ખોવાઈ ગયું છે આધાર કાર્ડ તો ચિંતા કરશો નહીં, આ રીતે સરળતાથી મેળવી શકો છો પાછું

Duplicate copy of Aadhaar card: જો તમારું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે ખરાબ થઈ જાય, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે સરળ સ્ટેપ્સનો ઉપયોગ કરીને ડુપ્લિકેટ કોપી મેળવી શકો છો.
Duplicate copy of Aadhaar card: આધાર કાર્ડ ભારતીયોને ડિજિટલ ઓળખ પ્રદાન કરે છે. તમે તેનો ઉપયોગ તમારા બેંક ખાતા, બધી સરકારી સેવાઓ અને અન્ય દસ્તાવેજોમાં ઓળખ માટે કરો છો. જો તમારું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જાય, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે ઘણી પદ્ધતિઓ દ્વારા ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ મેળવી શકો છો.
ઓનલાઇન
પહેલી પદ્ધતિ ઓનલાઈન છે. પ્રથમ, UIDAIની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો. આધાર સેવાઓ વિભાગ શોધો. આગળ, "ખોવાયેલ UID/EID ફરી મેળવવું, વિકલ્પ શોધો. તેના પર ક્લિક કરવાથી તમને તમારા આધાર કાર્ડની ડુપ્લિકેટ નકલની અરજી કરવા માટે વિભાગમાં લઈ જવામાં આવશે.
તમારી પાસે ઉપલબ્ધ UID અને EID માહિતી પસંદ કરો. બધી જરૂરી માહિતી ભર્યા પછી, "OTP મોકલો" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત OTP દાખલ કરો. પછી, કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને તેને સબમિટ કરો. તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અથવા ઇમેઇલ પર ડુપ્લિકેટ આધાર કાર્ડ પ્રાપ્ત થશે.
1947 પર કૉલ કરો
યુઆઈડીએઆઈ હેલ્પલાઇન નંબર 1947 પર કૉલ કરો અને એક્ઝિક્યુટિવ સાથે વાત કરો. તમારી વસ્તી વિષયક માહિતી પ્રદાન કરો. એકવાર વિગતો મેચ થઈ જાય, પછી એક્ઝિક્યુટિવ તમારી સાથે તમારી EID શેર કરશે. આગળ, 1947 પર કૉલ કરો અને IVRS સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને વિનંતી સ્થિતિ વિકલ્પ પસંદ કરો. તમારો EID, DOB અને PINCODE આપો. એકવાર વિગતો મેચ થઈ જાય, પછી તમને તમારા આધાર નંબર માટે પૂછવામાં આવશે. આ સેવા મફત છે.
આધાર કેન્દ્રમાં જવું
આ સેવા માટે ₹30 કે તેથી વધુનો નજીવો ફી વસૂલવામાં આવી શકે છે. આધાર કેન્દ્રની મુલાકાત લો અને તમારી માહિતી પ્રદાન કરો. તમારી બાયોમેટ્રિક ઓળખ ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા આઇરિસ સ્કેનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવશે, અને મેચ થયા પછી, તમને તમારા ઇ-આધાર કાર્ડનું પ્રિન્ટઆઉટ આપવામાં આવશે.
આ કેટલીક રીતો છે જેના દ્વારા તમે સરળતાથી તમારું આધાર કાર્ડ મેળવી શકો છો. તમારા આધાર કાર્ડ મેળવ્યા પછી તેનો ફોટો લેવાનો પ્રયાસ કરો. આ રીતે, તમે જ્યાં પણ જરૂર હોય ત્યાં તેને પ્રિન્ટ કરી શકો છો. આનાથી તમારું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જવાની શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થશે. તમારા મૂળ દસ્તાવેજો ગમે ત્યાં લઈ જવાનું ટાળો.
