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16 દિવસમાં 29 વાર ધ્રૂજી ધરા, મહારાષ્ટ્રમાં કેમ આવી રહ્યા છે આટલા બધા ભૂકંપ; શું મુંબઈ પર પણ મોટો ખતરો?

Earthquake Swarm: નાસિક અને પાલઘર ભારતીય માનક IS 1893 મુજબ ઝોન-3માં આવે છે, જે મધ્યમ ભૂકંપના જોખમવાળા ક્ષેત્રને દર્શાવે છે. આ પહેલાં પાલઘરમાં સપ્ટેમ્બર 2023 અને ફેબ્રુઆરી 2019માં પણ આ પ્રકારના ભૂકંપના સ્વાર્મ જોવા મળી ચૂક્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:26 PM IST
16 દિવસમાં 29 વાર ધ્રૂજી ધરા, મહારાષ્ટ્રમાં કેમ આવી રહ્યા છે આટલા બધા ભૂકંપ; શું મુંબઈ પર પણ મોટો ખતરો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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