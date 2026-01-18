Prev
આઠમી અજાયબી! 32 નહીં આ છોકરાના મોઢામાં છે પુરા 94 દાંત, વીડિયો જોયા પછી તમને નહીં આવે વિશ્વાસ


94 Teeth In Mouth: આપણે બધા શાળામાં જીવવિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકોમાં વાંચીએ છીએ કે માણસને 32 દાંત હોય છે. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર 94 દાંતવાળા એક યુવાનનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો જોયા પછી તમને તમારી આંખો પર વિશ્વાસ નહીં આવે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:39 PM IST

આઠમી અજાયબી! 32 નહીં આ છોકરાના મોઢામાં છે પુરા 94 દાંત, વીડિયો જોયા પછી તમને નહીં આવે વિશ્વાસ

94 Teeth In Mouth: તમે 32 દાંત વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ એક વિચિત્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એક યુવાનના મોઢામાં 94 દાંત હોવાનું જાણવા મળ્યું. હવે, આ યુવાનનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો જોઈને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. તમારે પણ જોવું જોઈએ.

દાંતમાં કેટલા સ્તરો હોય છે?

આપણે બધા શાળામાં આપણી જીવવિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકોમાં વાંચીએ છીએ કે માણસને 32 દાંત હોય છે. જોકે, 94 દાંતવાળા માણસનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયો જોયા પછી, તમને તમારી આંખો પર વિશ્વાસ નહીં આવે. આ માણસ, જે લગભગ 2 ફૂટ ઊંચો છે, તેના શરીરનો આકાર ખૂબ જ અલગ છે. તેના હાથ, પગ અને મોંની રચનામાં પણ નોંધપાત્ર તફાવત છે. 

વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે યુવક 27 વર્ષનો છે અને તેના મોઢામાં દાંતના ત્રણ લેયર છે. વીડિયોમાં તેમનું મોં ખુલ્લું દેખાય છે અને તેમના દાંત પણ દેખાય છે. આ વિચિત્ર ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેના પર વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. કેટલાકે તેમની મજાક ઉડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જ્યારે કેટલાકે તેમના માટે પ્રાર્થના કરી.

યુઝર્સે શું કહ્યું?

આ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર @susheelsukumaryadav1995 હેન્ડલ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો હતો, અને આ લખાય છે ત્યાં સુધી, તેને 59,000થી વધુ લાઇક્સ મળી ચૂક્યા છે. વધુમાં, વીડિયો જોયા પછી, યુઝર્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં પણ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. 

 

એક યુઝરે ચિંતા વ્યક્ત કરતા લખ્યું કે, "તે કેટલી મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હશે." બીજા યુઝરે લખ્યું, "ભગવાન તેને ખુશ રાખે. આ સહાનુભૂતિનો વિષય છે. કલ્પના કરો કે ભવિષ્યમાં તે મોટા થતાં કેટલી માનસિક વેદનાનો સામનો કરશે. બીજા યુઝરે લખ્યું કે, ભગવાન તેને સારું રાખે અને બધાને સ્વસ્થ રાખે. કોઈને તકલીફ ન પડે. બીજા યુઝરે લખ્યું કે, "આ દાંત હમણાં જ કાઢી નાખો અને તેની સારવાર કરાવો.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

