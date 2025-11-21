પાકિસ્તાન બાદ હવે કોલકાતાથી બાંગ્લાદેશ સુધી ભૂકંપના આંચકા, જાણો કેટલી હતી તીવ્રતા
Kolkata Earthquake Today: આજે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભૂકંપનો જોરદાર આંચકો મહેસૂસ થયો છે, જેના કારણે લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ બાંગ્લાદેશ નજીક હતું અને કોલકાતા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
Kolkata Earthquake: પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે ભૂકંપનો જોરદાર આંચકો અનુભવાયો છે. કોલકાતા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, શુક્રવારે સવારે બાંગ્લાદેશના ટુંગીથી લગભગ 27 કિલોમીટર પૂર્વમાં ભૂકંપ આવ્યો, જેના આંચકા બંગાળ સુધી અનુભવાયા હતા. સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 10:38 વાગ્યે ભૂકંપ નોંધાયો. યુરોપિયન-ભૂમધ્ય ભૂકંપશાસ્ત્રીય કેન્દ્ર (EMSC) અનુસાર, ભૂકંપ પછી ઘણા વિસ્તારોમાંથી હળવા આફ્ટરશોકની સૂચનાઓ મળી રહી છે.
બંગાળના માલદા, નાદિયા, કૂચ બિહાર, દક્ષિણ દિનાજપુર અને હુગલી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં પણ ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા. ભૂકંપના આંચકા ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળ પૂરતો મર્યાદિત ન હતા, પરંતુ ત્રિપુરાના ઘણા ભાગોમાં પણ અનુભવાયા હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકામાં આવેલા ભૂકંપ પછી ભૂકંપના આંચકા ઉત્તર-પૂર્વ અને કોલકાતા સુધી પહોંચ્યા હતા.
પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા
પાકિસ્તાનમાં આજે વહેલી સવારે જોરદાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો ગભરાઈને ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ જણાવ્યું છે કે, ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5.2 હતી અને તેનું કેન્દ્ર બિંદુ જમીનથી લગભગ 135 કિલોમીટર નીચે સ્થિત હતું. સદનસીબે અત્યાર સુધી કોઈ નુકસાન થયું નથી.
અફઘાનિસ્તાનમાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલો ભૂકંપ રાત્રે 1:59 વાગ્યે આવ્યો, જેનું કેન્દ્ર બિંદુ લગભગ 190 કિલોમીટરની નીચે હતું. ત્યારબાદ સવારે 3:09 વાગ્યે પાકિસ્તાનમાં બીજો ભૂકંપ આવ્યો, જેની તીવ્રતા 5.2 હતી.
અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને ઉત્તર ભારતના મોટો વિસ્તાર દુનિયાના સૌથી વધુ ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ સક્રિય પ્રદેશોમાંથી એક છે. અહીં ભારતીય અને યુરેશિયન ટેક્ટોનિક પ્લેટોની અથડામણને કારણે હળવાથી ગંભીર સુધીના ભૂકંપ વારંવાર આવે છે.
કેમ આવે છે ભૂકંપ?
ભૂકંપ કેમ આવે છે તે સમજવા માટે, સૌથી પહેલા ધરતીની રચનાને સમજવી જરૂરી છે. પૃથ્વીનું બાહ્ય પડ, જેમાં ક્રસ્ટ અને ઉપરનો મેટલ (આવરણ) સામેલ છે, કુલ 15 મોટી અને નાની ટેક્ટોનિક પ્લેટોથી બનેલું છે. આ પ્લેટો સ્થિર રહેતી નથી, પરંતુ અત્યંત ધીમી ગતિએ સતત હલતી રહે છે. જ્યારે આ પ્લેટો એકબીજાની નજીક આવે છે અને એકબીજી સાથે અથડાઈ છે અથવા ઘસાય છે, ત્યારે ઊર્જાનું અતિશય દબાણ પેદા થાય છે અને તે ભૂકંપનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.
