Rajya Sabha Election Explainer: 10 રાજ્યની 37 બેઠકો માટે 16 માર્ચે ચૂંટણી, લોકસભાથી કઈ રીતે અલગ હોય છે રાજ્યસભાની ચૂંટણી? જાણો
Rajya Sabha Election: ચૂંટણી પંચે જે 10 રાજ્યોની 37 રાજ્યસભા બેઠકો માટેની ચૂંટણી અંગે જાહેરાત કરી છે. 16મી માર્ચે ચૂંટણી યોજાશે. એ જ દિવસે મતગણતરી પણ હાથ ધરાશે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- 16 માર્ચ 2026 ના રોજ યોજાશે રાજ્યસભાની ચૂંટણી
- 10 રાજ્યોની 37 બેઠકો માટે થશે ચૂંટણી
- શરદ પવાર, રામદાસ આઠવલે, સાકેત ગોખલે, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી થઈ રહ્યા છે રિટાયર
Rajya Sabha Election Date: ભારતીય ચૂંટણી પંચે આજે સંસદના ઉપલા ગૃહ રાજ્યસભાની ખાલી પડેલી 37 બેઠકો માટે ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત કરી છે. 10 રાજ્યોની આ ખાલી પડનારી બેઠકો માટે 16 માર્ચના રોજ મતદાન થશે. જાહેર થયેલા કાર્યક્રમ મુજબ 26 જાન્યુઆરીના રોજ નોટિફિકેશન બહાર પડશે. નામાંકન દાખલ કરવા, તપાસ કરી અને નામ પાછા લેવાની પ્રક્રિયા નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં પૂરી કરાશે.
કયા કયા રાજ્યોની બેઠકો માટે મતદાન
ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યા મુજબ જે 10 રાજ્યોની 37 બેઠકો માટે ચૂંટણી થશે તેની વિગતો નીચે મુજબ છે. આ બેઠકોના રાજ્યસભા સભ્યો એપ્રિલ મહિનામાં નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. એટલે ખાલી પડનારી બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે.
1. મહારાષ્ટ્રની 7 બેઠકો
રિટાયર થનારા સભ્યોમાં ડો. ભગવત કિશનરાવ કરાડ, ડો. ફૌજિયા તહસીન અહેમદ ખાન, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી, શરદ પવાર, રજની પાટીલ, રામદાસ આઠવલે.
2. ઓડિશાની 4 બેઠકો
રિટાયર થનારા સભ્યોમાં મમતા મોહંતા, મુઝીબુલ્લા ખાન, સુજીત કુમાર, નિરંજન જોશી સામેલ છે.
3. તમિલનાડુની 6 બેઠકો
એન આર એલંગો, પી સેલ્વારાસુ, એમ થમ્બિદુરાઈ, તિરુચી સિવા, ડો. કનિમોઝી એન વી એન સોમૂ, જી કે વાસન રિટાયર થશે.
4. પશ્ચિમ બંગાળની 5 બેઠકો
સાકેત ગોખલે, ઋતબ્રત બેનર્જી, બિકાશ રંજન ભટ્ટાચાર્ય રિટાયર થશે.
5. આસામની 3 બેઠકો
રામેશ્વર તેલી, ભુવનેશ્વર કલિતા, અજીતકુમાર ભુઈયા રિટાયર થઈ રહ્યા છે.
6. બિહારની 5 બેઠકો
અમરેન્દ્ર ધારી સિંહ, પ્રેમચંદ્ર ગુપ્તા, રામનાથ ઠાકુર, ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, હરિવંશ નારાયણ સિંહ રિટાયર થઈ રહ્યા છે.
7. છત્તીસગઢની 2 બેઠકો
કવિ તેજપાલ સિંહ તુલસી, ફૂલોદેવી નેતામ રિટાયર થશે.
8. હરિયાણાની 2 બેઠકો
કિરણ ચૌધરી, રામ ચંદર જાંગડા રિટાયર થઈ રહ્યા છે.
9. હિમાચલ પ્રદેશની 1 બેઠક
ઈન્દુ બાલા ગોસ્વામી રિટાયર થશે
10. તેલંગણાની 2 બેઠકો
ડો.અભિષેક મનુ સિંઘવી, કે આર સુરેશ રેડ્ડી પણ રિટાયર થશે.
રાજ્યસભા ચૂંટણી કેવી રીતે થાય?
લોકસભા માટે જે રીતે ચૂંટણી થાય છે તેના કરતા રાજ્યસભાના પ્રતિનિધિઓની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અલગ હોય છે. રાજ્યસભાના સભ્યો પરોક્ષ રીતે ચૂંટાય છે. એટલે કે તેમના માટે સામાન્ય દેશવાસીઓ મતદાન કરતા નથી. પરંતુ જનતા દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ રાજ્યસભાના સભ્યોને ચૂંટી કાઢે છે.
કોણ કોણ કરે છે મતદાન
રાજ્યસભાના પ્રતિનિધિઓની પસંદગી માટે રાજ્યોના ધારાસભ્યો મતદાન કરે છે. આ ચૂંટણીમાં જનતા સીધી મતદાન કરતી નથી. આ ચૂંટણીમાં જે પાર્ટીની પાસે સૌથી વધુ ધારાસભ્યો હોય તે પાર્ટીના રાજ્યસભા ઉમેદવારની જીક પાક્કી થતી હોય છે.
કઈ રીતે થાય છે મતદાન
રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોઈ ગુપ્ત મતદાન હોતું નથી કે ઈવીએમનો પ્રયોગ થતો નથી. આ ચૂંટણીનું માળખું થોડું અલગ રીતે હોય છે. ઉમેદવારોના નામ આગળ એકથી ચાર સુધીના નંબર લખ્યા હોય છે. જેમાં વિધાયકોની યોગ્યતાના આધારે તેમના પર ચિન્હ લગાવવાનું હોય છે. રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં જીત માટે કેટલા મતની જરૂર હોય તે પહેલેથી જ નક્કી હોય છે. મતની સંખ્યા કુલ વિધાયકોની સંખ્યા અને રાજ્યસભા સીટોની સંખ્યાના આધારે કાઢવામાં આવે છે. જેમાં એક વિધાયકના મતની વેલ્યૂ 100 હોય છે.
રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે એક ફોર્મ્યૂલા ઉપયોગમાં લેવાય છે. જેમાં કુલ વિધાયકોની સંખ્યાને 100 સાથે ગુણવામા આવે છે. ત્યારબાદ રાજ્યમાં જેટલી રાજ્યસભા સીટો હોય તેમાં એક જોડીને ભાગવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કુલ સંખ્યામાં એક જોડવામાં આવે છે. પછી છેલ્લે જે સંખ્યા આવે તે જીત માટે જોઈએ.
કઈ રીતે ફળવાય છે રાજ્યસભા સીટ
રાજ્યસભા સીટોની ફાળવણી રાજ્યની જનસંખ્યાના આધારે થાય છે. જે રાજ્યમાં જેટલી જનસંખ્યા હોય તે રાજ્યને એ પ્રમાણે સીટો મળે છે. યુપીમાં સૌથી વધુ 31 રાજ્યસભા સીટો છે. રાજ્યસભાને સંસદનું ઉપલું ગૃહ પણ કહે છે. રાજ્યસભાના સભ્યોનો કાર્યકાળ 6 વર્ષનો હોય છે. રાજ્ય સભા એક સ્થાયી ગૃહ છે. એટલે કે ક્યારેય ભંગ થતી નથી. તેના એક તૃતિયાંશ સભ્યો દર બે વર્ષે રિટાયર થાય છે. લોકસભાના સભ્યોનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો હોય છે અને તે અસ્થાયી સદન છે.
કુલ કેટલી છે રાજયસભાની સીટો
દેશમાં રાજ્યસભાની કુલ સીટોની સંખ્યા 245 છે. જેમાંથી 233 સીટો પર પરોક્ષ રીતે ચૂંટણી થાય છે અને 12 સભ્યોને રાષ્ટ્રપતિ નોમિનેટ કરે છે.
