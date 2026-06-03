/ઉકળી રહ્યું છે દરિયાનું પાણી, UNના આ એક નક્શાએ ગુજરાતને આપ્યું મોટું ટેન્શન

એક બાજુ જ્યાં ચોમાસાની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યાં ભારતમાં હજુ ચોમાસું પહોંચ્યું નથી ત્યાં તો તે પહેલા વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંગઠન (WMO)નો એક મેપ પહોંચી ગયો જેણે ખળભળાટ મચાવી નાખ્યો છે. આ મેપ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે સમુદ્રનું પાણી વધારે પડતું ગરમ થવાથી આ વર્ષે કઈક અસામાન્ય થવાના ભણકારા છે. WMO ની ચેતવણી છે કે અલ નીનો માટે તૈયાર રહો. જૂનથી ઓગસ્ટ 2026 સુધીનું જે પૂર્વાનુમાન જણાવવામાં આવ્યું છે તે મુજબ અલ નીનોની સંભાવના 80 ટકા છે. જેના કારણે દુનિયાભરમાં વરસાદની પેટર્ન ખોરવાશે..
શું છે આ મેપમાં?
તમે જો આ મેપ પર ધ્યાન આપશો તો ભારત અને શ્રીલંકાના કલર પર નજર ફેરવો. ભારતને ઓરેન્જ કલરમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે. તેનો અર્થ એ થયો કે આ વિસ્તારમાં સામાન્ય કરતા વધુ દુકાળ જેવી પરિસ્થિતિ રહેશે. સ્પષ્ટ છે કે વરસાદ ઓછો પડશે. જ્યારે શ્રીલંકાને થોડા બ્લ્યુ કલરથી રંગવામાં આવ્યું છે. તેનો અર્થ એ થયો કે અહીં સામાન્ય કરતા વધુ વરસાદ પડશે. આ મેપથી જાણવા મળે છે કે દુનિયાના કયા દેશો પર અલ નીનો કેવો પ્રભાવ છોડશે.
ઉકળી રહ્યું છે સમુદ્રનું પાણી
WMOએ જણાવ્યું છે કે પ્રશાંત મહાસાગર અસાધારણ રીતે ગરમ થવાથી અલ નીનો ઝડપથી બની રહ્યું છે. જે વૈશ્વિક તાપમાન અને વરસાદની પેટર્નને પ્રભાવિત કરશે. તેનાથી આવનારા મહિનાઓમાં હવામાનની એક્સ્ટ્રીમ ઘટનાઓનું જોખમ વધશે. યુએન એજન્સીની ચેતવણીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વર્ષે આ સ્થિતિઓ ભારતના ચોમાસાને ખરાબ રીતે નબળું કરશે. અત્યારથી સંકેત સારા મળી રહ્યા નથી. ચોમાસું પહેલેથી મોડું છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં જે પણ થઈ રહ્યું છે તેનાથી જૂનનો મહિનો સામાન્યથી વધુ ગરમ રહી શકે છે. ગત અઠવાડિયે IMDએ પણ કઈક એવું જ અનુમાન લગાવ્યું હતું.
ગંભીર છે આ ચેતવણી
જો કે અલ નીનોની તીવ્રતાઅને સમયને લઈને અનિશ્ચિતતા બનેલી છે. મોટાભાગના પૂર્વાનુમાન મોડલ સંકેત આપી રહ્યા છે કે તે ઓછામાં ઓછું મધ્યમ કે તીવ્ર હશે. WMO ની વાત દુનિયાભરના દેશોની સરકારો માટે સૌથી વિશ્વસનીય સૂચના સ્ત્રોત છે. આવામાં તેની ચેતવણી પણ ગંભીર ગણાઈ રહી છે. સરકારોએ હવે એ પ્રમાણે તૈયારી રાખવી પડશે કારણ કે તેની જનજીવન પર અસર પડશે.
WMOની વાત માનીએ તો અલ નીનોની ઘટના નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા 90 ટકા નજીક કે તેનાથી વધુ હશે. તેનો અર્થ એ થયો કે અલ નીનોનો પ્રભાવ ભારતમાં આખું ચોમાસું એટલે કે સપ્ટેમ્બર સુધી જોવા મળશે. ગરમીનો સમય વાવણીનો હોય છે.
WMO મહાસચિવ સેલેસ્ટે સાઉલોએ કહ્યું કે આપણે એક સંભવિત રીતે તીવ્ર અલ નીનો માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. જે દુષ્કાળ અને ભારે વરસાદ વધારશે. આ સાથે જ જમીન અને સમુદ્ર બંને જગ્યાએ લૂ (હીટવેવ)ના જોખમને વધારશે. તે પહેલા અલ નીનો 2023-24માં આવ્યું હતું. તેનાથી 2024માં રેકોર્ડતોડ વૈશ્વિક તાપમાન વધ્યુ હતું.
ભારતે શું કરી છે તૈયારી
અલ નીનોની ગંભીરતા જોતા ભારતીય કૃષિ મંત્રાલયે તૈયારીઓની સમીક્ષા શરૂ કરી દીધી છે. સંવેદનશીલ રાજ્યો સતર્ક છે. કેન્દ્ર, રાજ્ય અને વિવિધ હિતધારકો મળીને કામ કરી રહ્યા છે જેનાથી ખેડૂતોને ખરીફ વાવણી દરમિયાન કોઈ પણ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.