ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમમાં ધરખમ ફેરફાર, કર્મચારીઓએ જાણવું જરૂરી, જાણો તમને ફાયદો કે નુકસાન?
New Gratuity Rules: નવા લેબર કોડના લાગૂ થયા બાદ ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમમાં પણ ફેરફાર થયો છે. જે કર્મચારીઓએ જાણવું ખુબ જરૂરી છે. જાણો ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમમાં શું ફેરફાર થયો? આ ઉપરાંત નોટિસ પીરિયડ સંલગ્ન જે મૂંઝવણ હતી તેના વિશે પણ જાણો.
- નવો લેબર કોડ લાગૂ થતા ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમોમાં થયો ફેરફાર
- હવે એક વર્ષ પૂરું થવા છતાં ગ્રેચ્યુઈટી મળી શકે, નિયમમાં સુધારો
- નોટિસ પીરિયડ પર શું ફેરફાર થયો તે પણ ખાસ જાણો
Trending Photos
સરકારે નવો લેબર કોડ લાગૂ કર્યો ત્યારબાદ કર્મચારીઓને મળતી ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ગ્રેચ્યુઈટી કોઈ પણ કર્મચારીને નિવૃત્તિ સમયે મળતી એવી રકમ છે જેની ગણતરી દર પાંચ વર્ષના બેસ પર કરવામાં આવતી હોય છે. સરકારે ગ્રેચ્યુઈટીના નવા નિયમને 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ કર્યો છે. આ ફેરફાર બાદ તમારી ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી પર શું ફરક પડશે તે જાણવું જરૂરી છે. પગાર વધશે કે ઘટશે? કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ કે નોકરી છોડવામાં આવે ત્યારે વધુ ફાયદો મળશે કે નહીં? ખાસ જાણો.
નિયમમાં શું થયો ફેરફાર?
નવા ફ્રેમવર્ક મુજબ ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વેજીસમાં બેઝિક પે ઉપરાંત અન્ય ચીજોને પણ સામેલ કરાશે. જે હેઠળ હવે બેઝિક પે (મૂળ પગાર), ડિયરનેસ અલાઉન્સ, અને રિટેનિંગ અલાઉન્સ પણ સામેલ કરાશે. એટલે કે હવે બેઝિક પેના આધારે જ નહીં પરંતુ અલગ આધાર પર ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી થશે. નવા નિયમમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે બેઝિક પે, ડીએ અને રિટેનિંગ અલાઉન્સ મળીને CTCનું ઓછામાં ઓછું 50 ટકા હોવું જરૂરી છે.
પહેલા કઈ રીતે થઈ હતી ગણતરી
પહેલા કંપની બેઝિક પે ઓછો રાખીને અલાઉન્સ વધારતી હતી. જેની અસર એ હતી કે કર્મચારીઓની ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરીનો સમય પણ ઘટતો હતો. પરંતુ હવે ત્રણેય મળીને ઓછામાં ઓછું 50 ટકા થશે તો તેનાથી ટેક હોમ સેલરી ભલે ઘટે પરંતુ ગ્રેચ્યુઈટીમાં ફાયદો થશે. નવા નિયમમાં ઓછામાં ઓછો 40 ટકા પગારના આધાર પર જ ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી થશે. અત્રે જણાવવાનું કે ગ્રેચ્યુઈટી બેનિફિટ ભલે ઓફર લેટરમાં ન લખાયો હોય પરંતુ હંમેશા સીટીસીનો ભાગ હોય છે.
ક્યાં મૂંઝવણ આવી હતી?
નવા લેબર કોડ હેઠળ ગ્રેચ્યુઈટી બેનિફિટને કઈ તારીખથી ગણવું તે અંગે મૂંઝવણ હતી. પરંતુ સરકાર તરફથી સ્પષ્ટતા કરાઈ કે નવી વ્યવસ્થા હેઠળ ગ્રેચ્યુઈટી 21 નવેમ્બર 2025 (કોડ લાગૂ થવાની તારીખ)થી લાગૂ થશે. લેબર મિનિસ્ટ્રીએ પોતાના FAQ ડોક્યુમેન્ટમાં કહ્યું કે ગ્રેચ્યુઈટી 21 નવેમ્બર 2025થી પ્રભાવી થશે. એટલે કે કોડ લાગૂ થવાની તારીખથી જ લાગૂ કરાશે.
નવા નિયમ મુજબ ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી
- નવા કોડ મુજબ ફિક્સ્ડ ટર્મ એમ્પ્લોઈ (FTE) હવે ફક્ત એક વર્ષની રેગ્યુલર સર્વિસ બાદ ગ્રેચ્યુઈટી મળવા પાત્ર થશે. આ સમયગાળો પહેલા 5 વર્ષનો હતો.
- આ નિયમ ફક્ત એવા કર્મચારીઓ પર લાગૂ થશે જેમણે નવા લેબર કોડ લાગૂ થયા બાદ કંપની જોઈન કરી છે.
- ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી લાસ્ટ સેલરી અને નોકરીના વર્ષના આધારે થાય છે. બેઝિક પગાર વધવાથી ઉપાડ પર મળતી એકસાથે મળતી રકમ પણ વધશે.
- લેબર મિનિસ્ટ્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે ગ્રેચ્યુઈટીની રકમની ગણતરી કંપની છોડતી વખતે જે છેલ્લો પગાર હશે તેના આધારે કરવામાં આવશે.
જૂના કર્મચારીઓ પર શું અસર
જો તમે જૂના કર્મચારી હોવ તો આ અપડેટ તમારા માટે નુકસાનકારક નથી. જો તમે 21 નવેમ્બર 2025 બાદ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપો તો ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી છેલ્લા પગારના આધારે થશે. તેનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે હાયર સેલરી તમારા સમગ્ર સર્વિસ ટેન્યોર માટે લાગૂ થશે.
ગ્રેચ્યુઈટી માટે પાત્રતાની શરતો
- સામાન્ય કર્મચારીઓ માટે 5 વર્ષની નોકરી હોવી જરૂરી છે.
- ફિક્સ્ડ ટર્મના કર્મચારીઓ માત્ર એક વર્ષની સેવા બાદ પ્રો રાટા બેસ પર ગ્રેચ્યુઈટી મેળવવા માટે હકદાર રહશે.
- અંતિમ વર્ષમાં જો નોકરી છ મહિનાથી વધુ કરી હોય તો તેને પૂરું એક વર્ષ ગણાશે.
ટેક હોમ સેલરી પર શું અસર
નવા નિયમોના આધારે લાંબા સમયે કર્મચારીઓને ફાયદો જ થશે. પરંતુ તેની તરત અસર એ થશે કે મંથલી ટેક હોમ પગાર થોડો ઘટી શકે છે. બેઝિક પગાર વધવાથી પીએફ(PF)નો ફાળો પણ વધશે.
નોટિસ પીરિયડ પર શું બદલાયો નિયમ
ગ્રેચ્યુઈટી માટે એક મોટી મૂંઝવણ એ પણ હતી કે શું નોટિસ પીરિયડ સર્વિસમાં ગણાશે? નવા લેબર કોડ બાદ ઘણી સ્પષ્ટતાઓ થઈ ગઈ છે. 4 પોઈન્ટમાં વાત સમજી લો.
- નોટિસ પીરિયડ સામાન્ય રીતે સર્વિસમાં ગણાય છે. (જો તમે પે રોલ પર હોવ તો)
- તેનાથી ઓછામાં ઓછું 1 વર્ષની પાત્રતા પૂરી કરવી સરળ બની શકે છે.
- ફિક્સ્ડ ટર્મના કર્મચારીઓને 1 વર્ષમાં ગ્રેચ્યુઈટીનો ફાયદો
- બેઝિક પગાર વધવાથી ગ્રેચ્યુઈટીની રકમ પણ વધશે.
કેમ મહત્વપૂર્ણ છે આ નિયમ
ગ્રેચ્યુઈટી એટલે તમારી લોયલ્ટીનો રિવોર્ડ. એક વર્ષ પૂરું ન થયું હોય તો નવા નિયમ મુજબ ગ્રેચ્યુઈટી નહીં મળે. પરંતુ જો નોટિસ પીરિયડ જોડવામાં આવે તો તમે પાત્ર બનશો. એટલે કે 2થી 3 મહિનાનો નોટિસ પીરિયડ અને લાખો રૂપિયાનો ફાયદો.
નોટિસ પીરિયડ સેવામાં ગણાશે?
મોટા ભાગના કેસમાં જવાબ છે હા. જેમ કે...
- જો તમે કંપનીના પે રોલ પર હોવ.
- પગાર મળતો હોય.
- પીએફ કપાતો હોય.
- તો નોટિસ પીરિયડ તમારી સેવાનો ભાગ ગણાશે.
સરળ ભાષામાં કહેવું હોય તો તમે હજુ પણ કર્મચારી છો. કંપની તમને પગાર આપે છે. તમે સિસ્ટમમાં એક્ટિવ છો. આથી આ સમય તમારી નોકરીના સમયગાળામાં જોડાશે.
જો કે આ વાત પણ જાણવી જરૂરી
શું તે દરેક કેસમાં લાગૂ થશે તો જવાબ છે ના. આ ફાયદો ત્યારે મળશે જ્યારે તમારો નોટિસ પીરિયડ વર્કિંગ ટેન્યોરમાં ગણવામાં આવે. કંપનીએ તમારું રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ હોય. 2 દિવસમાં તમને બધા પૈસા મળી શકશે. કોડ ઓન વેજીસના સેક્શન 17(2) હેઠળ છેલ્લા વર્કિંગ ડેના 2 વર્કિંગ ડેઝની અંદર સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરવી જરૂરી છે.
કોના કોના પર લાગૂ થાય
- રાજીનામું આપતા કર્મચારીઓ
- કંપનીમાંથી કાઢી મૂકાયેલા કર્મચારીઓ
- છટણીવાળા કેસ
- તમામ પર એક સમાન નિયમ લાગૂ થાય.
- જો 2 દિવસમાં પૈસા ન મળે તો કાયદાનો ભંગ ગણાય
- લેબર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફરિયાદ કરી શકાય.
- વિલંબ થાય તો વ્યાજ માંગવાનો અધિકાર.
ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમમાં મોટો ફેરફાર
- હવે 1 વર્ષ નોકરી કરશો તો પણ ગ્રેચ્યુઈટીનો લાભ મળશે. (ફિક્સ ટર્મ કર્મચારીઓ માટે) આ પહેલા 5 વર્ષ નોકરી કરવી જરૂરી હતી.
30 દિવસમાં મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
નોકરી છોડ્યા બાદ 30 દિવસની અંદર ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવવી જરૂરી છે. નિયમમાં ફેરફારથી પૈસા મળવામાં જે વિલંબ થતો હતો તે હવે નહીં થાય. કર્મચારીઓને વધુ સુરક્ષા અને નોકરી બદલવી પણ સરળ બનશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે