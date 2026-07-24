/‘અમારો સમય બરબાદ ન કરો…’, CJP વિરોધ પ્રદર્શન અંગેની ટીપ્પણી પર CJI સૂર્યકાંતે કરી સ્પષ્ટતા

CJP Protest: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના વિરોધ પ્રદર્શનો સાથે જોડાયેલી અરજીઓ પરની ટીપ્પણીને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે દેશના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. શુક્રવારે તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, અદાલતમાં આપવામાં આવેલા તેમના નિવેદનને “ખોટી રીતે રજૂ” કરવામાં આવ્યું છે. CJI સૂર્યકાંતે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે, દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત ન્યાયની આશા રાખતા દરેક નાગરિક માટે હંમેશા તત્પર છે.
UNCITRALના સંમેલન દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, “સુપ્રીમ કોર્ટ ન્યાય ઈચ્છતા દરેક વ્યક્તિ માટે 24×7 ખુલ્લી રહે છે. અમારી અદાલતે આજ સુધી વિધિવત રીતે દાખલ કરાયેલા કોઈપણ કેસની સુનાવણી કરવાનો ક્યારેય ઇનકાર કર્યો નથી.”
CJIએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મીડિયામાં તેમના નિવેદનોને તોડી-મરોડીને અને ખોટા સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કેસનું સ્વરૂપ ગમે તે હોય, નિયમ અને પ્રક્રિયા હેઠળ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી દરેક અરજી પર સર્વોચ્ચ અદાલત સંપૂર્ણ ગંભીરતાથી સુનાવણી કરે છે.
કઈ વાત પર શરૂ થયો હતો વિવાદ?
આ નવો વિવાદ બુધવારે થયેલી એક સુનાવણી બાદ શરૂ થયો હતો. પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી સામે દાખલ કરાયેલી એક અરજી પર તુરંત સુનાવણીની માંગ કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન અરજદારના વકીલે કથિત પોલીસ બર્બરતાના વીડિયોનો હવાલો આપતાં કોર્ટને હસ્તક્ષેપ કરવા અપીલ કરી હતી. આના પર CJIની ટીપ્પણી આવી હતી કે, કોર્ટ પાસે વીડિયો જોવાનો સમય નથી અને માત્ર એક પત્ર મોકલી દેવાથી તુરંત સુનાવણી થઈ શકે નહીં. આ નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી. ઘણા વિદ્યાર્થી સંગઠનોએ આના પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
‘અદાલત ખુલ્લી છે, પરંતુ નિયમ-કાયદાનું પાલન જરૂરી’
શુક્રવારે પોતાની વાત સ્પષ્ટ કરતા મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, કોર્ટના દરવાજા દરેક માટે ખુલ્લા છે, પરંતુ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનું પાલન થવું અનિવાર્ય છે. તેમણે કહ્યું કે, “જો તમે માત્ર એક પત્ર મોકલીને એવી અપેક્ષા રાખશો કે તુરંત સુનાવણી શરૂ થઈ જાય, તો એ શક્ય નથી. કેસોને નક્કી કરેલી કાનૂની પ્રક્રિયા હેઠળ જ યાદીબદ્ધ કરીને સાંભળવામાં આવે છે.”
CJIએ જણાવ્યું કે, શુક્રવારે જે અરજીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી, તેમને આવનારા સોમવાર માટે પહેલાથી જ સુનાવણી માટે યાદીબદ્ધ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું વિરોધ પ્રદર્શનો ઉગ્ર બનવા એ તેમના જૂના નિવેદનોનું પરિણામ છે, તો તેમણે ‘નો કમેન્ટ્સ’ કહીને આના પર કંઈ પણ બોલવાનો ઇનકાર કરી દીધો.