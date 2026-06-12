ગુજરાત પર તોળાઈ રહ્યું છે દુષ્કાળનું મોટું સંકટ, ક્યાંક ભારે ન પડે આ 'ગોડઝિલા', જાણો શું છે ચિંતાજનક?

આ વર્ષે અલ નીનોના પ્રભાવથી ભારતમાં હવામાનમાં ભારે ગડબડીઓ જોવા મળી રહી છે. યુરોપીયન યુનિયનની હવામાન એજન્સી કોપરનિક્સ ક્લાઈમેટ ચેન્જ સર્વિસ (C3S)ના લેટેસ્ટ વૈશ્વિક પૂર્વાનુમાને ભારતના આગામી ચોમાસા (જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર) અંગે એક મોટી ચિંતા પેદા કરી છે. ગ્લોબલ વેધર મોડલ્સના વિશ્લેષણથી જાણવા મળે છે કે આ વર્ષે ભારતના એક મોટા ભાગમાં સરેરાશથી ઘણો ઓછો વરસાદ થાય એવી આશંકા છે. આ રિપોર્ટમાં એવા સ્પષ્ટ સંકેત અપાયા છે કે પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઘૂમરાઈ રહેલો ખતરનાક ગોડઝિલા અલ નીનો ભારતના પશ્ચિમી અને મધ્ય રાજ્યોના ચોમાસાને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે.
જો આ પૂર્વાનુમાન સાચુ પડે તો દેશના કરોડો ખેડૂતો, ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા અને શહેરી જળ વ્યવસ્થા પર તેની સીધી અને ખુબ ગંભીર અસર પડી શકે છે. વૈશ્વિક હવામાન કેન્દ્રો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા મલ્ટી મોડલ વેધર મેપ્સ મુજબ આ વર્ષે દેશના પશ્ચિમી-મધ્ય ભાગોમાં સામાન્ય કરતા ઘણો ઓછો વરસદ પડવાની સંભાવના પ્રબળ છે.
સૂચિમાં ગુજરાત પહેલા નંબર
આ દુષ્કાળનો માર ઝીલે તેવા સંભવિત રાજ્યોની યાદીમાં સૌથી પહેલું નામ ગુજરાતનું છે. જ્યાં વરસાદમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત હવામાનના આ બદલાયેલા મિજાજનો સૌથી મોટો અને ખતરનાક પ્રભાવ કોંકણ અને ગોવાના કાંઠા વિસ્તારો પર જોવા મળી શકે છે.
આ વિસ્તારોમાં સરેરાશ વરસાદની સરખામણીમાં 100 થી 200 મિલિમીટર કે તેનાથી પણ વધુનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જે મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ અને તેની આસપાસના મુખ્ય કૃષિ અને શહેરો વિસ્તારો માટે એક મોટી ચેતવણી છે. એટલે સુધી કે આંધ્ર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે.
શું છે આ ગોડઝિલા અલ નીનો?
હવામાન વૈજ્ઞાનિકો મુજબ જ્યારે પણ ભારતમાં ચોમાસું નબળું પડે કે દુષ્કાળ આવે ત્યારે તેનો સીધો સંબંધ અલ નીનો સાથે હોય છે. અલ નીનો એ એવી કુદરતી જળવાયુ ઘટના છે જેમાં પ્રશાંત મહાસાગરના મધ્ય અને પૂર્વી ભાગની સમુદ્રી સપાટીનું તાપમાન અસામાન્ય રીતે વધી જાય છે. જ્યારે આ તાપમાન ખુબ તેજીથી અને વધુ પ્રમાણમાં વધે છે ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો તેને ગોડઝિલા અલ નીનો નામ આપે છે.
જૂન 2026ના શરૂઆતના ડેટાથી જાણવા મળે છે કે આ સિસ્ટમ ઝડપથી મજબૂત થઈ રહી છે. તેના પ્રભાવથી વૈશ્વિક વાયરાના વલણ બદલાય છે જેનાથી ભારત તરફ આવનારા ચોમાસાનો પવનો નબળા પડે છે. વાદળો બનાવાનું ઘટે છે. ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગે પણ પહેલેથી જ સમગ્ર જૂનથી સપ્ટેમ્બર માટેના વરસાદના ફક્ત 90 ટકાથી 92 ટકા વરસાદ પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. જે બિલો નોર્મલ કહી શકાય.
ખેતી, અર્થવ્યવસ્થાને ભારે અસર
ચોમાસું નબળું પડવાની સૌથી પહેલી અને ઘાતક અસર દેશની ખેતી પર પડશે. ભારતમાં ખરીફ સીઝનના મુખ્ય પાક જેમ કે ધાન, દાળ, કપાસ અને તેલીબિયા સંપૂર્ણ રીતે ચોમાસા પર નિર્ભર કરે છે. વરસાદની કમીથી પાકની પેદાશ ઘટી શકે છે જેનાથી બજારમાં ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવ વધશે અને મોંઘવારીનો ગ્રાફ ઉપર જઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત દેશના અનેક ભાગોમાં જળાશયો અને બંધોનું જળસ્તર પહેલેથી ઘણું નીચે પહોંચી ગયું છે. કારણ કે વરસાદ ન પડવાથી તે ફરીથી ભરાયા નથી. આવામાં આવનારા દિવસોમાં ફક્ત ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સિંચાઈનું સંકટ ઉભું થશે એવું નથી પરંતુ મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા શહેરોમાં પણ પીવાના પાણીની તંગી સર્જાઈ શકે છે.
રાહતની કોઈ આશ?
વૈશ્વિક પૂર્વાનુમાન ભલે ખુબ ડરામણું હોય પરંતુ હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે હજુ આશાનું કિરણ છે. કારમ કે આ પૂર્વાનુમાન સીઝન શરૂ થવાના અનેક અઠવાડિયા પહેલા જારી કરાયું છે. આથી આવનારા સમયમાં તેના મોડલ્સમાં કઈક ફેરફાર થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર ભારતમાં એક જેવી સ્થિતિ નથી રહેવાની. દેશના કેટલાક પૂર્વી અને ઉત્તરી ભાગોમાં ચોમાસું સારું રહે તેવી આશા છે. જેનાથી ત્યાં નુકસાન ઓછું થશે.
જો કે સતત મળી રહેલા આવા વૈજ્ઞાનિક સંકેતો જોતા સરકારો અને ખેડૂતોએ અત્યારથી પાણીના યોગ્ય સંગ્રહ, ઓછા પાણીથી લેવાતા પાકની પસંદગી અને વૈકલ્પિક સિંચાઈ વ્યવસ્થા પર કામ શરૂ કરવું જોઈએ.