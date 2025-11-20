Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

પંજાબના લુધિયાણામાં પોલીસ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, ટેરર ગ્રુપ બબ્બર ખાલસા સાથે જોડાયા તાર

Punjab News: પંજાબના લુધિયાણામાં પોલીસ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે વચ્ચે અથડામણ થઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, દિલ્હી-અમૃતસર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર લાડોવાલ ટોલ પ્લાઝા નજીક ભારે ગોળીબાર થયો છે. એન્કાઉન્ટરની માહિતી મળતા જ પોલીસ કમિશનર સ્વપ્ન શર્મા ફોર્સ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:32 PM IST

Trending Photos

પંજાબના લુધિયાણામાં પોલીસ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, ટેરર ગ્રુપ બબ્બર ખાલસા સાથે જોડાયા તાર

Punjab News: પંજાબના લુધિયાણામાં પોલીસ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે વચ્ચે અથડામણ થઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, દિલ્હી-અમૃતસર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર લાડોવાલ ટોલ પ્લાઝા નજીક ભારે ગોળીબાર થયો છે. એન્કાઉન્ટરની માહિતી મળતા જ પોલીસ કમિશનર સ્વપ્ન શર્મા ફોર્સ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. અન્ય પોલીસ સ્ટેશનોમાંથી પોલીસ દળોને પણ ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી રહી છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, પોલીસે એક દિવસ પહેલા જ કેટલાક આતંકવાદીઓને હેન્ડ ગ્રેનેડ સાથે ઝડપી લીધા હતા. લુધિયાણા પોલીસ કમિશનર સ્વપ્ન શર્માએ જણાવ્યું કે, "અમે પહેલાથી જ એક ટેરર મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. આજે બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલ (BKI) સંગઠનના બે આતંકવાદીઓ વિશે માહિતી મળી હતી, જેઓ ISIના ઇશારે કામ કરી રહ્યા હતા. અમે ઘેરાબંધી કરી અને ત્યારબાદ થયેલી અથડામણમાં બન્ને શંકાસ્પદો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા."

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસને કેવી રીતે મળ્યા આતંકવાદીઓના ઈનપુટ?
લુધિયાણા પોલીસ કમિશનર સ્વપ્ન શર્માએ જણાવ્યું કે, બુધવારે ત્રણ આતંકવાદીઓને હેન્ડ ગ્રેનેડ સાથે પકડવામાં આવ્યા હતા. તેમની પૂછપરછમાં બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલ (BKI)ના બે આતંકવાદીઓના ઈનપુટ મળ્યા હતા. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, બન્ને આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISIના ઈશારે કામ કરી રહ્યા હતા.

ફાયરિંગમાં બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ થયા ઘાયલ
કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર, આ સૂચનાને પગલે, લુધિયાણા પોલીસે ટોલ પ્લાઝા નજીક ઘેરાબંધી કરી. પોતાને ઘેરાયેલા જોઈને શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર શરૂ કર્યો, જેનો પોલીસ ટીમે જવાબ આપ્યો. ગોળીબારમાં બન્ને શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ ઘાયલ થયા. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, બન્ને આતંકવાદીઓને હેન્ડ ગ્રેનેડથી નિર્ધારિત સ્થળોએ હુમલો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. જો કે, તેઓ હુમલો કરે તે પહેલાં જ પોલીસે તેમને પકડી લીધા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
punjab newsLudhiana NewsLudhiana Encounter Newsપંજાબ ન્યૂઝલુધિયાણા

Trending news