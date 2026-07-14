/ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતાજી શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું 96 વર્ષની ઉમરે નિધન, 15 જુલાઈએ હિસારમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર

એસ્સેલ પરિવાર માટે આજે દુઃખની ઘડી છે. એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા નંદ કિશોર ગોયનકાજીનું સોમવારે 13 જુલાઈના રોજ નિધન થયું. તેમણે 96 વર્ષની ઉંમરે બપોરે 12.30 કલાકે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના નિધનથી પરિવાર, સામાજિક જગત અને તેમની સાથે જોડાયેલા લોકોમાં શોકની લહેર ફરી વળી છે.
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી એક સન્માનિત સમાજસેવી તરીકે જાણીતા છે. તેમનું આખું જીવન સાદગી, વિનમ્રતા, કરુણા અને સમાજ પ્રત્યે સમર્પણનું પ્રતિક રહ્યું છે. પોતાના જીવનમાં શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ પોતાના શાંત સ્વભાવ અને સેવાભાવથી સમાજના અનેક લોકોના જીવનને સકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત કર્યું. આવનારી પેઢીઓ માટે તેમના માનવીય મૂલ્યોનો વારસો પ્રેરણા બની રહેશે.
15 જુલાઈએ થશે અંતિમ સંસ્કાર
સોમવારે 13 જુલાઈના રોજ સાંજે 6 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી મુંબઈના ચર્ચગેટ સ્થિત વસંત સાગર, એ રોડ પર આવેલા તેમના નિવાસ્થાને પહોંચીને લોકોએ મોટી સંખ્યામાં દિવંગત શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજીના અંતિમ સંસ્કાર 15 જુલાઈ એટલે કે બુધવારે સવારે તેમના પૈતૃક ગામ અગ્રોહા, હિસાર સ્થિત ગોયનકા ઉદ્યાનમાં કરાશે. અગ્રોહા ધામમાં જ તેમના ધર્મપત્નીના પણ અંતિમ સંસ્કાર થયા હતા.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો ભાવુક સંદેશ
પિતાજીના નિધન પર એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ભાવુક સંદેશ શેર કર્યો. તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે "આજે સવારે અમારા વ્હાલા પિતાજી નંદકિશોર ગોયનકાજીએ છેલ્લા શ્વાસ લીધા. પરિવારના તમામ લોકો દુ:ખી છે. મારી ઈચ્છા છે કે તેમના 96 વર્ષના જીવનને યાદ કરુ, જે એક આરએસએસ સ્વયંસેવક તરીકે સમાજસેવા, ગૌસેવા અને દેશસેવા સાથે જોડાયેલું હતું."
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
એસ્સેલ ગ્રુપે વ્યક્ત કર્યો શોક
એસ્સેલ ગ્રુપ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવાયું કે અમે બધા દુ:ખની આ ઘડીમાં તેમના પરિવારની પડખે છીએ. ગ્રુપે કહ્યું કે જે સિદ્ધાંતો પર શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું જીવન ટકેલું હતું તે આવનારી પેઢીઓને રસ્તો દેખાડીને પ્રેરણા આપતા રહેશે. ભગવાન દિવંગત આત્માને શાંતિ પ્રદાન કરે.
28 સપ્ટેમ્બર 1930ના રોજ જન્મેલા શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક હતા. સંઘમાં તેમણે ઘણી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી. કારોબારથી દૂર રહેનારા શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજી હંમેશા સામાજિક કાર્યો અને ગૌસેવામાં સમર્પિત રહ્યા હતા. વૈશ્ય સમાજને એકજૂથ કરવા માટે તેમણે અથાગ પ્રયાસો કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, અગ્રસેન વ્યાપારીઓના મહારાજા અગ્રસેનની રાજધાની અગ્રોહાના વિકાસમાં તેમણે મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.