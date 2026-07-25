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શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અંદરની અસલી પ્રક્રિયા!

Minister Resignation Process India: બંધારણ મુજબ, પ્રધાનમંત્રી પોતે મંત્રી પરિષદનું નેતૃત્વ કરે છે, તેથી કોઈપણ મંત્રીએ પહેલા રાષ્ટ્રપતિને નહીં, પરંતુ પ્રધાનમંત્રીને રાજીનામું આપવું પડે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:53 PM IST
શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અંદરની અસલી પ્રક્રિયા!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અસલી પ્રક્રિયા!
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