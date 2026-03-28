ગુજરાતી ન્યૂઝ

આજે રાત્રે 1 કલાક અંધારામાં ડૂબી જશે દુનિયા! જાણો કેમ ખાસ છે Earth Hour ની આ 60 મિનિટ

આજે રાત્રે માત્ર એક કલાક માટે બિનજરૂરી લાઇટો બંધ રહેશે, પરંતુ તેનો સંદેશ મોટો છે. Earth Hour 2026ના 20 વર્ષ પૂરા થવા પર દુનિયાના 190 દેશોની સાથે ભારતના લોકો પણ આ વૈશ્વિક અભિયાનમાં સામેલ થઈ રહ્યાં છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:23 PM IST
  • આજે રાત્રે દુનિયાભરમાં ઉજવાશે અર્થ અવર
  • એક કલાક માટે બંધ કરી દેજો જરૂરી લાઇટ
  • રાત્રે 8.30થી 9.30 દરમિયાન થશે ઉજવણી

દર વર્ષે માર્ચના છેલ્લા શનિવારે દુનિયાભરમાં એક ખાસ પહેલ જોવા મળે છે- નામ છે વર્લ્ડ વાઇલ્ડલાઇફ ફંડનું Earth Hour. આ દિવસે લોકો, શહેર અને મોટા-મોટા લેન્ડમાર્ક એક કલાક માટે પોતાની બિનજરૂરી લાઇટો બંધ કરે છે. વર્ષ 2026નું આ અભિયાન 28 માર્ચે રાત્રે 8.30 કલાકથી 9.30 કલાક વચ્ચે ઉજવવામાં આવશે.

શું હોય છે Earth Hour?
Earth Hour એક વૈશ્વિક ઝુંબેશ છે, જેની શરૂઆત 2007મા ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની શહેરથી થઈ હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને તે અહેસાસ અપાવવાનો હતો કે ઉર્જાની બચત અને પર્યાવરણની સુરક્ષા દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે. આ દરમિયાન માત્ર લાઇટ બંધ કરવી તે એક પ્રતીક હોય છે. જળવાયુ પરિવર્તન, વધતા કાર્બન ઉત્સર્જન અને પ્રકૃતિના સંરક્ષણ માટે સામૂહિક પગલાં ભરવાનું.

દુનિયામાં ક્યાં-ક્યાં ઉજવણી થશે?
આજે Earth Hour એક વૈશ્વિક આંદોલન બની ગયું છે. દુનિયાના 190થી વધુ દેશો તેમાં સામેલ થાય છે અને મોટા-મોટા શહેરોના લેન્ડમાર્ક એક કલાક માટે અંધારામાં ડૂબી જાય છે. 2026 ખાસ એટલા માટે છે કારણ કે આ અભિયાનના 20 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યાં છે. આ વખતે તેને 'ધ બિગેસ્ટ આવર ફોર અર્થ'ના રૂપમાં મનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં કરોડો લોકો એક સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે.

ભારતમાં શું અસર જોવા મળશે?
ભારતમાં પણ અર્થ Earth Hour ને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પાછલા વર્ષે દિલ્હીમાં એક કલાક દરમિયાન 269 મેગાવોટ વીજળીની બચત થઈ હતી, જે તેના પ્રભાવને દર્શાવે છે. આ વર્ષે પણ દેશભરમાં લોકોને સામેલ થવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવી રહ્યાં છે. 

દિલ્હીમાં શું થશે?
રાજધાની દિલ્હીમાં વીજળી કંપનીઓ આ અભિયાનને મોટા સ્તર પર આગળ વધારી રહી છે. કંપનીએ લોકોને લાઇટ બંધ કરવાની અપીલ કરી છે. કંપનીની 400થી વધુ ઓફિસોમાં બધી બિનજરૂરી લાઇટો બંધ રહેશે. સોશિયલ મીડિયા, ઈમેલ અને એસએમએસ દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

કેમ જરૂરી છે એક કલાક?
Earth Hour માત્ર 60 મિનિટનું અંધારૂ નથી, પરંતુ આ એક મોટો સંદેશ છે કે જો લોકો એક સાથે નાના-નાના પગલાં ભરે તો મોટું પરિવર્તન સંભવ છે. બજાર, ઓફિસ અને જાહેર સ્થાનો પર એક સાથે લાઇટ બંધ કરવી તે દર્શાવે છે કે પર્યાવરણ બચાવવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે.

 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

