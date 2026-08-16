/16 દિવસમાં 29 વાર ધ્રૂજી ધરા, મહારાષ્ટ્રમાં કેમ આવી રહ્યા છે આટલા બધા ભૂકંપ; શું મુંબઈ પર પણ મોટો ખતરો?

Earthquake Swarm: મહારાષ્ટ્રના નાસિક અને પાલઘર જિલ્લાઓમાં છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં સતત આવી રહેલા નાના-નાના ભૂકંપના આંચકાઓએ ચિંતા વધારી દીધી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ સતત થઈ રહેલી આ ભૂગર્ભીય ગતિવિધિને 'ભૂકંપોના સ્વાર્મ' (Earthquake Swarm) નામ આપ્યું છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર, 30 જુલાઈથી 14 ઓગસ્ટ વચ્ચે મહારાષ્ટ્રમાં ઓછામાં ઓછા 29 ભૂકંપના આંચકા નોંધાય છે. તેમાંથી માત્ર નાસિક અને તેની આસપાસ 24, પાલઘરમાં 4 અને નાગપુરમાં 1 ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે. આ આંચકાઓની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.0 થી 4.3 ની વચ્ચે રહી છે, જેની ઊંડાઈ જમીનની નીચે 5 કિમીથી 8 કિમી સુધીની હતી. સૌથી મોટો આંચકો 8 ઓગસ્ટે નાસિકમાં નોંધાયો હતો, જેની તીવ્રતા 4.3 હતી.
શું હોય છે ભૂકંપોનું સ્વાર્મ (Earthquake Swarm)?
સામાન્ય ભૂકંપીય ઘટનાઓમાં એક મોટો મુખ્ય ભૂકંપ હોય છે અને ત્યારબાદ નાના-નાના આંચકા આવે છે. તેનાથી વિપરીત, 'ભૂકંપોના સ્વાર્મ' એ મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં ઓછા સમયની અંદર આવતા નાના-નાના ભૂકંપોની એક શૃંખલા હોય છે, જેમાં કોઈ એક મુખ્ય કે અત્યંત તીવ્ર ભૂકંપ હોતો નથી. આ આંચકાઓની ઊંડાઈ સામાન્ય રીતે જમીનની નીચે માત્ર 3.5 કિમીથી 5 કિમીની આસપાસ હોય છે. આ પેટર્ન થોડા દિવસો, અઠવાડિયાઓ કે મહિનાઓ સુધી પણ ચાલુ રહી શકે છે.
કેમ આવી રહ્યા છે આ ભૂકંપના આંચકા?
IIT બોમ્બેના પ્રોફેસર અને ભૂકંપ વિશેષજ્ઞ દીપાંકર ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, નાસિક ડેક્કન પ્લેટ (દક્ષિણના પઠાર) ક્ષેત્રમાં આવે છે. અહીં મુખ્ય રૂપથી બેસાલ્ટિક ખડકો જોવા મળે છે. ચોમાસા દરમિયાન આ ખડકોની તિરાડો અને છિદ્રોમાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ જાય છે. જ્યારે પાણીનું દબાણ અતિશય વધી જાય છે ત્યારે તે ખડકોની તિરાડોના માધ્યમથી નાના આંચકાઓના રૂપમાં ઊર્જા બહાર કાઢે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઇડ્રો-સીસ્મિસિટી (Hydro-seismicity) કહેવામાં આવે છે.
નાસિક અને પાલઘર ભારતીય માનક IS 1893 મુજબ ઝોન-3માં આવે છે, જે મધ્યમ ભૂકંપના જોખમવાળા ક્ષેત્રને દર્શાવે છે. આ પહેલાં પાલઘરમાં સપ્ટેમ્બર 2023 અને ફેબ્રુઆરી 2019માં પણ આ પ્રકારના ભૂકંપના સ્વાર્મ જોવા મળી ચૂક્યા છે.
શું મુંબઈ પર પણ ખતરો છે?
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે, આ આંચકાઓને મોનિટર કરવાની જરૂર ચોક્કસ છે, પરંતુ તેનાથી કોઈ મોટા કે ભીષણ ભૂકંપ આવવાનો તાત્કાલિક ખતરો નથી. ઓછી ઊંડાઈએ ઉત્પન્ન થવાને કારણે આ આંચકાઓની તરંગો બહુ દૂર સુધી પ્રવાસ કરી શકતી નથી અને ઝડપથી નબળી પડી જાય છે. આ જ કારણ છે કે નાસિકમાં આવી રહેલા આ આંચકાઓની મુંબઈ જેવા દૂર સ્થિત શહેરો પર કોઈ ગંભીર અસર પડશે નહીં.