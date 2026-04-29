West Bengal Election: ચૂંટણી પંચનો મોટો નિર્ણય, જ્યાં જ્યાં EVM પર લાગી ટેપ, ત્યાં ફરીથી મતદાનના આદેશ

West Bengal Assembly Election 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા અને અંતિમ તબક્કામાં 142 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અને સાંસદ અભિષેક બેનર્જીના ગઢમાં મોટી ગડબડીનો આરોપ લાગ્યો છે. ભાજપનો આરોપ હતો કે ડાયમંડ હાર્બર વિસ્તારના ફલતામાં અનેક પોલીંગ બુથો પર બટન પર ટેપ લગાવવામાં આવી છે. જેના પર હવે ચૂંટણી પંચે મોટો નિર્ણય લીધો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 29, 2026, 03:32 PM IST
  • અભિષેક બેનર્જીના ગઢમાં મોટી ગડબડીનો આરોપ, ભાજપે ફરી મતદાનની માંગણી કરી
  • ડાયમંડ હાર્બરના ફલતામાં અનેક બુથો પર ઈવીએમમાં ભાજપના ઉમેદવારવાળા બટન પર ટેપનો આરોપ
  • ચૂંટણી પંચે જ્યાં આવી ગડબડી ધ્યાનમાં આવી છે ત્યાં ફેર મતદાનના આદેશ આપ્યા

પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન ચાલુ છે. પરંતુ આ દરમિયાન ભારે બબાલના સમાચાર આવી રહ્યા છે. બીજા તબક્કામાં 142 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન ચાલુ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અમિત માલવીયએ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને એવો આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફાલ્તા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ઈવીએમ પર ટેપ લગાવવામાં આવી છે. જેના પર ભાજપના ઉમેદવારનું નામ હતું. હવે ચૂંટણી પંચે પણ આ આરોપને ગંભીરતાથી લેતા આવા બુથ પર ફરીથી મતદાન કરાવવાના આદેશ આપ્યા છે. 

શું કહ્યું ચૂંટણી અધિકારીએ?
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજકુમાર અગ્રવાલે કહ્યું કે જે પણ મતદાન કેન્દ્ર પર ઈવીએમ ઉપર કાળી કે સફેદ ટેપ લગાવવામાં આવી છે ત્યાં ફરીથી મતદાન કરાવવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો કોઈ વિધાનસભા વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં બુથમાંથી આ પ્રકારની ટેપ મળવાની ઘટનાઓ સામે આવશે તો સમગ્ર વિધાનસભા વિસ્તારમાં ફરીથી મતદાન કરાવવામાં આવશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અત્રે જણાવવાનું કે ભાજપે  ફાલતા વિસ્તારમાં ઈવીએમમાં જ્યાં ભાજપના ઉમેદવારને મત આપવા માટેનું બટન હતું ત્યાં ટેપ  લગાવેલી હોવાની ફરિયાદ કરી હતી. ચૂંટણી પંચે આ ફરિયાદ ગંભીરતાથી લેતા તેની તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. ચૂંટણી પંચ તરફથી કહેવાયું હતું કે ફરિયાદ સાચી ઠરી તો પંચ ફરીથી મતદાનના આદેશ આપશે. ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાના મતદાનથી પહેલા જ એ વાતના નિર્દેશ આપ્યા હતા કે પીઠાસીન અધિકારી મતદાન શરૂ થતા પહેલા એ સુનિશ્ચિત કરે કે ઈવીએમ પર તમામ ઉમેદવારોના નામ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય. 

In several polling booths, the option to vote for the BJP has been blocked using a tape, effectively preventing voters from… pic.twitter.com/sKw3mcdA86

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 29, 2026

ચૂંટણી પંચ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ મતદાન પહેલા અધિકારીઓને એ સુનિશ્ચિત કરવાના આદેશ અપાયા હતા કે કોઈ પણ ઉમેદવારના બટનને ટેપ, ગુંદર કે કોઈ અન્ય સામગ્રી સાથે કવર ન કરાયું હોય. મતોની ગોપનીયતા પ્રગત કરવા માટે બેલેટ યુનિટના ઉમેદવાર બટન પર કોઈ રંગ કે શાહી કે અત્તર કે અન્ય રસાયણ ન લાગેલું હોય. જો આવું કોઈ પણ ઉદાહરણ જોવા મળે તો પીઠાસીન અધિકારી તરત  અને અનિવાર્ય રીતે સેક્ટર અધિકારી કે રિટર્નિંગ અધિકારીને જણાવે. આવા તમામ કેસ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM)ની સાથે છેડછાડ/હસ્તક્ષેપ હેઠળ આવે તેવી આશંકા છે. ચૂંટણી અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ ગંભીર ચૂંટણી અપરાધ છે. આવા કોઈ પણ કેસ સામે આવવા પર ચૂંટણી પંચ ફરીથી મતદાનના આદેશ સહિત જવાબદાર લોકો પ્રત્યે અપરાધિક કાર્યવાહી કરવામાં જરાય સંકોચ કરશે નહીં. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

