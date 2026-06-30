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સવારની ચા થશે મોંઘી, થાળીમાંથી ગાયબ થશે દાળ-શાકભાજી! 'અલ-નીનો' વધારશે સામાન્ય માણસનું ટેન્શન

El Nino Effect: પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય 'સુપર અલ નીનો' એ ખેડૂતોનું ટેન્શન વધારી દીધું છે. ઘાસચારાની અછતને કારણે દૂધના ભાવમાં વધુ 3-4%નો વધારો થઈ શકે  તો ઓછો વરસાદ કઠોળ, રસોઈ તેલ અને શાકભાજીના ભાવમાં વધારો કરીને ઘરના બજેટને રમણભમણ કરી નાખશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST
સવારની ચા થશે મોંઘી, થાળીમાંથી ગાયબ થશે દાળ-શાકભાજી! 'અલ-નીનો' વધારશે સામાન્ય માણસનું ટેન્શન
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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