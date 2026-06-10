/પપ્પા દારૂ પીને મરી ગયાને, મમ્મી ના પાડતી હતી... ફોટો જોઈને વઢતી દીકરી, કાળજું કઠણ હોય તો જ જોજો Video

Daughter Crying For Father: સોશિયલ મીડિયા પર અવારનવાર એવી વસ્તુઓ સામે આવતી રહે છે, જે આપણને અંદરથી હચમચાવી મૂકે છે. આજકાલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવો જ એક હૃદયદ્રાવક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક નાની બાળકી પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાની તસવીર જોઈને તેમની સાથે વાત કરી રહી છે અને તેમને વઢી રહી છે. બાળકીનો પોતાના પિતા પ્રત્યેનો માસૂમ ગુસ્સો અને તેનો દર્દ જોઈને ઇન્ટરનેટ પર દરેક વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ ગઈ છે. જો તમારું કાળજું કઠણ હોય, તો જ આ વીડિયોની વાર્તા આગળ વાંચજો.
વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયોમાં બાળકી પોતાની માતાના મોબાઈલમાં અથવા ફ્રેમમાં લાગેલી પિતાની તસવીરને એકીટશે જોઈ રહી છે. તેના ચહેરા પર માસૂમિયત પણ છે અને ઊંડો દર્દ પણ. તે પોતાના પિતાના ફોટા તરફ આંગળી ચીંધીને વઢતા વઢતા કહે છે, "મમ્મી ના પાડતી હતી ને દારૂ પીવાની, તમે ન માન્યા... બધાના પપ્પા છે, તમે દારૂ પીને મરી ગયા. કેમ, કહો? જલ્દી કહો, નહીં તો હું રિસાઈ જઈશ." બાળકીને કદાચ હજુ એ પણ ખબર નથી કે તેના પપ્પા હવે ક્યારેય પાછા નહીં આવે. તે બસ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી રહી છે કે તેના પપ્પા તેને છોડીને કેમ ચાલ્યા ગયા.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો વીડિયો
આ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'is58163' નામના એકાઉન્ટ પરથી શેર કરવામાં આવ્યો છે. જોતજોતામાં આ વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ ગયો. આ વીડિયોને અત્યાર સુધીમાં 4 મિલિયન (40 લાખ)થી વધુ વ્યુઝ મળી ચૂક્યા છે. આ સાથે જ 5 હજારથી વધુ લોકોએ આના પર ખૂબ જ ભાવુક કોમેન્ટ્સ કરી છે. લોકો આ બાળકીનું દુઃખ જોઈને પોતાના આંસુ રોકી શકતા નથી.
એક યુઝરે લખ્યું, "આજથી દારૂ બંધ. મારી દીકરી પણ આવું જ કહે છે. સોરી બેટા, આજ પછી નહીં પીઉં, સોરી." તો વળી બીજા એક યુઝરે કોમેન્ટ કરી, "આ વીડિયો જોયા પછી મેં મારા બાળકનું મોઢું જોઈને દારૂ છોડી દીધો છે." આ વીડિયો સમાજમાં દારૂના દૂષણ સામે એક મોટો સંદેશ આપી રહ્યો છે. એક યુઝરે લખ્યું, "હે ભગવાન, આ બાળકને સારું સ્વાસ્થ્ય અને નસીબ આપજો, તેની માતાને હિંમત આપજો." જ્યારે અન્ય એક યુઝરે પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "આ વીડિયોએ મને ખરેખર ખૂબ રડાવી દીધી. હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારું મન હળવું કરવા આવી હતી, પરંતુ આ જોઈને દિલ ભારે થઈ ગયું."