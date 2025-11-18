Prev
મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય હલચલ, એકનાથ શિંદે અને BJP વચ્ચે વિવાદ? કેબિનેટ બેઠકમાં સામેલ ન થયા શિવસેનાના મંત્રી

Maharashtra Politics Èknath Shinde Shiv Sena: મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. ફડણવીસ કેબિનેટની બેઠકમાં એકનાથ શિંદેના મંત્રીઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે શિંદેની સેના અને ભાજપ વચ્ચે અણબનાવની અટકળોને વેગ મળ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:10 PM IST

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસની કેબિનેટ બેઠકમાં માત્ર એકનાથ શિંદે સામેલ થયા, પરંતુ તેમના અન્ય મંત્રી હાજર નહોતા. તેનાથી મોટી રાજકીય ખલબલી મચી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસશી શિંદે સેના અને ભાજપમાં બધુ બરાબર નથી.

કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બેઠક દરમિયાન શિવસેનાના બધા મંત્રી મંત્રાલયમાં હાજર હતા. તેમ છતાં કેબિનેટની બેઠકમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા નથી. એકનાથ શિંદેના મંત્રી સીએમ ઓફિસમાં બેઠા રહ્યા. સૂત્રો પ્રમાણે કેબિનેટની બેઠક બાદ શિવસેનાના બધા મંત્રી મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે વાતચીત કરશે.

એકનાથ શિંદેના મંત્રીઓ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં બેઠા છે
કેબિનેટ બેઠકો ઈમારતના સાતમા માળે યોજાય છે, અને શિવસેનાના બધા મંત્રીઓ છઠ્ઠા માળે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના કાર્યાલયમાં બેઠા છે.

એકનાથ શિંદેના મંત્રીઓ કેમ ગુસ્સે છે?
છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી, મહાયુતિ ગઠબંધનમાં મતભેદના અહેવાલો સપાટી પર આવી રહ્યા છે. તેથી, એવી અટકળો વહેતી થઈ હતી કે એકનાથ શિંદે જૂથ દ્વારા આજે લેવામાં આવેલા પગલાં અનિવાર્ય હતા. એકનાથ શિંદેના મંત્રીઓ ઘણા સમયથી નારાજ હતા.

સૂત્રો અનુસાર શિંદે સેનાના મંત્રીઓનો દાવો છે કે તેમની સલાહ વગર વિભાગોમાં નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યાં છે. ધારાશિવના પાલક મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકની સલાહ લીધા વિના ધારાસભ્યએ ભંડોળ લીધું હતું. આ બાબતે એકનાથ શિંદે સચિવથી ગુસ્સે હતા, અને પ્રતાપ સરનાઈક પણ તેમની સરકારથી નારાજ હતા. આ ગુસ્સો વહેલા કે મોડા બહાર આવવાનો હતો.

પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરવા માટે શિવસેનાના મંત્રીઓ આજે કેબિનેટની બેઠકમાં સામેલ થયા નથી. 
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

