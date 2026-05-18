/ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, જોવા મળ્યું હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલા મુસાફરે ગુમાવ્યો જીવ, વીડિયો જોઈને રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે

Karnataka Elephant Camp Accident: કર્ણાટકના કોડાગુ જિલ્લામાં આવેલા પ્રખ્યાત દુબારે હાથી શિબિરમાં એક દુ:ખદ ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા. બે હાથીઓ વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં ચેન્નાઈની 33 વર્ષીય મહિલા મુસાફરનું મોત થયું. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મુસાફરો હાથીઓને સ્નાન કરાવતા જોઈ રહ્યા હતા.
મૃતક મહિલાની ઓળખ જ્યુનેશ તરીકે થઈ છે. એવું કહેવાય છે કે તે દુબારે શિબિરમાં મુલાકાત માટે પહોંચી હતી અને અન્ય મુસાફરોની જેમ હાથીઓને નજીકથી જોઈ રહી હતી. આ દરમિયાન, કંચન નામના હાથીએ અચાનક માર્તંડ નામના બીજા હાથી પર હુમલો કર્યો હતો.
કંચન અને માર્તંડ વચ્ચે ભીષણ સંઘર્ષ શરૂ થયો. ત્યાં હાજર માહુતોએ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ હાથીઓનો ગુસ્સો વધતો જ ગયો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માત દરમિયાન, એક હાથીએ તેનું સંતુલન ગુમાવ્યું અને મહિલા પર પડી ગયો, જેના કારણે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. એવું કહેવાય છે કે મહિલા ઉભા થવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે હાથીએ મહિલાને કચડી નાખી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે મહિલાનું સ્થળ પર જ મૃત્યુ થયું હતુ.
A woman tourist who was bathing an elephant at Dubare camp In Kodagu, Karnataka, was killed when two elephants suddenly started to fight.
પર્યાવરણ મંત્રીએ કડક સૂચનાઓ આપી
ઘટના પછી, સમગ્ર શિબિર શાંત થઈ ગઈ. વન વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. કર્ણાટકના વન, ઇકોલોજી અને પર્યાવરણ મંત્રી ઈશ્વર બી. ખંડ્રેએ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે અધિકારીઓને તાત્કાલિક સુરક્ષા પગલાં કડક બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તાલીમ પામેલા હાથીઓના વર્તનને પણ હંમેશા સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત કરી શકાતું નથી.
તાજેતરમાં હાથી સંબંધિત અનેક અકસ્માતો બન્યા
ઈશ્વર બી. ખંડ્રેએ સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી છે કે પ્રવાસીઓને હાથીઓની ખૂબ નજીક જવા, તેમને સ્પર્શ કરવા, તેમને ખવડાવવા, તેમને નવડાવવા અથવા ફોટોગ્રાફી માટે પોઝ આપવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે શિબિરમાં તમામ વન્યજીવોથી સુરક્ષિત અંતર જાળવવા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.
તાજેતરના મહિનાઓમાં દેશમાં હાથી સંબંધિત અકસ્માતોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. ગયા મહિને, છત્તીસગઢના ગૌરેલા-પેંડ્રા-મારવાહી જિલ્લામાં એક જંગલી હાથીએ એક માણસને કચડી નાખ્યો હતો. માર્ચમાં, ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઇચ જિલ્લામાં કતારનિયાઘાટ વન્યજીવન અભયારણ્ય નજીક હાથીના હુમલામાં એક વૃદ્ધ મહિલાનું પણ મૃત્યુ થયું હતું.