Cyber Crime: વડોદરાના સાયબર ઠગે દિગ્ગજ ફાર્મા કંપની સાથે કરી છેતરપિંડી, 2.16 કરોડ પડાવ્યા
Cyber Fraud: ગુજરાતના બરોડામાં સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ સાથે 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. આ છેતરપિંડીની જાણ થતાં, સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
નવી દિલ્હીઃ સાયબર ઠગોની જાળ હવે કોર્પોરેટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જી હાં, હવે તેનો ભોગ ફાર્મા સેક્ટરની કંપની ડો. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ (Dr. Reddy’s Laboratories Ltd) બની છે. આ કંપનીએ એક મોટા કોર્પોરેટ સાયબર છેતરપિંડીનો શિકાર થવું પડ્યું છે. હેકર્સે તેની સાથે જોડાયેલી એક કંપનીના અધિકારીના રૂપમાં પોતાને રજૂ કર્યો અને એક બીજી કંપનીમાં જનાર 2.16 કરોડ રૂપિયાની રકમ પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી. મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે જ્યારે અધિકારીઓને છેતરપિંડીનો ખ્યાલ આવ્યો, ત્યારે બેંગલુરૂ સિટી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસમાં 5 નવેમ્બરે FIR દાખલ કરાવવામાં આવી છે.
એફઆઈઆરથી સામે આવી માહિતી
એફઆઈઆર પ્રમાણે ગ્રુપ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ (Group Pharmaceuticals Ltd) ના મહેશ બાબુ કે. એ આ ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ડો. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરી તરફથી તેમને 2.16 કરોડ રૂપિયા મળવાના હતા, જે તેમના દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવેલા સામાનના બદલામાં હતા. પરંતુ હેકર્સે બંને કંપનીઓ વચ્ચે ઈમેલ વાતચીતને વચ્ચે હેક કરી લીધો.
હેકર્સે નકલી મેલ મોકલ્યો
પછી હેકર્સે 3 નવેમ્બરે ડો. રેડ્ડીઝની ફાઇનાન્સ ટીમને એક નકલી મેલ મોકલ્યો હતો. આ નકલી ઈમેલ એક એવા સરનામાથી આવ્યો હતો જે હકીકતમાં અસલી જેવું લાગી રહ્યું હતું. અસલી ઈમેલ 'kkeshav@grouppharma.in' હતું, જ્યારે હેકર્સે 'KKeshav@Grouppharma.in' નો ઉપયોગ કરો. આ ઈમેલમાં ડો. રેડ્ડીઝની ફાઇનાન્સ ટીમને નિર્દેશ આપ્યો કે તે પૈસા એક અલગ બેંક ઓફ બરોડાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દે. ફાઇનાન્સ ટીમે તેને અસલી સમજી ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.
ગુજરાત સાથે કનેક્શન
બાદમાં જ્યારે ગ્રુપ ફાર્માસ્યુટિકલ્સને આ છેતરપિંડીની જાણ થઈ તો તેણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે પોલીસ પાસે નકલી ખાતાને ફ્રીજ કરવા અને પૈસા પરત અપાવવાની વિનંતી કરી હતી. FIR માં તે પણ જણાવવામાં આવ્યું કે આ છેતરપિંડીને અંજામ આપનાર આરોપી ગુજરાતના વડોદરામાં સ્થિત છે.
તપાસ ચાલી રહી છે
પોલીસે આ મામલામાં ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ (Information Technology Act) ની કલમ 66(C) અને 66(D) હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે. આ કલમોમાં ઓળખની ચોરી અને નકલ દ્વારા છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
