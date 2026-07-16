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દેશનો પ્રથમ કિસ્સો: E20 પેટ્રોલથી ગાડી ખરાબ થવાના મામલે ગ્રાહક અદાલતનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, કંપનીએ આપવી પડશે નવી કાર!

E20 Fuel Impact: ગ્રાહક અદાલતે સ્વીકાર્યું કે ઈ20 પેટ્રોલને કારણે એન્જિન અને માઇલેજમાં સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. તેથી કોર્ટે કાર માલિકને વળતર આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:06 AM IST
દેશનો પ્રથમ કિસ્સો: E20 પેટ્રોલથી ગાડી ખરાબ થવાના મામલે ગ્રાહક અદાલતનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, કંપનીએ આપવી પડશે નવી કાર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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