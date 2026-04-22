ઇંધણની અછત સર્જાતા જ મોકલ્યું બમણું તેલ... યુએઈ-સાઉદી ટેન્કરો હોર્મુઝમાં રોકાઈ ગયા ત્યારે આ દેશે આપ્યો ભારતનો ટેકો, જાણો
India oil Supply: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી મધ્ય પૂર્વમાંથી તેલનો પુરવઠો લગભગ બંધ થઈ ગયો છે, જેના કારણે ભારતની ક્રૂડ ઓઈલ આયાતમાં 13% ઘટાડો થયો છે. આ પુરવઠા કટોકટી વચ્ચે આ દેશે તેલ મોકલીને ભારતના ઉર્જા બજારને જાળવી રાખ્યું છે.
India oil Supply: ઈરાન સામે યુએસ-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા મધ્ય પૂર્વમાંથી તેલનો પુરવઠો લગભગ બંધ થઈ ગયો છે. આ પુરવઠા વિક્ષેપને કારણે, ફેબ્રુઆરીમાં યુદ્ધ પહેલાના લેવલની તુલનામાં માર્ચમાં ભારતની ક્રૂડ ઓઈલની આયાતમાં 13 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ કુલ આયાતનો અડધો ભાગ રશિયાથી આવ્યો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે રશિયાથી તેલની આયાતે મધ્ય પૂર્વ પુરવઠા કટોકટી વચ્ચે ભારતને ટકાવી રાખ્યું છે.
4.5 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરી
ઉદ્યોગ સૂત્રોના ડેટા અનુસાર, વિશ્વના ત્રીજા સૌથી મોટા તેલ આયાતકાર અને ગ્રાહક ભારતે માર્ચમાં દરરોજ 4.5 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરી.
માર્ચમાં રશિયાથી ભારતની તેલ આયાત ફેબ્રુઆરીની તુલનામાં લગભગ બમણી થઈ ગઈ, જે 2.25 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ પહોંચી ગઈ. આ દરમિયાન, મધ્ય પૂર્વમાંથી પુરવઠો 61 ટકા ઘટીને 1.18 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ થયો.
હોર્મુઝની સામુદ્રધુની, જેમાંથી વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો લગભગ પાંચમો ભાગ સામાન્ય રીતે પસાર થાય છે, તે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુદ્ધ શરૂ થયા પછી લગભગ લકવાગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે. છેલ્લા બે મહિનામાં ભારતમાં ફક્ત થોડા જ તેલ ટેન્કર આવ્યા છે. શનિવારે, સામુદ્રધુની પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા બે ભારતીય ઝંડાઓના જહાજો પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇરાક અને યુએઈમાંથી તેલ ખરીદીમાં તીવ્ર ઘટાડો
માહિતી અનુસાર, માર્ચમાં ભારતની કુલ ક્રૂડ ઓઇલ આયાતમાં મધ્ય પૂર્વીય તેલનો હિસ્સો 26.3%ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો. ઇરાક અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માંથી પુરવઠો બહુ-વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો.
મધ્ય પૂર્વીય તેલની અછતને પહોંચી વળવા માટે, ભારતીય રિફાઇનરીઓએ દરિયાઈ રશિયન તેલની ખરીદીમાં વધારો કર્યો. યુએસ દ્વારા રશિયન તેલ પર છૂટછાટ જાહેર કર્યા પછી આ ખરીદી ફરી શરૂ થઈ. ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલના વધતા ભાવને રોકવા માટે યુએસએ રશિયન તેલ પરના પ્રતિબંધો હટાવી લીધા, અને ભારત રશિયન તેલ ખરીદવા માટે છૂટછાટ મેળવનાર પ્રથમ દેશ બન્યો.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે શુક્રવારે રશિયન તેલ ખરીદી માટેની મુક્તિ એક મહિના માટે લંબાવી દીધી છે, જેનાથી વિશ્વભરના દેશો સમુદ્રમાંથી પ્રતિબંધિત રશિયન તેલ ખરીદી શકશે. આ મુક્તિ ભારતને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે રશિયન તેલ આયાતમાં વધારો ચાલુ રહેશે.
રશિયા ટોચનો સપ્લાયર રહ્યો છે, આફ્રિકન દેશો પાસેથી તેલ ખરીદીમાં પણ વધારો થયો છે
માર્ચમાં રશિયા ભારતનો સૌથી મોટો તેલ સપ્લાયર રહ્યો, અને સાઉદી અરેબિયા ઇરાકને પાછળ છોડીને બીજા સ્થાને રહ્યું. માહિતી અનુસાર, મધ્ય પૂર્વીય પુરવઠામાં ઘટાડો થવાને કારણે ભારતીય રિફાઇનરીઓએ આફ્રિકાથી આયાત વધારી, અંગોલા ત્રીજા સ્થાને, ત્યારબાદ યુએઈ અને ઇરાક આવે છે.
મધ્ય પૂર્વમાંથી ઓછી આયાતને કારણે, ભારતની કુલ આયાતમાં OPEC તેલનો હિસ્સો 29% ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે આવી ગયો.
માર્ચ 2026 માં પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં ભારતની રશિયન તેલ આયાતમાં પાછલા વર્ષની તુલનામાં 6.2% ઘટાડો થયો, કારણ કે ભારતીય રિફાઇનરીઓએ યુએસ દબાણ વચ્ચે રશિયન તેલની ખરીદી ઘટાડી દીધી હતી. પરંતુ હવે યુએસ છૂટ પછી, રશિયામાંથી તેલ આયાત ફરી વધી છે અને રશિયા ભારતનો સૌથી મોટો સપ્લાયર બની ગયો છે.
