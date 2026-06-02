/EDના મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં દરોડા, દાઉદના સાથીના ઘરે મોટી કાર્યવાહી, જાણો

ED Raid In Gujarat: મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ડોલાને એપ્રિલમાં તુર્કિએથી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની એરપોર્ટ પર જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે બાદ આ દરેડા પાડવામાં આવ્યા છે, ગુજરાતમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેના તાર ક્યા સુધી જોડાયેલા છે, તે જોવાનું રહેશે.
ડોલા દાઉદ ઇબ્રાહિમનો નજીકનો સાથી
ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેની સામે કેસ નોંધ્યા બાદ મુંબઈ અને સુરત અને ગુજરાતના અંકલેશ્વર (ભરૂચ જિલ્લો)માં આશરે 20 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ડોલા, ઉર્ફે સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા, વૈશ્વિક લેવલે વોન્ટેડ આતંકવાદી દાઉદ ઇબ્રાહિમનો નજીકનો સાથી હોવાનું કહેવાય છે અને તેના પર આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ રેકેટ ચલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ડોલાને ક્યારે ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો?
ડોલાને એપ્રિલમાં તુર્કીએથી ભારત પરત લાવવામાં આવ્યો હતો અને દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઉતરતાની સાથે જ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રસાયણ સપ્લાયર્સ, રસાયણ વેપારમાં સામેલ મધ્યસ્થી, સિન્થેટિક ડ્રગ મેફેડ્રોન (MD)ના ઉત્પાદન અને વિતરણમાં સામેલ દાણચોરો, હવાલા ઓપરેટરો અને સંગઠિત ડ્રગ સિન્ડિકેટમાંથી ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને મેળવેલી બેનામી મિલકતોના માલિકો સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે આ મની લોન્ડરિંગ કેસ ગેરકાયદેસર ડ્રગ હેરફેર સંબંધિત ગુનાઓ માટે ડોલા અને અન્ય લોકો સામે મુંબઈમાં નોંધાયેલી અનેક FIR સાથે જોડાયેલો છે.