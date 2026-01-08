ગ્રીન ફાઈલોમાં એવું તો શું છે કાળો ચિઠ્ઠો? જેને લેવા ED રેડ દરમિયાન પહોંચી મમતા બેનર્જી, જાણો IPACથી શું છે કનેક્શન
ED Raid In Kolkata: કોલકાતામાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના દરોડા દરમિયાન રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. આ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે.
ED Raid In Kolkata: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની કાર્યવાહી બાદ રાજકીય વાતાવરણ વધુ ગરમાયું છે. મમતા બેનર્જી સાથે જોડાયેલી રાજકીય કન્સલ્ટન્સી ફર્મ ઇન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટી (I-PAC) સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર EDના દરોડા બાદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
તેમણે માત્ર ED પર પાર્ટીના દસ્તાવેજો 'ચોરી' કરવાનો આરોપ જ નથી લગાવ્યો, પરંતુ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને 'શરારતી હોમ મિનિસ્ટ' પણ કહ્યા છે.
I-PAC સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર EDના દરોડા
EDએ સેન્ટ્રલ કોલકાતામાં I-PACના સિનિયર અધિકારી પ્રતીક જૈનના નિવાસસ્થાન અને સોલ્ટ લેક સેક્ટર 5માં આવેલ ગોદરેજ વોટરસાઇડ બિલ્ડીંગમાં ફર્મની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા. પ્રતીક જૈનને મમતા બેનર્જીની ચૂંટણી રણનીતિ ટીમના મુખ્ય સભ્ય માનવામાં આવે છે. દરોડાના સમાચાર મળતા જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં સોલ્ટ લેક ઓફિસની બહાર એકઠા થઈ ગયા.
મમતા બેનર્જીએ લગાવ્યા કેન્દ્ર પર આરોપ
EDની કાર્યવાહી બાદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સમગ્ર કાર્યવાહી "શરારતી ગૃહમંત્રી"ના ઇશારે કરવામાં આવી છે, જેઓ દેશને સુરક્ષિત રાખી શકવામાં અસમર્થ છે. મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે, કેન્દ્ર સરકાર ટીએમસીના ઉમેદવારોની યાદી, પાર્ટીની રણનીતિ અને આંતરિક યોજનાઓ એકત્રિત કરવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે, ED તેમના પાર્ટી કાર્યાલયમાંથી દસ્તાવેજો લઈ રહી હતી અને ત્યાં કોઈ ગાર્ડ પણ હાજર નહોતા. મમતાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા કે, શું રાજકીય દસ્તાવેજો, ઉમેદવારોની યાદી અને પાર્ટીની રણનીતિ જપ્ત કરવું ED કે ગૃહમંત્રીનું કામ છે?
ફાઇલો ઉપાડીને કાફલાની ગાડીમાં મૂકવાનો મામલો
ડોક્યુમેન્ટ ચોરીના આરોપો વચ્ચે મમતા બેનર્જીના કાર્યાલયમાંથી કેટલીક ફાઇલો ઉપાડીને તેમના કાફલાની ગાડીમાં મૂકવાનો મામલો પણ સામે આવ્યો છે. આનાથી પ્રશ્નો ઉભા થયા છે કે, આખરે આ ફાઇલોમાં એવી કઈ માહિતી હતી, જેના કારણે આટલી ઉતાવળમાં સુરક્ષિત કરવામાં આવી. આ અંગે હજું સુધી ટીએમસી કે ઇડી તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.
'પાર્ટીની રણનીતિ ચોરી કરવા આવ્યા છે'
મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે, EDના દરોડા તેમની પાર્ટીની આંતરિક રાજકીય રણનીતિ સુધી પહોંચ મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે ED IT સેક્ટર સાથે જોડાયેલી ઓફિસમાં ઘૂસીને ઉમેદવારોની યાદી, પાર્ટીની રણનીતિ, પ્લાન અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન વધતા તણાવને જોતા બિધાનનગર પોલીસ કમિશનર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.
I-PAC અને મમતા બેનર્જી વચ્ચે ગાઢ સંબંધ
I-PAC પશ્ચિમ બંગાળમાં લાંબા સમયથી મમતા બેનર્જીની ચૂંટણી રણનીતિકાર રહી છે. વર્ષ 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં I-PACએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માટે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેના કારણે પાર્ટી ભાજપ સામે પ્રચંડ વિજય મેળવી શકી હતી. આ પછી TMCએ I-PAC સાથેના કરારને 2026 સુધી લંબાવ્યો. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ I-PACએ પશ્ચિમ બંગાળમાં TMC માટે રણનીતિક સહયોગ પૂરો પાડ્યો.
શું છે I-PACની રાજકીય સફર?
ઇન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટીની શરૂઆત વર્ષ 2013માં સિટીઝન ફોર એકાઉન્ટેબલ ગવર્નન્સ તરીકે કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા રાજકીય પક્ષો અને નેતાઓ માટે એજન્ડા નક્કી કરવા અને ચૂંટણી રણનીતિ ઘડવાનું કામ કરે છે. વર્ષ 2014માં "ચાય પે ચર્ચા," "મોદી આને વાલે હૈ," અને "ઘર-ઘર મોદી" જેવા અભિયાનોની કલ્પના I-PAC દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત I-PACએ બિહાર, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, તમિલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં અલગ-અલગ રાજકીય પક્ષો માટે ચૂંટણી રણનીતિ તૈયાર કરી છે.
