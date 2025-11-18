Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

EDની મોટી કાર્યવાહી, અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડર જવાદ સિદ્દીકીની ધરપકડ; 19 સ્થળો પર કરાઈ હતી રેડ

Delhi Blast: દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થયા બાદ EDએ અલ ફલાહ ગ્રુપના અધ્યક્ષ જવાદ અહમદ સિદ્દીકીની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે. દિલ્હી ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં નોંધાયેલ FIRમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીએ ખોટો દાવો કર્યો છે કે તેની પાસે NAAC માન્યતા છે અને તે UGC એક્ટની કલમ 12(B) હેઠળ નોંધાયેલ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:59 PM IST

Trending Photos

EDની મોટી કાર્યવાહી, અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડર જવાદ સિદ્દીકીની ધરપકડ; 19 સ્થળો પર કરાઈ હતી રેડ

Delhi Lal Quila Blast: EDએ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા તેના ફાઉન્ડર મેમ્બર જવાદ સિદ્દીકીની મંગળવારે ધરપકડ કરી છે. જવાદની ધરપકડ મની લોન્ડ્રિંગ (PMLA) કેસમાં કરવામાં આવી છે. હાલમાં જ દિલ્હીમાં થયેલા બ્લાસ્ટ બાદ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી ચર્ચામાં આવી છે. બ્લાસ્ટમાં સામેલ આરોપીઓનું આ યુનિવર્સિટી સાથે કનેક્શન મળી આવ્યું છે.

EDએ જવાદ સિદ્દીકી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરતા મંગળવારે અલ ફલાહ ગ્રુપના 19 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન EDની ટીમે ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ડિવાઇસ અને લગભગ 48 લાખ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા છે. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે, ટ્રસ્ટના રૂપિયાને ખોટી રીતે પરિવારની કંપનીઓમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

EDની તપાસમાં યુનિવર્સિટીના અનેક જૂઠ્ઠાણાંનો પર્દાફાશ
EDની તપાસ દિલ્હી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIR પર આધારિત છે. FIRમાં આરોપ છે કે, હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં સ્થિત અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીએ ખોટો દાવો કર્યો કે, તેની પાસે NAACની માન્યતા છે. યુનિવર્સિટીએ એવો પણ દાવો કર્યો કે, તે UGC એક્ટની કલમ 12(B) હેઠળ રજિસ્ટર્ડ છે, જ્યારે UGCએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, યુનિવર્સિટી માત્ર કલમ 2(f) હેઠળ આવે છે અને 12(B) માટે તેમણે ક્યારેય અરજી પણ કરી નહોતી. યુનિવર્સિટીએ ખોટા દાવાઓથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ગેરમાર્ગે દોરીને આર્થિક ફાયદો મેળવ્યો.

રૂપિયાની હેરાફેરી માટે બનાવવામાં આવી શેલ કંપનીઓ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, અલ-ફલહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1995માં થઈ હતી અને શરૂઆતથી જ જવાદ સિદ્દીકી તેના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે. ટ્રસ્ટના નામે ચાલતી તમામ કોલેજો અને યુનિવર્સિટી સીધી તેમના કંટ્રોલમાં છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, ગ્રુપે મેટિયોરિક રાઇઝ એટલે કે ઝડપથી વધારો દર્શાવ્યો, પરંતુ આ વધારો અસલી કમાણી સાથે મેળ ખાતો નહોતો.

જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન, કેટરિંગ અને અન્ય સેવાઓના કોન્ટ્રાક્ટ સીધા તેમની પત્ની અને બાળકોની કંપનીઓને આપવામાં આવ્યા. ઘણી શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ રૂપિયાની હેરાફેરી માટે કરવામાં આવ્યો. ટ્રસ્ટના ફંડને ખોટી રીતે પરિવારના બિઝનેસમાં મોકલવામાં આવ્યું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
EDDelhi BlastAl Falah Universityદિલ્હી બ્લાસ્ટઅલ ફલાહ યુનિવર્સિટી

Trending news