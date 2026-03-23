ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય કેમ બન્યું E20 પેટ્રોલ ? PM મોદીએ લોકસભામાં કર્યો ઉલ્લેખ, ઈથેનોલ 30% કરવાની ઓફર
E20 Petrol: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે, E20 પેટ્રોલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યું છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેને કટોકટીના સમયમાં મદદરૂપ ઉકેલ ગણાવ્યો છે.
E20 Petrol: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ઉર્જા સંકટ વચ્ચે E20 પેટ્રોલ ચર્ચામાં આવ્યું છે. વડા પ્રધાન મોદીએ આ કટોકટી દરમિયાન ભારતને મદદ કરનારા પગલાંઓની યાદી આપતા E20 પેટ્રોલનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ ઉમેરીને, ભારતે તેલની આયાત ઘટાડવી પડી છે. તેમણે આ માટે તેમની સરકારની પ્રશંસા કરી છે.
સંસદના નીચલા ગૃહમાં લગભગ 20 મિનિટના ભાષણમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ સમજાવ્યું કે કટોકટીના આ સમયમાં, દેશની બીજી તૈયારી ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે. છેલ્લા 10-11 વર્ષોમાં, ઇથેનોલ ઉત્પાદન અને મિશ્રણ પર અભૂતપૂર્વ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. હું આ માટે મારી સરકારની પ્રશંસા કરું છું.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, એક દાયકા પહેલા, દેશ પાસે પેટ્રોલમાં ફક્ત 1% ઇથેનોલ ભેળવવાની ક્ષમતા હતી. આજે, આપણે પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ ભેળવવાના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવાની નજીક છીએ. આ જ કારણ છે કે ગયા વર્ષે આપણે લગભગ 45 મિલિયન બેરલ ઓછું તેલ આયાત કરવું પડ્યું હતું.
ભારત ગલ્ફ ક્ષેત્ર પર ખૂબ જ નિર્ભર
એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત તેલ માટે ગલ્ફ ક્ષેત્ર પર ખૂબ જ નિર્ભર છે, જે 28 ફેબ્રુઆરીએ ઇરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલના હુમલાથી શરૂ થયેલા સતત વધતા યુદ્ધની ઝપેટમાં છે. આ યુદ્ધની અસર ક્રૂડ તેલની આયાત અને નિકાસ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, જેના કારણે ક્રૂડ તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે.
E20 ઇંધણ શું છે?
E20 ઇંધણમાં 80% પેટ્રોલ અને 20% ઇથેનોલ હોય છે. E20 પેટ્રોલનો હેતુ તેલ આયાત બિલ ઘટાડવા, કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા અને મિશ્રણ માટે ઇથેનોલ પૂરા પાડતા શેરડી પકવતા ખેડૂતોને ટેકો આપવાનો છે. જ્યારે ભારતે ગયા વર્ષે E20નો સમાન પુરવઠો પ્રાપ્ત કર્યો હતો, ત્યારે તેણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિવાદ પણ ઉભો કર્યો છે, ઘણા ડ્રાઇવરો દાવો કરે છે કે તે એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડે છે અને ઇંધણ માઇલેજ ઘટાડે છે, ખાસ કરીને જૂના વાહનોમાં.
AIDA 20%થી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણો પૂરા પાડવાની ઓફર
આ દરમિયાન, ઓલ ઇન્ડિયા ડિસ્ટિલર્સ એસોસિએશન (AIDA)એ યુદ્ધની અસરોને ઘટાડવા માટે 20 ટકાથી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણો પૂરા પાડવાની ઓફર કરી છે. તેણે સરકારને ફરજિયાત ઇથેનોલ મિશ્રણની જરૂરિયાત ધીમે ધીમે 30 ટકા સુધી વધારવા વિનંતી કરી છે.
