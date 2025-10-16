હવે આવું કોણે કહ્યું! હિન્દુ યુવતીઓએ જીમ ન જવું, ચાલી રહ્યું છે મોટું ષડયંત્ર
BJP MLA Gopichand Padalkar Controversial Statement : ભાજપના ધારાસભ્ય ગોપીચંદ પડલકરે તાજેતરમાં હિન્દુ છોકરીઓને સલાહ આપી છે જેનાથી વિવાદ થયો છે. તેમણે કહ્યું કે છોકરીઓએ જીમમાં ન જવું જોઈએ
Maharashtra News : ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અને જાટ ધારાસભ્ય ગોપીચંદ પડલકરે ફરી એકવાર વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે. એક જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન મંચ પરથી પડાળકરે કહ્યું કે હિન્દુ સમુદાયની મહિલાઓ અને છોકરીઓએ જીમમાં ન જવું જોઈએ. તેના બદલે યોગ કરવું વધુ સારું છે.
મહારાષ્ટ્રના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોપીચંદ પડાળકરે તાજેતરમાં છોકરીઓને આપેલી વાહિયાત સલાહ બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ગુરુવારે, ભાજપના ધારાસભ્યએ મોટા ષડયંત્રનો આરોપ લગાવીને અને કોલેજ જતી હિન્દુ છોકરીઓએ જીમમાં જવાને બદલે ઘરે યોગ કરવો જોઈએ તેવું સૂચન કરીને વિવાદ ઉભો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે એવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ જ્યાં "તમને ખબર નથી કે જીમમાં ટ્રેનર કોણ છે."
મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લામાં એક સભાને સંબોધતા, પડાળકરે એક ચોક્કસ સમુદાયનો ઉલ્લેખ કરતા દાવો કર્યો કે "તેઓ" હિન્દુ છોકરીઓને લલચાવી રહ્યા હતા. પડાળકરે કહ્યું, "હિન્દુ છોકરીઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ એવા જીમમાં ન જાય જ્યાં તેમને ખબર ન હોય કે ટ્રેનર કોણ છે. ઘરે યોગ કરો તો વધુ સારું રહેશે. તમને ખબર નથી કે આ કેટલું મોટું કાવતરું છે. હિન્દુ છોકરીઓને કહો કે તેઓએ ઘરે યોગ અથવા કસરત કરવી જોઈએ." તેમને તાલીમ માટે જીમમાં જવાની જરૂર નથી."
ગોપીચંદ પડાળકરે વધુમાં કહ્યું કે ઓળખપત્ર વિના કોલેજમાં ભણતા યુવાનોની ઓળખ કરીને તેમને પ્રવેશવાથી રોકવા જોઈએ. સાંગલી જિલ્લાના ભાજપના ધારાસભ્યએ કહ્યું, "આપણે આ માટે એક મજબૂત નિવારક તંત્ર બનાવવાની જરૂર છે."
પહેલા પણ વિવાદોમાં રહ્યા છે
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે સાંગલીના ભાજપના ધારાસભ્ય પડાળકરે પોતાના નિવેદનો માટે વિવાદ ઉભો કર્યો હોય. પોતાના તીક્ષ્ણ અને ઘણીવાર ઉશ્કેરણીજનક ભાષણો માટે જાણીતા પડલકરે અગાઉ સંવેદનશીલ સામાજિક અને ધાર્મિક મુદ્દાઓ પર બોલીને ચર્ચા જગાવી છે.
આ વર્ષના જુલાઈમાં, હજારો ખ્રિસ્તીઓ મુંબઈના આઝાદ મેદાનમાં તેમના 17 જૂનના ભાષણનો વિરોધ કરવા માટે એકઠા થયા હતા. તે ભાષણમાં પડાળકરે કથિત રીતે કહ્યું હતું કે "બળજબરીથી ધર્માંતરણ" માં સામેલ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ અને મિશનરીઓ પર હુમલો કરનારાઓને 300,000 થી 110,000 રૂપિયા સુધીના ઈનામ મળશે.
તેમના પર ખ્રિસ્તી ધાર્મિક નેતાઓને નિશાન બનાવતી ભડકાઉ ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તમામ રાજકીય પક્ષો અને માનવાધિકાર જૂથો દ્વારા તેમની આકરી ટીકા કરવામાં આવી હતી.
