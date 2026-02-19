Prev
નાગરિકો રહે તૈયાર! ગુજરાત-બિહાર બાદ હવે આખા દેશમાં થશે SIR, જાણો ક્યારથી શરૂ થશે પ્રક્રિયા

SIR: દિલ્હી, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશ સહિત 23 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR એપ્રિલમાં શરૂ થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચે આ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને તૈયારીઓ કરવા સૂચનાઓ જાહેર કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:48 PM IST
  • એપ્રિલથી દિલ્હી-હરિયાણા સહિત 23 રાજ્યોમાં શરૂ થશે SIR પ્રક્રિયા
  • મતદાર યાદી સુધારણા માટે SIR મેગા-અભિયાનની જાહેરાત
  • ચૂંટણી પંચે તૈયારી કરવા માટે 23 રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને આપી સૂચના

નાગરિકો રહે તૈયાર! ગુજરાત-બિહાર બાદ હવે આખા દેશમાં થશે SIR, જાણો ક્યારથી શરૂ થશે પ્રક્રિયા

SIR: ગુજરાત, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત 13 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ જાહેરાત કરી છે કે, SIR પ્રક્રિયા આ વર્ષે એપ્રિલમાં દેશભરમાં શરૂ થશે. આ પ્રક્રિયા બિહારમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હાલમાં 12 રાજ્યોમાં ચાલી રહી છે. હવે બાકીના રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

હવે આ પ્રક્રિયામાં બાકી રહેલા દિલ્હી, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશ સહિત બાકીના 23 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં એપ્રિલમાં SIR શરૂ થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને તૈયારીઓ કરવા સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણે પંચે તેમના નોટિફિકેશનમાં કહ્યું છે કે, તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને SIR સંબંધિત તમામ પ્રારંભિક તૈયારીઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે, જેથી આ મેગા-અભિયાન એપ્રિલ મહિનામાં કોઈપણ વિક્ષેપ વિના શરૂ કરી શકાય.

આ રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા થશે શરૂ, નાગરિકો રહે તૈયાર
દિલ્હી, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, ઓડિશા, પંજાબ, સિક્કિમ, ત્રિપુરા, તેલંગાણા અને ઉત્તરાખંડ, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવમાં SIR હાથ ધરાશે.

SIR પ્રક્રિયા શું છે?
જ્યારે BLO તમારા ઘરની આવે છે ત્યારે પરિવારના સભ્યો પાસે તેમના આધાર કાર્ડ, ઉંમર પ્રમાણપત્ર અને રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર હોવા આવશ્યક છે. વધુમાં જો પરિવારનો કોઈ સભ્ય 18 વર્ષનો થઈ ગયો હોય, તો તેમનું નામ મતદાર યાદીમાં ઉમેરી શકાય છે. જો પરિવારનો કોઈ સભ્ય સ્થળાંતરિત થયો હોય, તો તેમનું નામ દૂર કરીને નવી મતદાર યાદીમાં ઉમેરી શકાય છે. આ ઉપરાંત જો તમારા મતદાર ID પરનો ફોટો જૂનો અથવા ઝાંખો હોય તો તમે સ્પષ્ટ ફોટો આપીને તેને દૂર કરી શકો છો. 

SIR પ્રક્રિયા હેઠળ બૂથ-સ્તરના અધિકારીઓ ઘરે ઘરે જઈને મતદાર યાદીમાં સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિની ઓળખ ચકાસે છે, તે નક્કી કરે છે કે તે વ્યક્તિ હજુ પણ ત્યાં રહે છે કે નહીં. મૃતક વ્યક્તિઓના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આ ઝુંબેશ દરમિયાન નામ, ઉંમર, નબળી-ગુણવત્તાવાળા ફોટા અને સરનામામાં ભૂલો સુધારવામાં આવે છે.

election commissionSIR ProcessVoter List Verificationએસઆઈઆર પ્રક્રિયાચૂંટણી પંચ

