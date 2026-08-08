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ક્યાંક ડૂબતા શહેરો, તો ક્યાંક દુષ્કાળના ડાકલા! શું 'અલ નીનો' બગાડી રહ્યું છે ભારતનું ચોમાસું? જાણો શું થશે અસર

Monsoon Extreme Rainfall: દેશમાં ચોમાસાની અનિશ્ચિતતાને કારણે ક્યાંક પૂરની સ્થિતિ, તો ક્યાંક દુષ્કાળનું સંકટ ઊભું થઈ ગયું છે. હવામાનનું આ અસંતુલન અને રૌદ્ર સ્વરૂપ પાછળ 'અલ નીનો' (El Nino) અને 'ગ્લોબલ વોર્મિંગ'નો મોટો ભૂમિકા છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં ખાદ્ય મોંઘવારી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પડકારો ઉભા થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:49 PM IST
ક્યાંક ડૂબતા શહેરો, તો ક્યાંક દુષ્કાળના ડાકલા! શું 'અલ નીનો' બગાડી રહ્યું છે ભારતનું ચોમાસું? જાણો શું થશે અસર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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