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‘અમારો સમય બરબાદ ન કરો…’, CJP વિરોધ પ્રદર્શન અંગેની ટીપ્પણી પર CJI સૂર્યકાંતે કરી સ્પષ્ટતા

CJP Protest: જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં હિંસા પર 'વીડિયો જોવાનો સમય નથી' તેવી ટીપ્પણી પર CJI સૂર્યકાંતે સ્પષ્ટતા કરી છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, તેમની વાતને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુનાવણી કરવાનો ક્યારેય ઇનકાર કરતી નથી. જો કે, કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવાની નક્કી કરવામાં આવેલી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું અત્યંત જરૂરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:49 PM IST
‘અમારો સમય બરબાદ ન કરો…’, CJP વિરોધ પ્રદર્શન અંગેની ટીપ્પણી પર CJI સૂર્યકાંતે કરી સ્પષ્ટતા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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‘અમારો સમય બરબાદ ન કરો…’, CJP વિરોધ પ્રદર્શન અંગેની ટીપ્પણી પર CJIએ કરી સ્પષ્ટતા
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