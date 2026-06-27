/દિલ્હી-NCR સહિત ભારતના અનેક ભાગોમાં ધરા ધ્રુજી... ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા

Earthquake : શનિવારે સાંજે દિલ્હી-NCR સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાનના હિન્દુ કુશ ક્ષેત્રમાં હતું, જે સપાટીથી 191 કિલોમીટર નીચે હતું. ભૂકંપના કેન્દ્રની નોંધપાત્ર ઊંડાઈને કારણે, પાકિસ્તાન, ઉત્તર ભારત, ચીન, તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાન સહિત અનેક દેશોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
વેનેઝુએલામાં વિનાશક ભૂકંપ બાદ અફઘાનિસ્તાનના હિન્દુ કુશ ક્ષેત્રમાં 6.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા ભારત સહિત અનેક દેશોમાં અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની ઊંડાઈ વધારે હોવાથી, તેની અસર વિશાળ વિસ્તારમાં જોવા મળી હતી.
EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Depth: 215 Km, Location: Afghanistan.
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 27, 2026
ભારતમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આ ભૂકંપની ઘટનાને કારણે કોઈ જાનમાલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. નિષ્ણાતોના મતે વધુ ઊંડાણમાં ઉદ્ભવતા ભૂકંપ વિશાળ વિસ્તારમાં અનુભવાય છે, પરંતુ સપાટી પર નુકસાનની શક્યતા પ્રમાણમાં ઓછી રહે છે. અફઘાનિસ્તાનનો હિન્દુ કુશ પ્રદેશ ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ એક્ટિવ છે. ભારતીય અને યુરેશિયન ટેક્ટોનિક પ્લેટો વચ્ચેના અથડામણને કારણે અહીં વારંવાર ભૂકંપ આવે છે.
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ જોરદાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેના કારણે લોકો ગભરાટમાં પોતાના ઘરો અને ઓફિસોમાંથી બહાર નીકળીને શેરીઓ અને ખુલ્લી જગ્યાઓ તરફ દોડી ગયા હતા. જમ્મુ-કાશ્મીર ભૂકંપની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે, અને ત્યાં હળવાથી મધ્યમ તીવ્રતાના આંચકા વારંવાર અનુભવાય છે.
અગાઉ 27 જૂને, હિમાચલ પ્રદેશના ચંબા જિલ્લામાં રિક્ટર સ્કેલ પર 3.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધવામાં આવ્યો હતો. સવારે 11:38 વાગ્યે આ ભૂકંપ સપાટીથી માત્ર 5 કિલોમીટર નીચે આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્ર ધર્મશાળાથી આશરે 22 કિલોમીટર ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમમાં, ભૂકંપની દૃષ્ટિએ સંવેદનશીલ હિમાલય પ્રદેશમાં સ્થિત હતું. તેને ઓછી તીવ્રતાના ભૂકંપ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું અને જાનમાલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી.
વેનેઝુએલામાં ભૂકંપને કારણે ભારે તબાહી
વેનેઝુએલામાં તાજેતરમાં આવેલા ભૂકંપે ભારે તબાહી મચાવી છે. સેંકડો લોકો હજુ પણ લાપતા હોવાના અહેવાલ છે અને કાટમાળ નીચે દબાયેલા લોકોની શોધ ચાલુ છે. જાપાન જેવા દેશોમાં વારંવાર ભૂકંપ આવે છે, પરંતુ તેમની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને તૈયારીઓ એવી છે કે જાનમાલનું નુકસાન ઓછું થાય. તેનાથી વિપરીત, વેનેઝુએલાના ખરાબ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે અસર વધારી દીધી, જેના પરિણામે વિનાશક આપત્તિ સર્જાઈ. વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપથી મૃત્યુઆંક વધુ વધી શકે છે.