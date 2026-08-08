ક્યાંક ડૂબતા શહેરો, તો ક્યાંક દુષ્કાળના ડાકલા! શું 'અલ નીનો' બગાડી રહ્યું છે ભારતનું ચોમાસું? જાણો શું થશે અસર

El Nino Effect India: પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં નદીઓમાં આવેલ પૂર અને પાણીમાં ડૂબેલા ગામડાઓ, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ભારતમાં મુશળધાર વરસાદથી ઠપ થતા શહેરો, તો બીજી તરફ કેટલાક મેદાની વિસ્તારોમાં ચોમાસાના વરસાદની લાંબી રાહ જોવાઈ રહી છે... ભારતમાં આ વખતે ચોમાસાનો મિજાજ ખૂબ જ અનિશ્ચિત અને ભયાનક જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ જ્યાં અચાનક આવેલા પૂર અને ભૂસ્ખલનથી જાનમાલનું ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કેટલાક ભાગોમાં ઓછા વરસાદને કારણે દુષ્કાળની આશંકા વધવા લાગી છે. હવામાનના આ રૌદ્ર સ્વરૂપ વચ્ચે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે શું ભારતના ચોમાસાના ચક્ર પાછળ 'અલ નીનો'ની મોટી ભૂમિકા છે?
દેશમાં હવામાનની વર્તમાન સ્થિતિ: તબાહી અને અસમાનતાનો બેવડો માર
હવામાન વિભાગ (IMD)ના આંકડા અનુસાર, દેશમાં ચોમાસાના વરસાદનું વિતરણ આ વખતે અત્યંત અસમાન છે. મુંબઈ, દિલ્હી, અમદાવાદ અને કોચી જેવા મોટા શહેરોમાં માત્ર કલાકોની અંદર મહિનાઓ જેટલો વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે. જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પૂર્વોત્તર ભારત (ખાસ કરીને આસામ)માં મુશળધાર વરસાદને કારણે નદીઓ ખતરાના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે. સેંકડો ગામડાઓ પાણીમાં ડૂબેલા જોવા મળી રહ્યા છે અને રસ્તાઓ ધોવાઈ જવાથી સંપર્ક તૂટી ગયો છે. એક તરફ જ્યાં ઘણા રાજ્યોમાં તૈયાર થયેલા કે વાવેલા પાક પૂરના પાણીમાં ડૂબીને નાશ પામ્યા છે, તો દેશના કેટલાક કૃષિ-પ્રધાન રાજ્યોમાં જરૂરિયાતના સમયે વરસાદ ન પડવાને કારણે પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
'અલ નીનો' શું છે અને તે ચોમાસાનું ગણિત કેવી રીતે બગાડે છે?
અલ નીનો એ પેસિફિક મહાસાગર (Pacific Ocean)ની વિષુવવૃત્તીય સપાટીનું અસામાન્ય રીતે ગરમ થવું છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ, જ્યારે પેસિફિક મહાસાગરનું પાણી ગરમ થાય છે, ત્યારે વૈશ્વિક વાતાવરણીય પરિભ્રમણમાં ભારે ફેરફાર થાય છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં ભારત તરફ ફૂંકાતા ચોમાસાના પવનો અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાંથી પુષ્કળ ભેજ લઈને આવે છે, જેનાથી આખા દેશમાં એકસરખો વરસાદ થાય છે. પરંતુ અલ નીનો સક્રિય થવા પર ચોમાસાની પવનો નબળા પડી જાય છે.
આ વખતે આવું અનોખું સ્વરૂપ કેમ જોવા મળી રહ્યું છે?
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે, આ વખતે 'અલ નીનો'ની અસર થોડી જટિલ છે. અલ નીનોના કારણે ચોમાસાની શરૂઆતમાં વરસાદની સામાન્ય ગતિ ધીમી રહી. પરંતુ જ્યારે બંગાળની ખાડીમાં સ્થાનિક સ્તરે હળવા દબાણના ક્ષેત્રો બન્યા, ત્યારે ભેજથી ભરેલા વાદળોનના કારણે દેશના ચોક્કસ ભાગોમાં અચાનક ભારે વરસાદ વરસાવ્યો. એટલે કે, અલ નીનોએ આખા ચોમાસાની પેટર્નને અસંતુલિત કરી દીધી, જ્યાં વરસાદ થયો ત્યાં જળપ્રલય આવી ગયો અને જ્યાં ચૂક થઈ ત્યાં દુષ્કાળ પડી ગયો.
ભવિષ્ય પર શું અસર પડશે?
હવામાનના આ બગડતા મિજાજની અસર માત્ર આજના વરસાદ પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં તે દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને જનજીવનને ઊંડા સંકટમાં મૂકી શકે છે.
ખાદ્ય મોંઘવારી અને રવિ-ખરીફ પાકનું નુકસાન
ડાંગર, તેલીબિયાં, કઠોળ અને કપાસ જેવા ખરીફ પાકો વધુ પાણી કે પાણીની અછત બન્ને પરિસ્થિતિઓમાં બરબાદ થાય છે. જો વાવેતરનો વિસ્તાર ઘટે છે કે પાક નાશ પામે છે, તો આગામી મહિનાઓમાં ચોખા, દાળ અને શાકભાજીના ભાવ આસમાને પહોંચી શકે છે. આનાથી સામાન્ય માણસની થાળી પર મોંઘવારીનો સીધો માર પડી શકે છે.
જળજન્ય રોગોનું જોખમ અને સ્વાસ્થ્ય સંકટ
પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાને કારણે મચ્છરજન્ય રોગો (ડેન્ગુ, મલેરિયા) અને દૂષિત પાણીથી થતા રોગો (ટાઈફોઈડ, કોલેરા, પેટના ઇન્ફેક્શન) ઝડપથી ફેલાય છે. હોસ્પિટલો પર સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓનું દબાણ અત્યંત વધી જશે.
આર્થિક નુકસાન અને પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓની બરબાદી
રસ્તાઓ, પુલો, વીજળીના થાંભલાઓ, સરકારી ઇમારતો અને ખાનગી મકાનોને જે નુકસાન થયું છે, તેના પુનર્નિર્માણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા પડશે. આનાથી પાયાના માળખાકીય વિકાસની ગતિ મંથર થઈ શકે છે.
ક્લાયમેટ ચેન્જ અને અલ નીનોનું જોડાણ
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના મતે, અલ નીનો કોઈ નવી ઘટના નથી, પરંતુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાયમેટ ચેન્જે અલ નીનોની અસરને અનેકગણી વધુ ખતરનાક બનાવી દીધી છે. સમુદ્રનું તાપમાન સતત વધવાને કારણે હવામાં ભેજ શોષવાની ક્ષમતા વધી છે, જેના કારણે હવે હળવા કે મધ્યમ વરસાદને બદલે 'શોર્ટ-ડ્યુએશન એક્સટ્રીમ રેઈન' (ટૂંકા સમયમાં અતિશય મુશળધાર વરસાદ)નો ટ્રેન્ડ વધી ગયો છે.
આગામી દિવસોમાં જો દેશે આ કુદરતી આપત્તિઓથી બચવું હોય, તો શહેરી આયોજન, ઉત્તમ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને આબોહવા-અનુકૂળ કૃષિની દિશામાં નક્કર પગલાં લેવા જ પડશે.