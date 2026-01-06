Prev
શું પિતાની મિલકત પર લગ્ન કરેલી દિકરીનો છે અધિકાર ? જાણો શું કહે છે 2005નો કાયદો

Father Property: પુત્રી પરિણીત હોય તો પણ તેના પિતાની મિલકત પરનો અધિકાર સુરક્ષિત છે. હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદામાં 2005ના સુધારા મુજબ, પુત્રીને તેના પિતાની HUF મિલકતમાં પુત્ર જેટલો જ હિસ્સો મળે છે. લગ્ન કે પિતાનું જીવિત હોવું આ અધિકારને અસર કરતું નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:42 PM IST

શું પિતાની મિલકત પર લગ્ન કરેલી દિકરીનો છે અધિકાર ? જાણો શું કહે છે 2005નો કાયદો

Father Property: પુત્રીના પૈતૃક મિલકત પરના અધિકારો અંગે વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે પરિણીત હોય. ઘણા લોકો માને છે કે લગ્ન પછી પુત્રીના અધિકારો સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ આવું નથી. હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદામાં 2005ના સુધારા પછી, પુત્રીને તેના પિતાની મિલકત પર પુત્ર જેટલો જ અધિકાર છે.

2005નો સુધારો અને પુત્રીના અધિકારો

હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદો, 1956, 9 સપ્ટેમ્બર, 2005ના રોજ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

તે કાયદા મુજબ પરિણીત હોય કે અપરિણીત, પુત્રીને તેના પિતાની મિલકતમાં સમાન હિસ્સો મળે છે. આ અધિકાર જન્મ સમયે સ્થાપિત થાય છે, એટલે કે પુત્રી તેના જન્મથી જ મિલકતમાં હિસ્સેદાર બને છે. ભાગલાને ત્રણ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી શકાય છે: માતા, પુત્ર અને પુત્રી, પરંતુ સંમતિથી વિભાજન પણ શક્ય છે.

આવકવેરા નિયમોનો વિચાર

HUF મિલકતના વિભાજન માટે આવકવેરા વિભાગની મંજૂરી જરૂરી છે. કાનૂની અને કર-સંબંધિત ગૂંચવણો ટાળવા માટે સંબંધિત આવકવેરા અધિકારી સાથે સંપૂર્ણ વિભાજન માટેનો ઓર્ડર રેકોર્ડ કરવો જરૂરી છે.

 

