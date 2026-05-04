Prev
Next
હોમIndiaચૂંટણી પંચ જાણી જોઈને ગણતરી ધીમી કરી રહ્યું છે, એજન્ટો પોતાની જગ્યા ન છોડે, મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

'ચૂંટણી પંચ જાણી જોઈને ગણતરી ધીમી કરી રહ્યું છે, એજન્ટો પોતાની જગ્યા ન છોડે', મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

Mamata Banerjee Allegations EC: બંગાળના પરિણામો વચ્ચે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું છે કે ભાજપના ઈશારે મતગણતરી રોકવામાં આવી રહી છે અને વીજળી કાપવામાં આવી રહી છે. તેમણે TMC કાર્યકરોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 04, 2026, 01:14 PM IST

Trending Photos

'ચૂંટણી પંચ જાણી જોઈને ગણતરી ધીમી કરી રહ્યું છે, એજન્ટો પોતાની જગ્યા ન છોડે', મમતા બેનર્જીનું મોટું નિવેદન

Mamata Banerjee Allegations EC: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી વચ્ચે મુખ્યમંત્રી અને TMC સુપ્રીમો મમતા બેનર્જીએ એક મોટું નિવેદન આપીને સનસનાટી મચાવી દીધી છે. મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચ (EC) પર જાણીજોઈને ગણતરી ધીમી કરવાનો અને ભાજપના ઈશારે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.

'સતર્ક રહો અને દેખરેખ રાખો'
મમતા બેનર્જીએ તેમના કાઉન્ટિંગ એજન્ટોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં પોતાની જગ્યા છોડીને ન જાય. તેમણે જણાવ્યું કે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ્સ મુજબ અત્યાર સુધી માત્ર 13% મતોની જ ગણતરી થઈ છે. ચૂંટણી પંચ જાણીજોઈને ધીમી ગતિએ ગણતરી કરી રહ્યું છે. ઘણી જગ્યાએ ગણતરી અટકાવી દેવામાં આવી હોવાના પણ અહેવાલો છે. મતગણતરી શરૂ થતા પહેલા રાત્રે મુખ્યમંત્રીએ પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું હતું કે, "મને અલગ-અલગ જગ્યાએથી રિપોર્ટ મળી રહ્યા છે કે જાણીજોઈને વીજળી કાપવામાં આવી રહી છે."

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે હુગલીના શ્રીરામપુરથી લઈને નદિયાના કૃષ્ણનગર સુધી અને બર્ધમાનના ઔસગ્રામથી લઈને કોલકાતાના ખુદીરામ અનુશીલન કેન્દ્ર સુધી આવી અનેક ઘટનાઓ સામે આવી છે. તબક્કાવાર રીતે વીજળી કાપવામાં આવી રહી છે અને CCTV કેમેરા બંધ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સ્ટ્રોંગ રૂમની અંદર અને બહાર શંકાસ્પદ ગાડીઓની અવરજવર થઈ રહી છે.

કાર્યકરોને આહવાન
મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "જે રીતે હું દરેક વસ્તુ પર નજર રાખવા માટે આખી રાત જાગી રહી છું, તેવી જ રીતે તમે પણ આખી રાત જાગતા રહો અને સ્ટ્રોંગ રૂમમાં લોકોના મતોની ચોકીદારી કરો. જો ક્યાંય પણ શંકાસ્પદ સ્થિતિ સર્જાય તો તેમને ઘેરી લો, તરત જ ફરિયાદ નોંધાવો અને CCTV ફૂટેજની માંગ કરો. આ બધું ભાજપના ઈશારે કરવામાં આવી રહ્યું છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Mamata Banerjee Allegations ECBengal Election Result Slow CountingTMC Load Shedding ComplaintStrong Room Security BengalMamata Banerjee Message to Party Workers

Trending news