/શું E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને થાય છે નુકસાન? સરકારે તમામ મૂંઝવણોનો કર્યો અંત, જાણો અપડેટ

E20 Petrol: સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ઘણા વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સરકાર દ્વારા પેટ્રોલમાં ઉમેરવામાં આવતું 20% ઇથેનોલ, E20 ઇંધણ, વાહનોના એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. ઘણા વાયરલ વીડિયોમાં પર્યાવરણને નુકસાન અને પેટ્રોલ ટાંકીમાં કીડીઓના ટોળાના વિચિત્ર દાવા પણ કરવામાં આવ્યા છે.
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે આ અફવાઓને સંબોધિત કરી છે અને રાષ્ટ્ર સમક્ષ સત્ય રજૂ કર્યું છે. સરકારે એક પછી એક આ કહાની ખોટી ઠેરવી છે અને કહ્યું છે કે E20 પેટ્રોલ સંપૂર્ણપણે સલામત છે. ચાલો સરકારની સંપૂર્ણ સ્થિતિ સમજીએ.
પ્રશ્ન. સોશિયલ મીડિયા પર દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે E20 ઇંધણ વાહનના એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડે છે?
જવાબ: 'dj સરકાર કહે છે કે આ દાવો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે. ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI) એ આ બાબતે વ્યાપક સંશોધન કર્યું છે. ARAI એ 40,000 કિમી માટે કાર અને 20,000 કિમી માટે ટુ-વ્હીલરનું પરીક્ષણ કર્યું છે. પરીક્ષણમાં વાહનના પ્રદર્શન અથવા એન્જિનના જીવનકાળ પર કોઈ અસર જોવા મળી નથી. માઇલેજમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. ઇથેનોલના ઉચ્ચ ઓક્ટેન રેટિંગને કારણે, વાહનો વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે.
પ્રશ્ન: શું E20 પેટ્રોલ વાહનોના ધાતુ કે પ્લાસ્ટિકના ભાગોને કાટ લાગે છે?
જવાબ: બિલકુલ નહીં. ARAIએ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેટ્રોલિયમ અને સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયન ઓટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM)ના સહયોગથી આ ટેસ્ટિંગ હાથ ધર્યું હતું. ટેસ્ટિંગમાં કોઈપણ ધાતુ કે પ્લાસ્ટિકના ભાગોને કોઈ નુકસાન કે કાટ લાગ્યો નથી. જૂના વાહનોના કેટલાક રબરના ભાગોને અકાળે બદલવાની જરૂર પડી શકે છે.
પ્રશ્ન: શું એ સાચું છે કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી વાહનની વોરંટી અને વીમો રદ થશે?
જવાબ: આ માત્ર એક અફવા છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે બધા વાહન ઉત્પાદકો અને વીમા કંપનીઓએ લેખિત ખાતરી આપી છે કે E20 માટે ડિઝાઇન કરાયેલા અથવા મંજૂર કરાયેલા વાહનો વોરંટી અને વીમા દાવાઓ હેઠળ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહેશે.
પ્રશ્ન: શું એ સાચું છે કે E20 પેટ્રોલમાં ખાંડ હોવાને કારણે કીડીઓ અને મધમાખીઓ પેટ્રોલ ટાંકીઓમાં ઉમટી રહ્યા છે?
જવાબ: મંત્રાલયે આ દાવાને ફગાવી દીધો છે. પેટ્રોલમાં ભેળવવામાં આવેલું ઇથેનોલ ખૂબ જ આધુનિક નિસ્યંદન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે, જેનાથી ખાતરી થાય છે કે ખાંડનો કોઈ પત્તો બાકી રહેતો નથી. વધુમાં, જંતુઓને ભગાડવા માટે ચોક્કસ ઘટકો ઉમેરવામાં આવે છે. પેટ્રોલની પોતાની ગંધ એટલી તીવ્ર છે કે કોઈ જીવંત પ્રાણી તેની નજીક આવશે નહીં.
પ્રશ્ન: આ વીડિયોમાં શેરડીના રસને પેટ્રોલમાં સીધો ભેળવવામાં આવતો બતાવવામાં આવ્યો છે. શું આ ભારતમાં થઈ રહ્યું છે?
જવાબ: આ વીડિયો નકલી અને એડિટેડ છે. શેરડીના રસને ક્યારેય પેટ્રોલમાં સીધો ભેળવી શકાતો નથી. ફેક્ટરીઓમાં ઇથેનોલનું ઉત્પાદન એક નિશ્ચિત પ્રક્રિયા અને અત્યંત કડક ગુણવત્તાના ધોરણો હેઠળ થાય છે. ત્યારે જ તેને પેટ્રોલમાં ભેળવવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન: શું એક લિટર ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરવાથી 10,000 લિટર પાણીનો બગાડ થાય છે?
જવાબ: આ આંકડાને અતિશયોક્તિપૂર્ણ અને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વાસ્તવિકતા એ છે કે એક લિટર ઇથેનોલ બનાવવા માટે માત્ર 3થી 5 લિટર પ્રોસેસ્ડ પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. દેશની બધી ડિસ્ટિલરીઓ 'ઝીરો લિક્વિડ ડિસ્ચાર્જ' (ZLD) સિસ્ટમ પર કાર્ય કરે છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ વપરાયેલા પાણીને રિસાયકલ અને ફરીથી ઉપયોગ કરે છે.
પ્રશ્ન: શું દેશના અનાજનો ઉપયોગ ઇથેનોલ બનાવવા માટે થઈ રહ્યો છે?
જવાબ: ના, દેશની ખાદ્ય સુરક્ષા સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. દેશની જરૂરિયાતો પછી બચેલા ચોખાનો ઉપયોગ ફક્ત ઇથેનોલ બનાવવા માટે થાય છે. ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે મકાઈનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, જે કુલ પુરવઠાના 40% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.
પ્રશ્ન: E20 એક અજાણ્યો પ્રયોગ છે. શું તેનો ઉપયોગ વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય થાય છે?
જવાબ: આ કોઈ નવો પ્રયોગ નથી. ઘણા મોટા દેશો, જેમ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, બ્રાઝિલ, કેનેડા, થાઇલેન્ડ, જાપાન અને ઘણા યુરોપિયન દેશો, છેલ્લા ઘણા દાયકાઓથી વાહનોમાં પેટ્રોલ સાથે મિશ્રિત ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ભારતે વિશ્વભરની શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓનું અવલોકન કર્યા પછી જ તેને અપનાવ્યું છે.
પ્રશ્ન: શું E20 પેટ્રોલ વાહનની ટાંકીમાં પાણી પ્રવેશવાનું જોખમ વધારે છે?
જવાબ: ના, આધુનિક વાહનો અને પેટ્રોલ પંપમાં આજના ઇંધણ માળખામાં પાણી પ્રવેશતું અટકાવવા માટે ખૂબ જ અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓ છે. તેથી, પાણી પ્રવેશવાનું કોઈ જોખમ નથી. આ પ્લાન્ટ્સને પર્યાવરણીય દ્રષ્ટિકોણથી કડક સરકારી નિયમો અને ભૂગર્ભજળના નિયમોનું પણ પાલન કરવું પડે છે.
પ્રશ્ન: ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમથી દેશે અત્યાર સુધી શું પ્રાપ્ત કર્યું છે?
જવાબ: ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમના આંકડા આશ્ચર્યજનક છે અને દેશને આત્મનિર્ભર બનાવ્યો છે. 2014-15 થી, તેણે વિદેશી હૂંડિયામણમાં ₹1.9 લાખ કરોડ બચાવ્યા છે, જે અન્યથા કાચા તેલની ખરીદી પર ખર્ચવામાં આવ્યા હોત. વધુમાં, દેશના ખેડૂતોને ₹1.6 લાખ કરોડથી વધુની ચુકવણી કરવામાં આવી છે, જેનાથી ગ્રામીણ અર્થતંત્ર મજબૂત બન્યું છે.