Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, જોવા મળ્યું હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલા મુસાફરે ગુમાવ્યો જીવ, વીડિયો જોઈને રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે

ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, જોવા મળ્યું હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલા મુસાફરે ગુમાવ્યો જીવ, વીડિયો જોઈને રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે

Karnataka Elephant Camp Accident: કર્ણાટકના કોડગુ જિલ્લાના પ્રખ્યાત દુબારે એલિફંટ કૈંપમાં એક દર્દનાક અકસ્માતથી લોકોને આઘાત લાગ્યો છે, ચેન્નઈથી ફરવા આવેલી 33 વર્ષની મહિલા તે હાથીઓના લડાઈની શિકાર બની જ્યારે તે હાથીઓને સ્નાન કરતા જોવા આવી હતી. આ સમય દરમ્યાન હાથીઓ લડવા લાગ્યા અને બેકાબુ બની ગયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 18, 2026, 07:21 PM IST|Updated: May 18, 2026, 07:21 PM IST
ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, જોવા મળ્યું હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલા મુસાફરે ગુમાવ્યો જીવ, વીડિયો જોઈને રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલાનું મોત, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા થયા

ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલાનું મોત, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા થયા

elephant attack viral video23 min ago
2

સોશિયલ મીડિયા પર થયેલો પ્રેમ યુવતીને ભારે પડ્યો! નેપાળથી અ'વાદ આવ્યા બાદ કર્યો આપઘાત

Ahmedabad News40 min ago
3

ઉનાળામાં ખાંડવાળું દહીં ગટ હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ, જાણો ગળ્યું દહીં ખાવાના ફાયદા વિશે

curd40 min ago
4

વૈભવ સૂર્યવંશીની ખુલી પોલ, 15 વર્ષના ખેલાડી પર મોહમ્મદ કૈફનો આરોપ કેટલો સાચો? જાણો

Mohammad Kaif1 hr ago
5

લૂના કારણે સ્કિન પર દેખાતી ડલનેસ દુર કરો, હળદરમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો

Summer1 hr ago