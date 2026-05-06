/શું હવે દર 10 વર્ષે નહીં પરંતુ 5 વર્ષે વધશે પગાર? સરકારી કર્મચારીઓને તો થઈ જશે બખ્ખે બખ્ખા!

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો આવે અને તેના લાગૂ થવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન અનેક અપડેટ્સ પણ આવતી રહે છે. કર્મચારી સંગઠનો તરફથી એક એવી માંગણી કરવામાં આવી છે કે જો તે સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે સરકારી કર્મચારીઓને બખ્ખે બખ્ખા થઈ શકે છે. જાણો એવી તે કઈ માંગણી કરાઈ છે.
દેશના લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થવાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં જ પંચ તરફથી સૂચનો આપવાની છેલ્લી તારીખ આગળ વધારવામાં આવી હતી. હવે આ મુદ્દે વધુ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પંચે દેશભરમાં કર્મચારી યુનિયન અને સ્ટાફ પ્રતિનિધિઓ સાથે પોતાના ડિસ્કશન મીટિંગનો દોર શરૂ કરી દીધો છે. દિલ્હીમાં ચર્ચાનો આ દોર 28 થી 30 એપ્રિલ વચ્ચે પૂરો થયો. જેમાં પગાર વધારા અને ભથ્થા સંબંધિત અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ.
દિલ્હીમાં થયેલી બેઠક દરમિયાન પંચે 'નેશનલ કાઉન્સિલ-જોઈન્ટ કન્સ્લેટેટિવ મશીનરી' (NC-JCM) અને અનેક કર્મચારી સંગઠનો સાથે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, પગાર વધારો, પેન્શન સુધાર, ભથ્થા અને ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ સંલગ્ન મામલાઓ પર ચર્ચા કરી. આ બધા વચ્ચે એક મુખ્ય માંગણી જે ઉભરી છે તે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર સ્ટ્રક્ચરની આખી તસવીર બદલી શકે છે. કર્મચારી યુનિયનો તરફથી એવું સૂચન અપાયું છે કે બે પગાર પંચ વચ્ચેના વાર્ષિક સમયગાળાને 10 વર્ષથી ઘટાડીને 5 વર્ષ કરવો જોઈએ.
શું હવે 5 વર્ષે બદલાશે પગાર પંચ?
કર્મચારી પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું કે પગાર પંચનો કાર્યકાળ બદલવાનો નિર્ણય સીધી રીતે તો આઠમાં પગાર પંચના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતો નથી. યુનિયનો સાથે જોડાયેલા લીડરોએ પગાર પંચના સભ્યોએ એવી અપીલ કરી કે તેઓ આ ડિમાન્ડને પોતાની ભલામણોમાં સામેલ કરે. સરકાર સાથે થનારી વાતચીતમાં પણ તેના પર વિચાર કરવામાં આવે. પંચ દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં ડિસ્કશન મીટિંગ કરવાનું છે. આગામી બેઠક 18-19 મેના રોજ હૈદરાબાદમાં થશે. ત્યારબાદ 1થી 4 જૂન વચ્ચે શ્રીનગરમાં અને 8 જૂનના રોજ લદાખમાં યોજાશે.
5 વર્ષમાં પગારમાં ફેરફારની માંગણી?
NC-JCMના સેક્રેટરી શિવગોપાલ મિશ્રાએ આ માંગણી પાછળ કારણ પણ ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે 10 વર્ષનો કાર્યકાળ મોંઘવારી અને મજૂરીની વાસ્તવિકતા સાથે મેળ ખાતો નથી. તેમણે એવો પણ તર્ક આપ્યો કે અનેક પબ્લિક સેક્ટરના ઉપક્રમ (PSU) અને બેંકિંગ સંગઠનોમાં દર પાંચ વર્ષે પગાર સ્ટ્રક્ચરનો નિયમ પહેલેથી લાગૂ છે. મિશ્રાએ પ્રાઈવેટ સેક્ટર પર વાત કરતા કહ્યું કે ત્યાં દર ત્રણ વર્ષે પગાર બદલાય છે. સરકારી કર્મચારીઓએ પોતાના પગાર વધારા માટે 10 વર્ષ રાહ જોવી પડે છે.
પ્રાઈવેટ સેક્ટર કરતા ધીમો પગાર વધારો!
ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડો. મનજીત સિંહ પટેલે પણ આ મુદ્દે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધારાનો દર ખુબ ધીમો છે. તેમણે ઉદાહરણ સાથે વાત કરતા કહ્યું કે જો કોઈ કર્મચારી જાન્યુઆરી 2016માં 18000 રૂપિયાના બેઝિક પગાર પર હોય તો 10 વર્ષ બાદ તેનો પગાર 37000 રૂપિયા આસપાસ જ પહોંચી શકે છે.