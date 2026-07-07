/E20 પેટ્રોલ કે એસિડ? જૂની ગાડીઓના આ પાર્ટ્સ ઓગળવા લાગ્યા! ARAI રિપોર્ટમાં સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો

ARAI Report on E20 Petrol: ભારતમાં તમામ પેટ્રોલપંપો પર હવે 20 ટકા ઈથેનોલ મિક્સ એટલે E20 પેટ્રોલ મળી રહ્યું છે. હવે વાહન ચાલકો પાસે કોઈ ઓપ્શન ન હોવાથી વાહન માલિકોની ચિંતા વધી રહી છે. ચાલકોને ટેન્શન એ છે કે, E20 પેટ્રોલથી વાહનો ખરાબ થવાની સાથે માઈલેજ ઘટી રહી છે. જોકે વાહનાલિકોની આ ચિંતાઓ વચ્ચે સરકાર કહી રહી છે કે E20 પેટ્રોલનું ટેસ્ટીંગ ચાલુ છે જેના પરિણામો એક વર્ષ બાદ આવશે. આ વચ્ચે ઓટોમેટિવ રિસર્ચ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે ARAIના એક રિપોર્ટે વાહન માલિકોને ટેન્શનમાં મૂકી દીધા છે. જે ગાડીઓ ફક્ત E10 પેટ્રોલ માટે બની છે એ ગાડીઓમાં E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી ફ્યૂઅલ સિસ્ટમ અને રબર પાર્ટસ ખરાબ થઈ શકે છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે ટુ વ્હીલરને કોઈ પણ પ્રકારનું નુક્સાન થાય તેવી કોઈ સમસ્યા સામે આવી નથી...
જો તમારી પાસે જૂની કાર કે બાઈક છે તો આજે પેટ્રોલપંપ પરથી મળતું પેટ્રોલ તમારા વાહનને નુક્સાન પહોંચાડી શકે છે. ભારતમાં તમામ પેટ્રોલ પંપો પર હવે 20% ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ (E20) પેટ્રોલ મળી રહ્યું છે. સરકારનો દાવો છે કે આનાથી પ્રદૂષણ ઘટશે, પરંતુ ARAI (Automotive Research Association of India) ના તાજેતરના રિપોર્ટે જૂના વાહન માલિકોની ચિંતા વધારી દીધી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, જે વાહનો માત્ર E10 પેટ્રોલ માટે ડિઝાઇન કરાયા છે, તેમાં E20 વાપરવાથી એન્જિન અને ફ્યુઅલ સિસ્ટમને નુકસાન થઈ શકે છે.
રિપોર્ટની મુખ્ય વાતો: આ પાર્ટ્સને છે સૌથી વધુ નુકસાન
|રબર અને પ્લાસ્ટિક પાર્ટ્સ પર સૌથી વધારે અસર:
|ઇથેનોલ હવામાંથી ભેજ (પાણી) ખૂબ ઝડપથી શોષે છે. આ કારણે નોન-સર્ટિફાઇડ વાહનોના Hose Pipes, Gaskets, Seals અને O-rings જેવા રબર-પ્લાસ્ટિકના પાર્ટ્સ સમય જતાં ગળી કે કાટ ખાઈ જાય છે.
|માઇલેજમાં ઘટાડો :
|E10 ની સરખામણીએ E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી વાહનોમાં ઇંધણનો વપરાશ 2 થી 6 ટકા સુધી વધી ગયો છે, એટલે કે માઇલેજ ઘટ્યું છે.
|ટર્બોચાર્જ્ડ એન્જિનમાં સમસ્યા:
|ટેસ્ટિંગ દરમિયાન એક BS-VI ટર્બોચાર્જ્ડ એન્જિન 265 કલાક ચાલ્યા પછી તેમાં સમસ્યાઓ સામે આવી છે.
|થર્મોમેકેનિકલ ફેલિયર:
|એક એન્જિનના 809 કલાકના ટેસ્ટિંગ બાદ વધુ ગરમી અને પ્રેશરને કારણે તેનું એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્રેક થઈ ગયું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
|સારા સમાચાર :
|ટુ-વ્હીલર્સ પર આની કોઈ ખાસ ખરાબ અસર જોવા મળી નથી. આ સિવાય વાહનોના લોખંડ કે મેટલના પાર્ટ્સ પણ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહ્યા છે.
ઓટો કંપનીઓનો દાવો: "વાહનો સંપૂર્ણ સુરક્ષિત"
Maruti Suzuki, Toyota, Hyundai, Hero MotoCorp, TVS અને Bajaj જેવી મોટી કંપનીઓએ E20 પેટ્રોલને સલામત ગણાવ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 માં કંપનીએ 2.84 કરોડ વાહનોની સર્વિસ કરી છે. જેમાંથી 1.5 કરોડથી વધુ વાહનો 3 વર્ષ કરતાં વધુ જૂના હતા (જે E20 સર્ટિફાઇડ નહોતા), છતાં તેમાં કાટ લાગવાની કે પાર્ટ્સ ખરાબ થવાની કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
કંપનીઓનું કહેવું છે કે ભારતીય વાહનો પહેલેથી જ સેફ્ટી માર્જિનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે.
કેમ વધી રહી છે વાહન માલિકોની ટેન્શન?
|ટાર્ગેટથી વહેલી શરૂઆત:
|ભારતે એપ્રિલ 2025 માં જ દેશભરમાં E20 પેટ્રોલનો ટાર્ગેટ પૂરો કરી લીધો છે, જે વાસ્તવમાં 2030નો લક્ષ્યાંક હતો.
|જૂના વાહનો જોખમમાં:
|વર્ષ 2012 પહેલાના અને એપ્રિલ 2023 પહેલા બનેલા વાહનો E20 સર્ટિફાઇડ નથી, જેથી તેના માલિકો ચિંતિત છે.
|આગામી પ્લાન:
|સરકાર હવે E22 થી લઈને E30 (30% ઇથેનોલ મિક્સ) ઇંધણ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેનાથી આગામી સમયમાં પડકારો વધી શકે છે.
E25 પર નિર્ણય ટાળી શકે છે સરકાર
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈ20 પેટ્રોલ પર સરકારે ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેને જોતા સરકારે ઇથેનોલ ફ્યૂલના વધુ બ્લેન્ડવાળા E25 પેટ્રોલ પર યુટર્ન લઈ શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે હાઈ લેવલ મીટિંગમાં તેના પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેને લાવતા પહેલા સરકાર તેનું વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ પૂર્ણ કરવા ઈચ્છે છે. સરકાર વર્ષ 2029 સુધી ઈ25 લાગૂ કરવા પર વિચાર કરી રહી હતી, પરંતુ જે રીતે ઈ20 પર વિરોધ વધી રહ્યો છે. સરકાર ઈ25 પેટ્રોલ પર નિર્ણય ટાળી શકે છે.
સરકાર તેને લાવતા પહેલા વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ, વાહન પર તેના ટેસ્ટિંગ દ્વારા લોકોનો ભરોસો હાસિલ કર્યા બાદ બજારમાં ઉતારવા ઈચ્છે છે. સરકારે ઈ20 લાવવામાં ઉતાવળ કરી હતી. ઈ25 મા સરકાર આ ભૂલ કરવાથી બચવા ઈચ્છે છે. સરકારનું માનવું છે કે તેને લાવતા પહેલા તે માટે જરૂરી ઇકોસિસ્ટમને તૈયાર કરવા માટે પર્યાપ્ત સમય દેવો જરૂરી છે. તેવામાં સરકાર ઈ25 પેટ્રોલનું લોન્ચિંગ હાલ ટાળી શકે છે.