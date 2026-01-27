હોસ્પિટલની લિફ્ટમાં શરમજનક હરકત CCTVમાં કેદ, મહિલા સ્ટાફને એકલી જોઈ, ગરદન પર માર્યો હાથ અને પછી...
Hospital CCTV Video: હોસ્પિટલથી એક ડરાવણી વીડિયો સામે આવ્યો છે, હોસ્પિટલ કર્મચારી લિફ્ટમાં એકલી હતી તેનો લાભ લીધો હતો, અને લિફ્ટ વાળી જગ્યા પર કોઈ સુરક્ષા ગાર્ડ પણ નહોતો.
Trending Photos
Hospital CCTV Video: રવિવારે ભોપાલની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં લિફ્ટમાં મહિલા કર્મચારીની લૂંટની ઘટનાએ હોસ્પિટલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા બાદ સોમવારે પ્રકાશમાં આવેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર શહેરમાં હડકંપ મચાવી દીધો હતો. પીડિતા, સ્ત્રીરોગ વિભાગમાં સહાયક, વર્ષા સોની, ફરજ પર હતી ત્યારે બ્લડ બેંક પાસે લિફ્ટમાં એકલી હતી. તે જ સમયે, માસ્ક પહેરેલો એક યુવક લિફ્ટમાં પ્રવેશ્યો અને વાતચીત કરતી વખતે, નેત્ર વિભાગનો રસ્તો પૂછ્યો.
આરોપીએ અચાનક હુમલો કર્યો
લિફ્ટ ત્રીજા માળે પહોંચતા જ, આરોપીએ અચાનક હુમલો કર્યો. તેણે વર્ષાનો સોનાનો મોતીનો હાર અને મંગળસૂત્ર છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. મહિલાએ પ્રતિકાર કર્યો, પરંતુ તેને ધક્કો મારીને દૂર ધકેલી દેવામાં આવ્યો. હુમલાખોર મંગળસૂત્ર લઈને સીડી તરફ ભાગી ગયો, જ્યારે મોતીનો હાર તૂટી ગયો અને જમીન પર પડી ગયો.
કોઈ સુરક્ષા ગાર્ડ હાજર નહોતો
સીસીટીવી ફૂટેજમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે લિફ્ટ વિસ્તારમાં કોઈ સુરક્ષા ગાર્ડ હાજર નહોતો. હુમલા પછી, વર્ષા એકલી બેઠી હતી અને ડરી ગઈ હતી, જ્યાં સુધી નિયમિત પેટ્રોલિંગ પર રહેલા એક સુરક્ષા ગાર્ડે તેને જોઈ ન હતી અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને ચેતવણી આપી ન હતી.
બાગસેવાનિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ FIR નોંધવામાં આવી નથી. પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે આરોપીએ રવિવારનો લાભ લીધો અને IPD ગેટમાંથી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો. સુરક્ષા એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોરે પોતાનો ચહેરો છુપાવ્યો હતો, જેના કારણે તેની ઓળખ મુશ્કેલ બની હતી.
છીનવી લેવાની શ્રેણીમાં
જોકે AIIMS કેમ્પસમાં અગાઉ નાની ચોરીઓ થઈ છે, પરંતુ લિફ્ટમાં મહિલા કર્મચારી પર આ પ્રકારનો હુમલો પહેલી વાર થયો છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે આ ઘટના કોઈ અલગ કેસ નથી પરંતુ ભોપાલમાં કાયદા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં થયેલા ફેરફારોની અસર દર્શાવે છે. ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ના નવા માળખા હેઠળ, ચેન, પર્સ અને મોબાઇલ ફોન છીનવી લેવા જેવા ગુનાઓ હવે છીનવી લેવાની શ્રેણીમાં આવે છે.
अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि Aiims की लिफ्ट से महिला स्टाफ से मंगलसूत्र छीन ले गया, अब सरकारी हॉस्पिटल भी सुरक्षित नहीं है... #AIIMSBhopal pic.twitter.com/fpLBmNgoej
— Rahul Sikarwar (@Rahulsikar12) January 27, 2026
પહેલાં, આવા ગુનાઓને લૂંટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવતા હતા, જેમાં 10-14 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. હવે, તેમને "છીનવી લેવા" ગણવામાં આવે છે, જેમાં મહત્તમ ત્રણ વર્ષની સજા થઈ શકે છે. ધરપકડ જરૂરી નથી, જામીન સરળતાથી મળી જાય છે, અને ઘણા આરોપીઓને ફક્ત નોટિસ આપીને મુક્ત કરવામાં આવે છે. આ પરિવર્તનની અસર આંકડાઓમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.
2024માં, ભોપાલમાં આવા 39 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે 2025માં આ સંખ્યા વધીને 165 થી વધુ થઈ ગઈ. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, શહેરમાં થતા દરેક બીજા શેરી ગુનામાં હવે સ્નેચિંગનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ, લૂંટના કેસોમાં ધરપકડ, કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ અને કડક કોર્ટ તપાસ ફરજિયાત હતી. હવે, સ્નેચિંગને બિન-જઘન્ય ગુનો ગણવામાં આવે છે, જેના કારણે ગુનેગારોમાં ડર અને પકડાઈ જવાનું જોખમ ઘટ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે