટેલું જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ તેમણે ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી, પરંતુ કોઈએ તેમની વાત ન સાંભળી.
તપાસ બાદ થશે કડક કાર્યવાહી
આ મામલે મુઝફ્ફરનગરના મુખ્ય તબીબી અધિકારી (CMO) સુનીલ તેવતિયાએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમનું કહેવું છે કે સામેના પક્ષની વાત સાંભળ્યા વગર અત્યારે આ મામલે કંઈપણ કહેવું ઉતાવળ ગણાશે. આ આખી ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ કરાવવામાં આવશે. જો તપાસમાં હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ કે ડૉક્ટરોની કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી સામે આવશે, તો તેમની સામે કડક કાનૂની અને વહીવટી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.