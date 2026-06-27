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દિલ્હી-NCR સહિત ભારતના અનેક ભાગોમાં ધરા ધ્રુજી... ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા

Earthquake : વેનેઝુએલામાં વિનાશક ભૂકંપ બાદ હવે ભારતમાં પણ શનિવારે સાંજે દિલ્હી-NCR સહિત ભારતના અનેક ભાગોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાનના હિન્દુ કુશ ક્ષેત્રમાં નોંધાયું હતું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:51 PM IST
દિલ્હી-NCR સહિત ભારતના અનેક ભાગોમાં ધરા ધ્રુજી... ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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