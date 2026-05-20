/ચારધામ યાત્રા કરવાનો લ્હાવો ચુકતા નહીં, જાણો રેલ્વેના આ ખાસ ટૂર પેકેજની સંપૂર્ણ ડિટેલ

Char Dham Yatra Irctc Tour Package: હાલમાં ચારધામની યાત્રા ચાલી રહી છે, ત્યારે રેલવેએ ખાસ પેકેજની જાહેરાત કરી છે અને રેલવે યાત્રાળુને ચારધામના દર્શન કરાવી રહ્યું છે, ત્યારે આ ખાસ પેકેજમાં યમુનોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદ્રીનાથનો સમાવેશ થાય છે.
Char Dham Yatra Irctc Tour Package: શાળાના બાળકોના ઉનાળાના વેકેશન શરૂ થવાના છે. ઉનાળો શરૂ થતાં જ લોકો થોડી રાહત મેળવવા માટે પર્વતો પર ઉમટી પડે છે. જો તમે આ ઉનાળામાં તમારા પરિવાર સાથે ચાર ધામ યાત્રાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો IRCTC એ તમારા માટે એક ખાસ ટૂર પેકેજ જાહેર કર્યું છે. IRCTCએ 2026ના ચાર ધામ યાત્રા પેકેજની જાહેરાત કરી છે. આ પેકેજ ઉત્તરાખંડના ચાર પ્રખ્યાત ચાર ધામ સહિત યાત્રાળુઓની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરશે.
IRCTCનું ખાસ ટૂર પેકેજ શું છે?
IRCTCએ ચાર ધામની મુલાકાત લેવા માંગતા લોકો માટે એક ખાસ ટૂર પેકેજ શરૂ કર્યું છે. આ પેકેજ 11 રાત અને 12 દિવસ ચાલશે. આ પેકેજ દ્વારા, યાત્રાળુઓને ઉત્તરાખંડમાં સ્થિત ચાર ધામો, જેમ કે યમુનોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ લઈ જવામાં આવશે.
યાત્રા દિલ્હીથી શરૂ થશે અને યાત્રાળુઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમને AC ટેમ્પો ટ્રાવેલર્સમાં લઈ જવામાં આવશે. યાત્રાળુઓ માટે અહીં રહેવા માટે સારી હોટલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. નાસ્તો અને રાત્રિભોજન, દરરોજ 1 લિટર પાણીની બોટલ સાથે આપવામાં આવશે.
IRCTC મુસાફરીની તારીખો
પ્રતિ વ્યક્તિ કેટલો ખર્ચ થશે?