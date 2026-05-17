/મોંઘવારીનો વધુ એક માર ! સરકાર વધારવા જઈ રહી છે મહિનાનું લાઈટ બિલ ? નવી દરખાસ્તથી ભારે હોબાળો

Electricity Bill : દેશમાં વીજ બિલિંગની પદ્ધતિમાં ટૂંક સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટી (CEA)એ વીજ કંપનીઓ દ્વારા વસૂલવામાં આવતા નિશ્ચિત માસિક ચાર્જમાં વધારો સૂચવતો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે ગ્રાહકોએ વધુ બિલ ચૂકવવા પડી શકે છે, ભલે તેમનો વીજળીનો વપરાશ ઓછો હોય.
Electricity Bill : જો તમે પંખા, એસી અને લાઇટ બંધ કરીને તમારા ઘરના વીજળી બિલમાં પૈસા બચાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સાવધાન થઈ જાવ. નજીકના ભવિષ્યમાં તમારી આ વ્યૂહરચના હવે કામ નહીં આવે. કારણ કે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટી (CEA) એ દેશભરમાં વીજળીના ટેરિફ માળખામાં મોટો ફેરફાર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.
આ નવા પ્રસ્તાવ હેઠળ, તમારા વીજ બિલ પર વસૂલવામાં આવતો 'ફિક્સ્ડ ચાર્જ' અથવા સ્ટેન્ડિંગ ચાર્જ નોંધપાત્ર રીતે વધવાનો છે. આનો મૂળભૂત અર્થ એ છે કે તમે ખૂબ ઓછી વીજળીનો ઉપયોગ કરો છો અથવા બિલકુલ નહીં તો પણ તમારે દર મહિને નોંધપાત્ર નિશ્ચિત રકમ ચૂકવવી પડશે.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવી રહ્યો છે ?
રાજ્ય સરકારની માલિકીની વીજ વિતરણ કંપનીઓ (Discoms)ની નાણાકીય સ્થિતિ સુધારવા માટે આ પગલું લેવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં, વીજ કંપનીઓ તેમના મોટાભાગના સંચાલન ખર્ચ ગ્રાહકો દ્વારા તેમના વપરાશના આધારે ચૂકવવામાં આવતા પ્રતિ યુનિટ વીજળી ચાર્જ દ્વારા વસૂલ કરે છે.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, CEAએ નોંધ્યું છે કે ટ્રાન્સમિશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કર્મચારીઓના પગાર, ગ્રીડ જાળવણી અને વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓને ચૂકવણી સંબંધિત ખર્ચ વીજ કંપનીઓના કુલ ખર્ચના 38%થી 56%ની વચ્ચે હોય છે. જો કે, વર્તમાન માળખા હેઠળ, તેઓ ફિક્સ્ડ ચાર્જ દ્વારા આ ખર્ચના માત્ર 9%થી 20% વસૂલી શકે છે. પરિણામે, જ્યારે પણ દેશભરમાં વીજળીની માંગમાં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે આ કંપનીઓને ભારે નાણાકીય નુકસાન થવાનું શરૂ થાય છે.
નવી દરખાસ્ત તમારા ખિસ્સા પર કેવી અસર કરશે ?
CEA (સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટી)એ તબક્કાવાર રીતે ફિક્સ્ડ ચાર્જ વધારવા માટે એક રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે.
ઘરેલું અને કૃષિ ગ્રાહકો : આ દરખાસ્તનો હેતુ 2030 સુધીમાં તમારા કુલ વીજ બિલના પ્રમાણમાં ફિક્સ્ડ ખર્ચની વસૂલાતને ધીમે ધીમે 25% સુધી વધારવાનો છે.
ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક ગ્રાહકો : ફેક્ટરીઓ, દુકાનો અને સંસ્થાઓ માટે આ આંકડો સીધો 100% સુધી વધારવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
સૌર ઊર્જા ગ્રાહકો માટે અલગ નિયમો : જે ગ્રાહકોએ પોતાના ઘરે સોલાર પેનલ લગાવ્યા છે અથવા નેટ-મીટરિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો છે તેમના માટે એક અલગ બિલિંગ માળખું ઘડવામાં આવશે, આનો અર્થ એ થાય કે તેમને પણ ઊંચા ફિક્સ્ડ ચાર્જ ચૂકવવાની જરૂર પડી શકે છે.
એકવાર આ નવું નિયમન અમલમાં આવશે પછી વીજ બિલનો નોંધપાત્ર ભાગ 'નોન-વેરિયેબલ' બની જશે. સામાન્ય લોકો પાસે વીજ બચાવીને તેમના વીજ બિલ ઘટાડવા માટે ખૂબ જ મર્યાદિત વિકલ્પો બાકી રહેશે. આ દરખાસ્ત હવે સમીક્ષા અને મંજૂરી માટે 'નિયમનકારોના ફોરમ' સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે, જેના પછી તેને દેશભરમાં લાગુ કરી શકાય છે.