"ડિજિટલ અરેસ્ટથી ગભરાશો નહીં..., 'મન કી બાત'માં PM મોદીએ આપ્યો ઠગોથી બચવાના મંત્ર
PM Modi Mann Ki Baat: પ્રધાનમંત્રી મોદીએ "મન કી બાત" સંબોધનમાં નાગરિકોને ડિજિટલ ધરપકડ જેવા સાયબર જોખમો સામે ચેતવણી આપી હતી. તેમણે તેમને સતર્ક રહેવા અને છેતરપિંડી કરનારાઓનો શિકાર ન બનવાની સલાહ આપી હતી.
PM Modi Mann Ki Baat: રવિવારે પોતાની "મન કી બાત" કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાયબર ક્રાઇમ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ખાસ કરીને નાગરિકોને "ડિજિટલ ધરપકડ" જેવા વધતા જોખમો સામે ચેતવણી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સાયબર ગુનેગારો ઘણીવાર વૃદ્ધો, ઉદ્યોગપતિઓ અને નિર્દોષ લોકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે, તેમની જીવનભરની બચત મિનિટોમાં જ ઉડાડી રહ્યા છે. વડાપ્રધાને ભાર મૂક્યો હતો કે આવા નાણાકીય નુકસાન સામે તકેદારી એ શ્રેષ્ઠ બચાવ છે. તેમણે લોકોને ગભરાશો નહીં અને શંકાસ્પદ કોલ આવે ત્યારે ધીરજ રાખવા વિનંતી કરી.
ડિજિટલ ધરપકડ શું છે અને છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને કેવી રીતે ફસાવે છે?
ડિજિટલ ધરપકડની રમતમાં સાયબર ગુનેગારો પોલીસ, સીબીઆઈ અથવા નાર્કોટિક્સ વિભાગના ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ હોવાનો દાવો કરીને લોકોને ફોન કરે છે. તેઓ પીડિત પર ગંભીર આરોપો લગાવે છે અને તેમને નકલી ધરપકડની ધમકી આપે છે. જ્યારે પીડિત ગભરાઈ જાય છે, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારાઓ તેમને તપાસના બહાને એકાંત સ્થળે અથવા ઓનલાઈન વિડિઓ કોલ પર રહેવા દબાણ કરે છે. આ સમય દરમિયાન પીડિતને અન્ય કોઈ સાથે વાત કરવાની કે મદદ લેવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ માનસિક રીતે સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત થઈ શકે. વાસ્તવમાં, કોઈ પણ સરકારી એજન્સી આ રીતે વિડિઓ કોલ દ્વારા કોઈની ધરપકડ કરતી નથી.
છેતરપિંડીથી બચવા માટે પ્રધાનમંત્રીના સૂચન
વડાપ્રધાન મોદીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તમારે ક્યારેય પણ છેતરપિંડી કરનારાઓનો શિકાર બનીને તમારી બેંક વિગતો, પિન અથવા OTP કોઈની સાથે શેર ન કરવી જોઈએ. જો કોઈ અધિકારી હોવાનો ડોળ કરીને તમને ડરાવે છે, તો તાત્કાલિક તમારા પરિવાર, મિત્રો અથવા સંબંધીઓને જાણ કરો. પીએમ મોદીએ સલાહ આપી હતી કે આવા કિસ્સાઓમાં, ડર્યા વિના, વ્યક્તિએ તાત્કાલિક પોલીસ અથવા સાયબર હેલ્પલાઇનની મદદ લેવી જોઈએ. છેતરપિંડી કરનારાઓનું સૌથી મોટું શસ્ત્ર પીડિતનો ડર અને એકલતા છે, તેથી સતર્ક રહીને, તેમની દરેક ચાલને નિષ્ફળ બનાવી શકાય છે. આજના સમયમાં તમારી પોતાની સુરક્ષા માટે ડિજિટલ સાક્ષરતા વધારવી મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.
KYC અપડેટ્સ અને બેંકિંગ સુરક્ષા અંગે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી
PM મોદીએ KYC અપડેટ્સ તરીકે ઓળખાતા છેતરપિંડી અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે જો તમને કોઈ બેંક તરફથી KYC અથવા રિ-KYC અંગે કોલ આવે છે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ તમારા ખાતાની સુરક્ષા માટે છે. જોકે, સાવધાની પણ જરૂરી છે, કારણ કે બેંક અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાતા છેતરપિંડી કરનારાઓ નકલી લિંક્સ મોકલી શકે છે. હંમેશા બેંકની સત્તાવાર શાખા, વિશ્વસનીય એપ્લિકેશન અથવા તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા કોઈપણ KYC-સંબંધિત કાર્ય કરો. કોઈપણ અજાણી લિંક પર ક્લિક કરવાથી અથવા ફોન પર બેંકિંગ માહિતી પ્રદાન કરવાથી તમને નોંધપાત્ર જોખમ થઈ શકે છે.
