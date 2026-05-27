/ભારતમાં ઇબોલાની એન્ટ્રી? બેંગલુરુમાં મહિલાને કરવામાં આવી ક્વોરેન્ટાઇન, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક છે વાયરસ

Ebola Virus in India: સુત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ બેંગલુરુમાં એક મહિલાને શંકાસ્પદ ઈબોલા જેવા ચેપના લક્ષણો બાદ ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવી છે. મૃત્યુદરની દ્રષ્ટિએ આ વાયરસ કોરોનાવાયરસ કરતાં વધુ ખતરનાક છે.
Ebola Virus in India: આફ્રિકન દેશોમાં તબાહી મચાવનાર ખતરનાક ઇબોલા વાયરસ ભારતમાં પહોંચી ગયો છે. અહેવાલો અનુસાર, યુગાન્ડાથી ભારતમાં આવેલી એક મહિલામાં ઇબોલા જેવા ગંભીર લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, મહિલાને તબીબી સુવિધામાં ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે મૃત્યુદરની દ્રષ્ટિએ આ વાયરસ કોરોનાવાયરસ કરતાં ઘણો ખતરનાક છે.
અગાઉ, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, યુગાન્ડા અને દક્ષિણ સુદાન જેવા દેશોમાં આ વાયરસને કારણે 200થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, જેમાં એક હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઇબોલા વાયરસને ખૂબ ઘાતક માનવામાં આવે છે કારણ કે ચેપગ્રસ્ત કેસોમાં મૃત્યુદર 50થી 90 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.
ઇબોલા કેવી રીતે ફેલાય છે?
ઇબોલા એક અત્યંત ચેપી વાયરલ રોગ છે જે ગંભીર રક્તસ્રાવ, હેમોરહેજિક તાવ અને અંગોને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. આ વાયરસ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરના પ્રવાહી, જેમ કે લોહી, લાળ અને પરસેવાના સીધા સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. હાલમાં, તેની કોઈ રસી કે દવા નથી, જેના કારણે તે ખૂબ જ ઘાતક બની ગયું છે.
ભારત એલર્ટ પર
પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારતે નાગરિકોને આ દેશોમાં બિનજરૂરી મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપી છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જગત પ્રકાશ નડ્ડાએ સોમવારે ભારતમાં વર્તમાન તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે એક સત્તાવાર બેઠક યોજી હતી. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ એરલાઇન્સને ફ્લાઇટમાં જાહેરાતો અને અસરગ્રસ્ત દેશોમાંથી આવતા અથવા પરિવહન કરતા મુસાફરોને સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ ભરવાની ફરજ પાડવા સહિત અનેક સાવચેતી પગલાં લેવા સૂચના આપી છે. DGCAએ જાહેર આરોગ્ય તૈયારી અને ઇબોલાના પ્રતિભાવ અંગે એક માનક સંચાલન પ્રક્રિયા (SOP) પણ જાહેર કરી છે.
કોંગોમાં અશાંતિ
અગાઉ, WHOએ કોંગોમાં ભયાનક પરિસ્થિતિના પ્રતિભાવમાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરી હતી. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન દ્વારા દેખરેખમાં વધારો કર્યા બાદ, દેશમાં ઇબોલાના 900 થી વધુ શંકાસ્પદ કેસ ઓળખાયા છે. કટોકટીનું કેન્દ્ર ઇટુરી પ્રાંત છે, જ્યાં લગભગ 5 મિલિયન લોકો પહેલાથી જ હિંસક સંઘર્ષમાં ફસાયેલા હતા. આના કારણે શરૂઆતના તબક્કામાં કેસ ઓળખવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે અને કટોકટી વધી ગઈ છે.
આ દરમિયાન, કોંગોના આરોગ્ય મંત્રાલયના ડેટા દર્શાવે છે કે ત્રણ અસરગ્રસ્ત પ્રાંતોમાં આ ઘાતક વાયરસથી 204 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. 16 મેના રોજ, WHOએ બુંદીબુગ્યો ઇબોલા વાયરસના તાણને કારણે થયેલા આ રોગચાળાને આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાની આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરી.