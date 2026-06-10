/પપ્પા દારૂ પીને મરી ગયાને, મમ્મી ના પાડતી હતી... ફોટો જોઈને વઢતી દીકરી, કાળજું કઠણ હોય તો જ જોજો Video

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પપ્પા દારૂ પીને મરી ગયા'ને, મમ્મી ના પાડતી હતી... ફોટો જોઈને વઢતી દીકરી, કાળજું કઠણ હોય તો જ જોજો Video

Daughter Crying For Father: સોશિયલ મીડિયા પર એક માસૂમ બાળકીનો ભાવુક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાની તસવીર જોઈને દારૂ પીવા બદલ તેમને વઢી રહી છે. દિલ જીતી લેનારા આ વીડિયો અને લોકોના રિએક્શન અહીં જુઓ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST
પપ્પા દારૂ પીને મરી ગયા'ને, મમ્મી ના પાડતી હતી... ફોટો જોઈને વઢતી દીકરી, કાળજું કઠણ હોય તો જ જોજો Video

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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