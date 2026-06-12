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ગુજરાત પર તોળાઈ રહ્યું છે દુષ્કાળનું મોટું સંકટ, ક્યાંક ભારે ન પડે આ 'ગોડઝિલા', જાણો શું છે ચિંતાજનક?

El Nino Effect On Gujarat: ગુજરાત સહિત  કેટલાક રાજ્યો આ વખતે દુષ્કાળમાં સપડાય તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે. વૈશ્વિક પૂર્વાનુમાન એવું ડરામણું છે કે જો સાચું પડે તો દેશના કરોડો ખેડૂતો અને અર્થવ્યવસ્થા તથા જળ વ્યવસ્થા પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. જાણો વિગતો. 

Published: Jun 12, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:21 PM IST
ગુજરાત પર તોળાઈ રહ્યું છે દુષ્કાળનું મોટું સંકટ, ક્યાંક ભારે ન પડે આ 'ગોડઝિલા', જાણો શું છે ચિંતાજનક?
Image Credit: AI Generated Image

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