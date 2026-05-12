/આ વર્ષે સમય કરતાં વહેલું આવશે ચોમાસું, આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી

Monsoon 2026 : દેશમાં ચોમાસું સમય કરતાં વહેલું આવી શકે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસું 1 જૂન સુધીમાં કેરળ પહોંચે છે. જો કે, આ વખતે તે વહેલું આવી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાતો માને છે કે દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી અને અંદામાન સમુદ્રમાં હવામાન ચોમાસાની વહેલી શરૂઆત માટે હવામાન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે.
Monsoon 2026 : બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી હવામાન સિસ્ટમને કારણે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં હવામાન બદલાયું છે. હવામાન નિષ્ણાતો માને છે કે દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને અંદામાન સમુદ્રમાં હાલની પરિસ્થિતિઓ ચોમાસાના વહેલા પ્રારંભ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ બની રહી છે. બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ રહી છે, જે આગામી થોડા કલાકોમાં વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. આ સિસ્ટમના પ્રભાવ હેઠળ દક્ષિણ ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની શક્યતા છે. વધુમાં આ સિસ્ટમના કારણે ઉત્તર દિશામાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
આજે ઉત્તર ભારતમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ માટે આગાહી
ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત પાંચ રાજ્યો માટે આજે વાવાઝોડા અને વરસાદ માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. બિહાર અને ઉત્તરાખંડના તમામ જિલ્લાઓ તેમજ ઉત્તર પ્રદેશના 38 જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં, કુલ્લુ જિલ્લામાં તોફાન અને વરસાદથી જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. દરમિયાન હવામાન વિભાગે આગામી બે દિવસ માટે રાજ્ય માટે 'ઓરેન્જ' અને 'યલો' એલર્ટ જારી કર્યું છે.
દક્ષિણ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં સતત વરસાદ
દક્ષિણ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં વરસાદનો દોર ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 14 મેથી 17 મે દરમિયાન કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. સાથે જ આસામ, મેઘાલય અને મણિપુર સહિત અન્ય ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદની આગાહી છે.
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમની અસર ઓડિશામાં પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે, જ્યાં આગામી છ દિવસમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઓડિશાના 20 જિલ્લાઓ માટે 'યલો' એલ્રટ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં વીજળી અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ક્યારે આવશે ચોમાસું ?
ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની પ્રગતિ માટે પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી અનુકૂળ બની રહી છે. અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં ચોમાસુ દક્ષિણ બંગાળની ખાડી, અંદામાન સમુદ્ર અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓના ભાગોમાં પ્રવેશ કરશે તેવી શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, દેશના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી, કરા અને કેટલાક પ્રદેશોમાં તીવ્ર ગરમી સહિત વિવિધ હવામાન ઘટનાઓનો અનુભવ થશે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર અને શ્રીલંકાના ઉત્તરી દરિયાકાંઠાની નજીક સર્જાયેલ લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર હવે ઉત્તર દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ અને પૂર્વી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ સાથે ભારે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે.
ઉત્તર ભારતમાં હવામાનમાં ફેરફાર
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના ઘણા વિસ્તારોમાં 12મે થી 15 મે દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ અને વીજળી સાથે પવનની ગતિ 30થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની વચ્ચે પહોંચી શકે છે.