ગુજરાતી ન્યૂઝ

સમગ્ર દેશમાં હવે 1 એપ્રિલથી E20 પેટ્રોલ ફરજિયાત, જાણો E20 પેટ્રોલ અને RON 95 વિશે અને કેમ જરૂરી છે?

કેન્દ્રની મોદી સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને હવે 1 એપ્રિલ 2026થી દેશભરમાં E20 પેટ્રોલ મળશે આ સાથે તેનો ન્યૂનતમ રિસર્ચ ઓક્ટેન નંબર (RON) 95 હોવો ફરજિયાત હશે. ત્યારે જાણો આ RON અને E20 શું છે.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 26, 2026, 10:54 PM IST
  • સરકારે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું. E20 પેટ્રોલ હવે ફરજિયાત.
  • શું છે આ E20 પેટ્રોલ અને તે કેમ જરૂરી છે. 
  • RON 95 શું છે અને તે પણ કેમ જરૂરી છે તે જાણો. 

સમગ્ર દેશમાં હવે 1 એપ્રિલથી E20 પેટ્રોલ ફરજિયાત, જાણો E20 પેટ્રોલ અને RON 95 વિશે અને કેમ જરૂરી છે?

કેન્દ્ર સરકારે હવે નવા નાણાકીય વર્ષ 1 એપ્રિલ 2026થી સમગ્ર દેશમાં ઈથનોલવાળું પેટ્રોલ (E20) વેચવું ફરજિયાત કર્યું છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયએ 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું જે મુજબ ઓઈલ કંપનીઓએ મહત્તમ 20 ટકા ઈથેનોલ મિશ્રણવાળું મોટર સ્પિરિટ (પેટ્રોલ) પૂરું પાડવાનું રહેશે. આ સાથે આ ઈંધણનો ન્યૂનતમ રિસર્ચઓક્ટેન નંબર (RON) 95 હોવો જરૂરી છે. દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આ નિયમ લાગૂ પડશે. જો કે પરિસ્થિતિ મુજબ મર્યાદિત સમય માટે છૂટછાટ મળી શકે છે. હવે આવામાં તમને પણ એ પ્રશ્ન થાય કે E20 અને RON 95 શું છે? અને સરકાર તેને કેમ ફરજિયાત કરી રહી છે..તો જાણો સમગ્ર વિગતો. 

આ E20 પેટ્રોલ એટલે શું?
સરકાર હવે ગાડીઓના પેટ્રોલમાં ઈથેનોલ ભેળવવાની નીતિ અપનાવી રહી છે. જેને જોતા આ E20 પેટ્રોલ એટલે એવું પેટ્રોલ જેમાં 20 ટકા ઈથેનોલ ભેળવેલું હોય. હવે આ ઈથેનોલ એટલે શું? તો તમને જણાવી દઈએ કે ઈથેનોલ એક પ્રકારનું બાયોફ્યૂલ છે જે ખાસ કરીને મકાઈ, શેરડી અને અન્ય અનાજમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઘર આંગણે તેનું સારું ઉત્પાદન થઈ શકે છે, રિન્યૂએબલ અને પરંપરાગત પેટ્રોલની સરખામણીમાં તે વધુ સ્વચ્છ ઈંધણ છે. 

સરકાર કેમ આ ઈચ્છે છે આવું ફ્યૂલ?
સરકાર પેટ્રોલમાં ઈથેનોલ ભેળવવાની નીતિ એટલા માટે અપનાવે છે જેથી કરીને ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય અને સાથે સાથે વિદેશી મુદ્રા ભંડોળ બચે અને કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થાય. આ પ્રકારના પેટ્રોલથી ખેડૂતોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. આથી સરકારના જણાવ્યાં મુજબ 2014-15થી ઈથેનોલના ભેળવવાથી સરકારને અત્યાર સુધીમાં 1.40 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ વિદેશી મુદ્રાની બચત થઈ શકી છે. 

95 RON એટલે શું અને તે કેમ જરૂરી?
રિચર્ચ ઓક્ટેન નંબર એટલે કે RON એ ફ્યૂલની નોકિંગથી બચવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. નોકિંગ ત્યારે થાય જ્યારે ફ્યૂલ એન્જિનમાં અસામાન્ય રીતે બળે છે , જેનાથી પિંપિંગ અવાજ, પરફોર્મન્સમાં કમી અને લાંબા સમયે એન્જિનને નુકસાન થઈ શકે છે. RON જેટલો વધારે હશે એટલું જ ફ્યૂલમાં સ્થિરતા હશે. ઈથેનોલનું પ્રાકૃતિક ઓક્ટેન સ્તર લગભગ 108 RON હોય છે અને 20 ટકા ઈથેનોલ ભેળવવાથી પેટ્રોલની નોકિંગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા વધે છે જેને જોતા સરકારે 95 RON જરૂરી કર્યું છે. જેથી કરીને એન્જિનને ખાસ કરીને હાઈ કમ્પ્રેશન એન્જિનોમાં સંભવિત નુકસાનથી બચાવી શકાય. 

અત્રે જણાવવાનું કે સરકારે જૂન 2022માં 10 ટકા ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગનો લક્ષ્યાંક સમય પહેલા મેળવી લીધો હતો. ત્યારબાદ હવે 20 ટકાનો લક્ષ્યાંક 2030ની જગ્યાએ 2025-26 સુધી આગળ વધારવામાં આવ્યો. હાલ દેશના મોટાભાગના પેટ્રોલ પંપો પર E20 પેટ્રોલ મળે છે. 

 

વાહનોને કોઈ નુકસાન થાય?
ઈન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રો આ મામલે જણાવે છે કે 2023-25 વચ્ચે બનાવવામાં આવેલા મોટાભાગના વાહનો E20 મુજબ ડિઝાઈન કરાયા છે. જો કે આ સમયગાળા પહેલા બનેલા જૂના વાહનોમાં 3-7 ટકા સુધી માઈલેજમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે. લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લેવાતા રબર અને  પ્લાસ્ટિક પાર્ટ્સ પર અસર પડી શકે. જો કે સરકારે તો આ તમામ આશંકાઓને ફગાવતા કહ્યું છે કે વિપુલ પ્રમાણમાં ટેક્નિકનો અભ્યાસ કરાયો છે. નીતિ આયોગ દ્વારા કરાયેલા લાઈફ સાઈકલ ઉત્સર્જન અભ્યાસ મુજબ શેરડીથી બનેલા ઈથેનોલથી 65 ટકા સુધી ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટશે અને મકાઈ આધારિત ઈથેનોલથી લગભગ 50 ટકા સુધી ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થઈ શકશે.

અત્રે જણાવવાનું કે રિપોર્ટ મુજબ આ જે મૂલ્યાંકન છે તેને ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા, અને સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયન ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર્સના ટેક્નિકલ અભ્યાસનું સમર્થન મળ્યું. 

