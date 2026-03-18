યુદ્ધનો માહોલ, વિખરાતી એક્તા વચ્ચે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો વેધક સવાલ, ખરેખર આપણે એક દુનિયા-એક પરિવાર છીએ?
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આજે WION World Pulse - The Leaders’ Confluence નું ઉદ્ધાટન કર્યું અને આ અવસરે તેમણે WIONનો અર્થ, તેની પાછળનો હેતુ અને તેની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ એ પણ જણાવ્યું.
Trending Photos
ઝી ગ્રુપના સંસ્થાપક, માર્ગદર્શક અને રાજ્યસભાના પૂર્વ સભ્ય ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આજે નવી દિલ્હી ખાતે 'WION World Pulse - The Leaders’ Confluence' નું ઉદ્ધાટન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આ સમિટનો હેતુ એ આપણા સમયની નસ પારખવાનો છે તથા દુનિયાની વ્યવસ્થા કોઈ એક દેશ કે એક જ વિચારસરણીથી નક્કી થશે નહીં.
WION નો અર્થ પણ સ્પષ્ટ કર્યો
આ સાથે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ WION નો અર્થ પણ જણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે WION એટલે 'World Is One'. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો દુનિયા એક છે. આ ચેનલ ભારતની આધ્યાત્મિક સોચ 'વસુધૈવ કુટુંબકમ'થી પ્રેરિત છે. જેનો એર્થ સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે એવો થાય છે. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ યાદ અપાવ્યું કે સ્વામી વિવેકાનંદે પણ આ વિચારને યુએનની ધર્મ સંસદમાં રજૂ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે WION ભારતની આ જૂની અને સ્થાયી વિચારસરણી પર આધારિત છે.
હાલના કપરા સમયમાં તેની જરૂર
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે આ સમિટ WION ની 'દુનિયા એક છે' વાળી ભાવના દર્શાવશે જેની આજના પડકારભર્યા સમયમાં દુનિયાને ખુબ જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે હાલ જે દેશોમાં સંઘર્ષ ચાલે છે તેમના પ્રતિનિધિઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર છે. સમિટનો હેતુ વર્તમાન સ્થિતિને સમજવાનો છે કારણ કે ભવિષ્ય વર્તમાનથી જ બને છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આજની દુનિયામાં સંવાદ પર યુદ્ધ હાવિ છે, જે WIONના વિચારથી બિલકુલ ઉલ્ટું છે. દુનિયામાં નવા નવા રણનીતિક ગઠબંધનો બને છે અને ગ્લોબલ મીડિયા સામે મોટો સવાલ એ છે કે જો દુનિયા એક પરિવાર હોય તો શું આપણે એવો વ્યવહાર કરીએ છીએ ખરા?
આ ઉપરાંત તેમણે વૈશ્વિક રાજકારણ અને અર્થવ્યવસ્થામાં ભારતના વધતા પ્રભાવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, પહેલા ભારત વૈશ્વિક રાજકારણમાં એક પ્રમુખ ખેલાડી નહતું પરંતુ હવે છે. 1.4 અબજની વસ્તીવાળો આ દેશ કે જે ઘરેલુ સ્તરે પોતાની અર્થવ્યવસ્થાને મોટાભાગના દેશો કરતા ઘણી સારી રીતે વિક્સિત કરી રહ્યો છે, તેને કોઈ પણ નજરઅંદાજ કરી શકે નહીં. દુનિયાનો કોઈ પણ એવો ભાગ નથી જ્યાં ભારતીય પ્રતિભાનું અસ્તિત્વ ન હોય.
જણાવ્યો પત્રકારત્વનો હેતુ
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આ સાથે પત્રકારત્વનો હેતુ જણાવતા કહ્યું કે પત્રકારત્વનું કામ લોકોને માહિતી પૂરી પાડવાનો છે. લોકોને ભડકાવ્યા વગર પરસ્પર જોડવાની કોશિશ કરવાનો છે. WION જેવી જૂની અને ભરોસાપાત્ર મીડિયા સંસ્થાઓની જવાબદારી છે કે તેઓ દર્શકોને સ્પષ્ટ અને સાચી માહિતી આપે. આ સાથે જ તેઓ ચીજોનો યોગ્ય સંદર્ભ પણ સમજાવે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આજની વહેંચાયેલી દુનિયામાં કૂટનીતિ માટે WION જેવા ભરોસાપાત્ર પ્લેટફોર્મન જરૂરી છે. WION Pulseનો હેતુ આજના સમયની નસને સમજવાનો અને તેને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વ વ્યવસ્થાનું ભવિષ્ય કોઈ એક રાષ્ટ્ર કે એક કહાનીથી નહીં પરંતુ એ વાતથી નક્કી થશે કે આજે દુનિયા પોતાને કેવી રીતે સમજે છે.
ZEE ગ્રુપની શરૂઆતને પણ યાદ કરી
આ અવસરે તેમણે જ્યારે ZEEની શરૂઆત થઈ હતી તે 1992નો સમય પણ યાદ કર્યો. તે સમયે ખાડી યુદ્ધ વખતે લોકો CNN જોતા હતા. ત્યારે સેટેલાઈટ ડિશ ફક્ત હોટલોમાં રહેતી હતી. એટલે લોકો હોટલોમાં રહીને તે સમયે મિડલ ઈસ્ટના સંઘર્ષને ટીવી પર જોતા હતા. ડૉ. ચંદ્રાએ કહ્યું કે તેમણે સરકારને એક વૈશ્વિક ન્યૂઝ ચેનલ શરૂ કરવાની વાત કરી હતી. અનેક વર્ષો બાદ સરકારે તેના માટે ફંડ પણ આપ્યું. પરંતુ રસ હોવા છતાં તે પૈસાનો ઉપયોગ થઈ શક્યો નહીં. આખરે 2017માં WION લોન્ચ થયું. જેને પીએમ મોદીએ એસેલ ગ્રુપના 90 વર્ષ પૂરા થયા તે અવસરે લોન્ચ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે