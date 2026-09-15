/મમતા બેનરજીના બાગી સાંસદોને ભાજપનો ડબલ ઝટકો, હવે ના ઘરના ના ઘાટના

West Bengal Politics : બંગાળમાં એ સમયે અટકળો શરૂ થઈ જ્યારે એક બાગી સાંસદે કહી દીધું કે 17 સાંસદો હવે ભાજપમાં જોડાવવા જઈ રહયાં છે. જોકે, ભાજપે ખુલાસો કરી દીધો છે કે હાલમાં પાર્ટીની સાંસદોને ભાજપમાં જોડવાનો કોઈ પ્લાન નથી. એક સમયે મમતા બેનરજીના ખાસ સયોની ઘોષ પણ આ 17 સાંસદોના જૂથમાં છે જેઓને ભાજપમાં જોડાવાની તાલાવેલી છે. આ સાંસદો મમતા બેનરજીની પાર્ટી તૃણમૂલ સાથે છેડો ફાડી નવી પાર્ટીમાં જોડાઈ તો ગયા છે પણ ભાજપાએ સ્વીકાર્યા ન હોવાથી એમની સ્થિતિ ન ઘરના ના ઘાટના જેવી છે.
20 સાંસદોના જૂથમાં 3 મુસ્લિમ સાંસદો તો ભાજપમાં જોડાવવા પણ તૈયાર નથી. એમાં યુસુફ પઠાણનો સમાવેશ છે. આમ ગુજરાતી પઠાણ બંધુઓ પૈકીના યુસુફની તો રાજકીય કારકીર્દી પતી જવાની પૂરી સંભાવના છે.
રાજ્યમાં ભાજપની કમાન સંભાળી રહેલા શમિક ભટ્ટાચાર્યે આ સાંસદોની ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો પર પૂર્ણ વિરામ લગાવી દીધું છે. એમને કહ્યું છે કે પાર્ટી ફક્ત એ આધાર પર કોઈને પણ પાર્ટીમાં સામેલ ના કરી શકે કે તેઓ ભાજપમાં જોડાવવા માગે છે. એમને સવાલ પણ કર્યો કે બાસુનિયા જે ભાજપાની વાત કરે છે શું એ ભાજપમા મંગળ ગ્રહવાળી ભાજપા છે.
આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે. મમતાની પાર્ટીએ પણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. રાજ્યમાં સીટો વધવાની હોવાથી બાગી સાંસદોની પાર્ટીને આશા છે કે ભાજપ એમની સાથે ગઠબંધનમાં ચૂંટણી લડશે જોકે, હવે આગામી સમય જ બતાવશે કે ભાજપ ગઠબંધન કરે છે કે નહીં?
શમિક ભટ્ટાચાર્યેએ તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી હું જાણું છું કે ત્યાં સુધી તૃણમૂલ કે NCPIમાંથી કોઈ પણ ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યું નથી. રાજ્યના લોકો એ નથી ભૂલ્યા કે તૃણમૂલ શાસનમાં આ જ નેતાઓ અને સાંસદોએ કેવા પ્રકારના અત્યાચારો કર્યા છે.
શું ચૂંટણી છે આ કારણ
ખાસ વાત એ છે કે આ રાજકીય હલચલ એ સમયે ચાલી રહી છે જ્યારે રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ચે. સપ્ટેમ્બરમાં ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું હતું કે, એનસીપીઆઈ એ એક નવી પાર્ટી છે. જે હાલમાં જ બની છે. જેમને તૃણમૂલ કાંગ્રેસના ચૂંટણી ચિહ્ન પર ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી છે. હવે તેઓ રાજગમાં સામેલ થયા છે અને એમનું સ્વાગત કરાઈ રહ્યું છે. જોકે, આ બધું દિલ્હીમાં થયું છે જે કોલકાતાથી 1500 કિલોમીટર દૂર છે. એમને કોલકાતા પહોંચતાં પહોંચતાં થોડો સમય લાગશે. એમને કહ્યું કે ભાજપા બંગાળમાં પોતાના દમ પર ચૂંટણી લડી છે અને સત્તા સુધી પહોંચી છે. ના તો કોઈની કૃપા છે કે ના કોઈના આશીર્વાદ..ભાજપે ક્યારેય પોતાની વિચારધારાને સાઈડ કરી નથી.
સોમવારે ભાજપના પ્રવક્તા દેબજીત સરકારે કહ્યું હતું કે એનસીપીઆઈ સાંસદના નિવેદન બાબતે ભાજપને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. સાંસદ જગદીશ ચંન્દ્ર બાસુનિયાએ દાવો કર્યો હતો કે, દુર્ગા પૂજા પહેલાં અથવા બાદમાં 17 સાંસદ ભાજપામાં જોડાઈ શકે છે. એમને એમ પણ દાવો કર્યો હતો કે એમનો આ નિર્ણય એટલા માટે લીધો છે કે પાર્ટી ફેરબદલ માટે એમની સામે કોઈ કાર્યવાહી ના થઈ શકે
મૌકાની તલાશમાં છે મમતાના બાગી સાંસદો
બાગી નેતાઓએ ભાજપની સાથે ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. સાથે દાવો પણ કર્યો છે કે ભાજપ સાથે ગઠબંધન થશે. બાગી સાંસદો પૈકીના વરિષ્ઠ નેતા કાકોલી ધોષ દસ્તીદારે કહ્યું હતું કે, અમે એનડીએમાં સામેલ સૌથી મોટી પાર્ટી છીએ. એટલે ચૂંટણી સમયે અમે એનડીએના સહયોગી તરીકે લડીશું. એટલે ભાજપ સાથે આ મામલે ગઠબંધન થઈ શકે છે. ચૂંટણી નજીક આવતાં હવે નિર્ણય લેવાશે અને અમે ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરીને સ્થાનિકમાં ચૂંટણી લડીશું.
આ 20 છે બાગી સાંસદો
આ બાગી સાંસદોમાં કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર સિવાય સુદીપ બંદોપાધ્યાય, સાયોની ઘોષ, યુસુફ પઠાણ, શતાબ્દી રોય અને અબુ તાહેર સહિત 20 સાંસદો છે. ખાસ વાત એ પણ છે કે 3 મુસ્લિમ સાંસદો પહેલાં જ ખુલાસો કરી ચૂક્યા છે કે તેઓ ભાજપની સાથે નથી પણ એનડીએને સમર્થન આપે છે. તાહેરે દાવો કર્યો છે કે યુસુફ પઠાણ અને ખલીલુર રહેમાન ક્યારેય ભાજપમાં જોડાશે નહીં.