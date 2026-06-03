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ઉકળી રહ્યું છે દરિયાનું પાણી, UNના આ એક નક્શાએ ગુજરાતને આપ્યું મોટું ટેન્શન

આ વખતે ચોમાસાના ચાર મહિના મોટી નવાજૂની રહે તેવા એંધાણ છે. સંયુકત રાષ્ટ્રની હવામાન એજન્સી તરફથી એક મેપ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે જે સમગ્ર ગુજરાત સહિત ભારત માટે ચિંતા પેદા કરે તેવો છે. વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:53 AM IST
ઉકળી રહ્યું છે દરિયાનું પાણી, UNના આ એક નક્શાએ ગુજરાતને આપ્યું મોટું ટેન્શન
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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