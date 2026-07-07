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E20 પેટ્રોલ કે એસિડ? જૂની ગાડીઓના આ પાર્ટ્સ ઓગળવા લાગ્યા! ARAI રિપોર્ટમાં સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો

ARAI Report on E20 Petrol : ભારતમાં મળી રહેલા E20 પેટ્રોલે જૂની ગાડીઓના માલિકાને ટેન્શનમાં મૂકી દીધા છે.  ARAIનો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ કહે છે કે E20 પેટ્રોલના વપરાશથી ગૈર સર્ટિફાઈડ વાહનોના રબર પાર્ટસ ખરાબ થવા અને ઓછી માઈલેજનો ખતરો સામે આવ્યો છે. જાણી લો શું છે આ રિપોર્ટ...

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 07, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:46 PM IST
E20 પેટ્રોલ કે એસિડ? જૂની ગાડીઓના આ પાર્ટ્સ ઓગળવા લાગ્યા! ARAI રિપોર્ટમાં સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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