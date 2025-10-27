Pan India SIR: હવે દેશભરમાં SIRની તૈયારીમાં ચૂંટણી પંચ, આ ડોક્યુમેન્ટ રાખો તૈયાર
Pan India SIR: દેશભરમાં મતદાર યાદીઓનું સૌથી મોટું અને સૌથી સઘન સુધારણા શરૂ થવાનું છે. દરેક મતદાર અને નાગરિકને ઓળખ અને નાગરિકતાનો પુરાવો આપવો પડશે. ચાલો જાણીએ કે આ માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
Pan India Sir: બિહાર બાદ હવે દેશભરમાં SIR એટલે કે દેશભરમાં મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારણાનું કામ આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારથી શરૂ થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચે આજે દેશભરમાં એસઆઈઆરની જાહેરાત કરવા માટે બેઠક બોલાવી છે. એસઆઈઆરની શરૂઆત પહેલા ફેઝમાં અસમ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરલ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યને સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. આ રાજ્યોમાં આગામી વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ સિવાય શરૂઆતી તબક્કામાં ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં પણ આ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ચૂંટણી પંચના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અનુસાર આ બધા રાજ્યોમાં એસઆઈઆરનું કામ પ્રાથમિકતાથી શરૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં 2026મા વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. આવો જાણીએ તે માટે કયા-કયા દસ્તાવેજ હાજર રાખવા પડશે.
કુલ 12 કાગળોની પડશે જરૂર
એસઆઈઆર પ્રક્રિયા દરમિયાન લોકોએ પોતાની ઓળખ અને નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ જમા કરવા પડશે. તે માટે ચૂંટણી પંચે કુલ 12 દસ્તાવેજોની યાદી તૈયાર કરી છે, જે બિહાર મોડલની સમાન હશે. પહેલા આ દસ્તાવેજોમાંથી 11નું લિસ્ટ પંચ જાહેર કરી ચૂક્યું હતું, પરંતુ હવે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ આધાર કાર્ડને પણ તેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તે સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે આધારનો સ્વીકાર માત્ર ઓળખ તરીકે કરવામાં આવશે, નાગરિકતાના પ્રમાણના રૂપમાં નહીં.
કયા દસ્તાવેજ દેખાડવા પડશે
આ 12 દસ્તાવેજોમાં ઓળખ, સરનામું અને નાગરિકતા સાથે જોડાયેલા કાગળ સામેલ છે. ઓળખ પ્રમામ માટે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, પાન કાર્ડ, રાશન કાર્ડ, નિવાસ પ્રમાણ પત્ર, લાઇટ-વાણી કે ગેસનું બિલ, બેંક પાસપુક, મનરેગા જોબ કાર્ડ. આ બધા કાગળ વ્યક્તિની ઓળખ અને સ્થાયી સરનામાની પુષ્ટિ માટે જરૂરી હશે.
આ કાગળોથી સાબિત થશે નાગરિકતા
તો નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે દસ્તાવેજોમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર, સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ કે 2002ના વોટર લિસ્ટમાં માતા-પિતાના નામનો પૂરાવો આપવો પડશે. જે લોકોનું નામ 2002ના વોટર લિસ્ટમાં પહેલાથી નોંધાયેલું છે, તેણે માત્ર ગણના ફોર્મની સાથે તે લિસ્ટની કોપી જમા કરવી પડશે, અન્ય કોઈ દસ્તાવેજની જરૂર પડશે નહીં. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિનું નામ 2002ના લિસ્ટમાં નથી, જ્યારે તેના માતા-પિતાનું નામ રહેલું છે તો તેણે પોતાના આઈડી પ્રૂફની સાથે-સાથે 2002ના લિસ્ટમાં નોંધાયેલા માતા-પિતાના નામનું પ્રમાણ રજૂ કરવું પડશે. આ પ્રમામ તે દેખાડવા માટે હશે કે સંબંધિત વ્યક્તિ તે પરિવાર કે નાગરિકતા શ્રેણી સાથે જોડાયેલ છે.
આધાર નાગરિકતાનું પ્રમાણ નથી
ચૂંટણી પંચનો ઉદ્દેશ્ય આ પ્રક્રિયા દ્વારા મતદાતા યાદીને વધુ પારદર્શી અને ચોક્કસ બનાવવાનો છે, જેથી નકલી અને ડબલ એન્ટ્રીને ખતમ કરી શકાય. તે હેઠળ દરેક નાગરિકની ઓળખ અને નાગરિકતાની ખાતરી કરવામાં આવશે, પરંતુ માત્ર આધાર કાર્ડ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિને ભારતીય નાગરિક માનવામાં આવશે નહીં.
