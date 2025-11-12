પકડાયેલી મહિલા ડોક્ટર શાહીન શાહીદનો ખૌફનાક પ્લાન 'શોબા એ દાવત' ડિકોડ થયો, વિગતો જાણી રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે
Delhi Blast Dr Shaheen Shahid: પકડાયેલી ડોક્ટર શાહીન શાહીદનો શોબા એ દાવત પ્લાન ડીકોડ થયો છે. એક એક એવી ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે કે જાણીને તમે પણ હચમચી જશો. જો એજન્સીઓની સતર્કતાથી આ વિગતો બહાર ન આવી હોત તો શું થાત તેની કલ્પના માત્રથી થથરી જવાય.
ભારતની ગુપ્તચર એજન્સીઓએ એક એવા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેના વિશે સાંભળીને રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે. જૈશ એ મોહમ્મદનો ખતરનાક પ્લાન શોબા એ દાવત સંપૂર્ણ રીતે ડીકોડ થઈ ચૂક્યો છે. તેની કમાન ભારતમાં મહિલા ડોક્ટર શાહીનના હાથમાં હતી. જે ભારતમાં જમાત ઉલ મોમિનાતની ચીફ કમાન્ડર છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે શાહીનનો પ્લાન શોબા એ દાવત ડિકોડ થઈ ચૂક્યો છે. જમાન ઉલ મોમિનાતને આતંકી સંગઠન મસૂદ અઝહરની બહેન સાદિયા અઝહર ચલાવે છે. આ સંગઠનનું કામ મહિલાઓને જેહાદ માટે તૈયાર કરવાનું છે. શાહીદને ખાસ જવાબદારી મળી હતી કે તે કટ્ટર વિચારધારા ધરાવતી છોકરીઓને ટાર્ગેટ કરે અને તેમને જૈશ સાથે જોડે.
બ્રેનવોશનો ખતરનાક ખેલ
શોબા એ દાવતમાં બ્રેનવોશનો ખતરનાક ખેલ છે. શોબા એ દાવત જૈશનો એક એવો વિભાગ છે જે નવી ભરતીના દિમાગમાં ગંદકી, નફરત કે એક પ્રકારે બ્રેન વોશ કરે છે. સૂત્ર જણાવે છે કે શોબા એ દાવતની સંપૂર્ણ જવાબદારી ભારતમાં શાહીનને મળી હતી. આ ટ્રેનિંગમાં નવી મહિલા આતંકીઓનું બ્રેઈનવોશ કરાય છે અને તેમને સમજાવવામાં આવે છે કે જન્નતમાં જવા માટે ભારત વિરુદ્ધ જેહાદ કરવું જરૂરી છે. શાહીનને શરૂઆતી ટ્રેનિંગ દૌરા એ તસ્કિયાની જવાબદારી સોંપાઈ હતી. જેમાં છોકરીઓમાં ધાર્મિક પુસ્તકોના બહાને જેહાદનું ઝેર ભરાતું હતું. તે પહેલેથી કટ્ટર છોકરીઓને ટાર્ગેટ કરતી. એવી છોકરીઓ જેમના મનમાં નફરતના મૂળિયા પાક્કા થઈ ચૂક્યા હતા.
મહિલાઓને ટ્રેનિંગ આપવી
શાહીન પોતે જૈશની દૌરા આયત ઉલ નિસાહ ટ્રેનિંગ લઈ ચૂકી છે. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ધર્મના પુસ્તકોમાં મહિલાઓ માટે પણ જેહાદ કરવા વિશે જણાવવા માટે શાહીનને ટ્રેનિંગ મળેલી છે. તેનો હેતુ વધુમાં વધુ મંતઝિમા (ટીમ લીડર)બનવવાનો હતો, જેથી કરીને તેમના દ્વારા વધુ મહિલાઓને જૈશ સાથે જોડવામાં આવી શકે. ઓનલાઈન ક્લાસિસનું પ્લાનિંગ પણ ચાલુ હતું. જેમાં ભારતની એવી મહિલાઓને સામેલ કરવાનું હતું જેમના ઘરોમાંથી પુરુષ આતંકી ગતિવિધિઓમાં પકડાયેલા હોય. તેમને એવું લાગતું હોય કે સરકારે તેમને ફસાવ્યા છે.
મરતાની સાથે જન્નત મળશે
શાહીનનુ સૌથી મોટું હથિયાર એ ખોટું વચન હતું જેમાં કહેવાતું કે મરતા જ જન્નત મળશે. તે કટ્ટર વિચારધારાવાળી છોકરીઓને ટાર્ગેટ કરતી હતી. સૂત્ર કહે છે કે આ ટ્રેનિંગમાં નવી મહિલા આતંકીઓનું બ્રેઈનવોશ કરાય છે અને તેમને સમજાવવામાં આવે છે કે જન્નતમાં જવા માટે ભારત વિરુદ્ધ જેહાદ કરવું જરૂરી છે. શોબા એ દાવત હેઠળ તે દૌરા એ તસ્કિયા નામની પ્રાથમિક ટ્રેનિંગ પણ આપવાની હતી. તેમાં ધાર્મિક પુસ્તકોના નામે ઝેર ભરાતું હતું. શાહીન પોતે જૈશની દૌરા આયત ઉલ નિસાહ ટ્રેનિંગ લઈ ચૂકી છે જ્યાં તેને શીખવાડવામાં આવ્યું હતું કે મહિલાઓ પણ જેહાદ કરી શકે છે.
આત્મઘાતી બોમ્બર બનાવવાની ફેક્ટરી
શાહીનનો અસલ હેતુ મહિલા સ્યૂસાઈડ બોમ્બર તૈયાર કરવાનો હતો. તે આર્થિક રીતે નબળી, ગુસ્સાવાળી છોકરીઓને ટાર્ગેટ કરતી હતી. ખાસ કરીને એવા ઘરની મહિલાઓ જ્યાં પુરુષ આતંકી ગતિવિધિઓમાં પકડાયા હોય. તમને લાગતું હતું કે સરકારે તેમને ફસાવ્યા છે.
ઓનલાઈન ક્લાસ, ડોક્ટર-નર્સની જાળ
શાહીન ફક્ત ઓફલાઈન નહીં, ઓનલાઈન પણ જાળ બીછાવી રહી હતી. તે મુંતઝિમા (ટીમ લીડર) તૈયાર કરી રહી હતી, જે વધુ મહિલાઓને જૈશ સાથે જોડે. સૂત્ર જણાવે છે કે જૈશની મહિલા બ્રિગેડ જમાત ઉલ મોમિનાત સાથે જોડવા માટે ઓનલાઈન ક્લાસની પણ શાહીનની તૈયારી હતી. ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે તે પોતાની આસપાસના ડોક્ટરો અને નર્સોને પણ આ ટ્રેનિંગમાં સામેલ કરવાની હતી. મસૂદ અઝહરના ભાઈ તલ્હા અલ સૈફના સીધા સંપર્કમાં તે હતી. ભારતને બરબાદ કરવા માટેની આખી બ્લ્યૂ પ્રિન્ટ તૈયાર હતી. કાશ્મીરથી લઈને શહેરો સુધી, ભણેલી ગણેલી પ્રોફેશનલ મહિલાઓને હથિયાર બનાવવી. ડોક્ટર બનીને હોસ્પિટલોમાં ઘૂસવું, નર્સ બનીને ઈલાજ કરવાના બહાને નુકસાન પહોંચાડવું. આ બધુ તેમના પ્લાનમાં હતું. પરંતુ ભારતીય એજન્સીઓની સતર્કતાએ સમયસર ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરી નાખ્યો.
