/ભારતમાં દેખાવા લાગી અલ નીનોની અસર, ચોમાસાની ગતિ અચાનક અટકી, જાણો વૈજ્ઞાનિકોએ શું આપી ચેતવણી

El Nino impact on India : ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં તાજેતરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ હાલમાં વધુ વરસાદના કોઈ સંકેત નથી. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી દિવસોમાં વિવિધ રાજ્યોમાં આ હવામાન પેટર્ન ચાલુ રહેશે. જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અઠવાડિયાની અનિયમિત ચોમાસાની પ્રવૃત્તિ પછી અલ નીનો ભારતના હવામાન પર અસર કરવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે.
વૈજ્ઞાનિકોએ અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે અલ નીનો ભારત અને તેના ચોમાસાને અસર કરશે, જેના કારણે વરસાદમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. હવામાન એક્સપર્ટોએ ફરી ચેતવણી આપી છે કે પેસિફિક મહાસાગરમાં વિકસતી અલ નીનો સ્થિતિ ધીમે ધીમે તીવ્ર બની રહી છે. આ જ કારણ છે કે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં વરસાદની ગતિવિધિ નબળી પડી રહી હોય તેવું લાગે છે.
દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં ઓછા વરસાદની શક્યતા
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ પહેલાથી જ નબળું માનવામાં આવે છે અને આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં મધ્ય, પશ્ચિમ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મોટાભાગોમાં વરસાદ ઓછો રહેવાની શક્યતા છે. દરમિયાન હવામાનશાસ્ત્રીઓએ ચેતવણી આપી છે કે અલ નીનોનો વધતો પ્રભાવ વર્તમાન શુષ્ક સમયગાળાને વધારી રહ્યો છે, કારણ કે તે ભારતમાં વરસાદ માટે જવાબદાર હવામાન સિસ્ટમની રચનામાં વિક્ષેપ પાડે છે.
ચોમાસુ નબળું
ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં જૂનના અંતમાં અને જુલાઈની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે એવું લાગતું હતું કે ચોમાસુ સામાન્ય થઈ ગયું છે, જો કે ત્યારથી વરસાદ નોંધપાત્ર રીતે ધીમો પડી ગયો છે. ઘણા રાજ્યોમાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે અને હવામાન વિભાગે સંકેત આપ્યો છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ઘણી ઓછી છે.
અલ નીનો ચોમાસાને ધીમું પાડે છે
વૈજ્ઞાનિકો જણાવ્યું છે કે અલ નીનો ચોમાસાના પવનોની શક્તિને નોંધપાત્ર રીતે નબળી પાડે છે. આ જ કારણ છે કે વરસાદ લાવતા વાદળો ભાગ્યે જ બને છે અને તેમની અસર મર્યાદિત રહે છે. જો આ પરિસ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે, તો દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળે છે.
શું અલ નીનો વરસાદની પેટર્ન બદલી રહ્યો છે ?
વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વીકાર્યું છે કે અલ નીનો અને આબોહવા પરિવર્તન ભારતના ચોમાસા પર સીધી અસર કરી રહ્યા છે. ભૂતકાળની તુલનામાં ચોમાસુ વધુને વધુ અણધારું બન્યું છે, લાંબા સમય સુધી સૂકા સમયગાળા સાથે વરસાદનો સમયગાળો બદલાય છે. પરિણામે વૈજ્ઞાનિકો પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
અપૂરતા વરસાદની મોટી અસર
ભારતીય ખેડૂતો ચોમાસા પર ખૂબ આધાર રાખે છે, તેથી વરસાદમાં કોઈપણ ખાધ કૃષિ પ્રવૃત્તિઓને સીધી અસર કરી શકે છે. અપૂરતા વરસાદને કારણે ખરીફ પાકની વાવણી અને ઉત્પાદન પર અસર થવાની સંભાવના છે. ચોમાસાના આગમનમાં શરૂઆતમાં વિલંબ અને ત્યારબાદ ઓછા વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે.