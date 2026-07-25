/શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અંદરની અસલી પ્રક્રિયા!

Minister Resignation Process India: NEET-UG પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ અને જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા અઠવાડિયા સુધી ચાલેલા વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ બાદ, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આખરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને રાજીનામું સુપરત કર્યું છે. જો કે, રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં આ અંગે તીવ્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું ફક્ત પત્ર અથવા જાહેર જાહેરાત કાયદેસર રીતે મંત્રી પદ સમાપ્ત કરે છે. ચાલો આ પ્રક્રિયાને લગતા બંધારણીય તથ્યો અને નિયમો વિશે જાણીએ.
શું પત્ર સબમિટ કરવાથી મંત્રી રાજીનામું આપે છે?
ના, ભારતીય બંધારણ મુજબ, કેન્દ્રીય મંત્રીનું રાજીનામું ફક્ત પ્રધાનમંત્રીને પત્ર સબમિટ કરીને અથવા સોશિયલ મીડિયા પર તેની જાહેરાત કરીને તાત્કાલિક અસરકારક બનતું નથી. જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ તેને સ્વીકારે નહીં અને સત્તાવાર સૂચના જાહેર ન કરે ત્યાં સુધી મંત્રી કાયદેસર રીતે પદ પર રહે છે. રાજીનામા માટેની સમગ્ર બંધારણીય પ્રક્રિયામાં ભારતીય બંધારણ અને સંસદીય નિયમો અનુસાર, મંત્રીના રાજીનામાની પ્રક્રિયા ચાર મુખ્ય તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે.
પ્રધાનમંત્રીને લેખિત રાજીનામું સુપરત કરવામાં આવે
બંધારણ મુજબ, પ્રધાનમંત્રી મંત્રી પરિષદનું નેતૃત્વ કરે છે, તેથી મંત્રી રાષ્ટ્રપતિને સીધા નહીં, પરંતુ પહેલા પ્રધાનમંત્રીને રાજીનામું સુપરત કરે છે. રાજીનામું મળ્યા પછી, પ્રધાનમંત્રી તેને સ્વીકારવાનો નિર્ણય લે છે કે નહીં. જો પ્રધાનમંત્રી રાજીનામું મંજૂર કરે છે, તો તેઓ તેને તેમની ઔપચારિક ભલામણ સાથે રાષ્ટ્રપતિને મોકલે છે. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 75(2) હેઠળ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રાષ્ટ્રપતિની ખુશી સુધી પદ સંભાળે છે. તેથી, રાષ્ટ્રપતિ પ્રધાનમંત્રીની સલાહના આધારે રાજીનામાને અંતિમ મંજૂરી આપે છે.
કેબિનેટ સચિવાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલ સૂચના
રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી પછી, મંત્રીમંડળ સચિવાલય ભારતના ગેઝેટમાં સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરે છે. આ ગેઝેટ સૂચનાના પ્રકાશન પછી જ મંત્રીનું પદ કાયદેસર રીતે ખાલી ગણવામાં આવે છે. જો કે આ સત્તા રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે, તેનો ઉપયોગ વાસ્તવમાં પ્રધાનમંત્રીની સલાહ પર થાય છે. જો પ્રધાનમંત્રી ઈચ્છે, તો પ્રધાનમંત્રી પોતાના મંત્રીનું રાજીનામું માંગી શકે છે અથવા રાષ્ટ્રપતિને તેમની બરતરફી માટે ભલામણ કરી શકે છે.