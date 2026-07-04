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શું E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને થાય છે નુકસાન? સરકારે તમામ મૂંઝવણોનો કર્યો અંત, જાણો અપડેટ

E20 Petrol: સોશિયલ મીડિયા પર ઇથેનોલ આધારિત પેટ્રોલ અંગે વિવિધ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો દાવો કરે છે કે કારનું એન્જિન ખરાબ થઈ ગયું છે, જ્યારે કેટલાક દાવો કરે છે કે તેમાં પાણી ભેળવવામાં આવ્યું છે. આનાથી લોકોમાં વ્યાપક મૂંઝવણ ફેલાઈ છે. ચાલો જાણીએ કે સરકારે આ બાબતે શું સ્પષ્ટતા આપી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 04, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:15 PM IST
શું E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને થાય છે નુકસાન? સરકારે તમામ મૂંઝવણોનો કર્યો અંત, જાણો અપડેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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